Chủ nhật, ngày 02/11/2025 11:16 GMT+7

Giá vàng cuối tuần tại TP.HCM: Chuyện lạ cả tuần mới thấy ở các tiệm vàng

+ aA -
Phúc Minh Chủ nhật, ngày 02/11/2025 11:16 GMT+7
Giá vàng cuối tuần tại TP.HCM ghi nhận vàng miếng lẫn vàng nhẫn đang có giá ngang ngửa nhau. Đặc biệt, dù lượng người đi mua khá đông và xếp hàng dài nhưng các tiệm vàng vẫn không giới hạn khách.
Chuyện lạ cả tuần mới thấy ở các tiệm vàng TP.HCM

Trái với cảnh thường xuyên hết vàng những ngày qua, cuối tuần, một số tiệm vàng lớn tại TP.HCM bất ngờ có vàng nhẫn trở lại. Đặc biệt, các tiệm vàng không từ chối khách khi đến mua như những ngày trước đó.

Gần 9h sáng 2/11, tiệm vàng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định nhộn nhịp khách. Bên trong sân, hàng loạt khách ngồi ngay ngắn trên các ghế nhựa cao để chờ đến lượt mua vàng. Dù lượng người chờ mua vàng đông nhưng cửa hàng vẫn tiếp tục nhận khách chứ không “chặn cửa” như những ngày trong tuần.

“Hôm nay vẫn còn nhận khách. Anh chị cứ vào, chờ đến lượt sẽ được mua vàng”, nam nhân viên báo với khách.

Giá vàng tại TP.HCM: Các tiệm vàng giao dịch sôi động cuối tuần. Ảnh: Phúc Minh

Tình hình này khiến nhiều người không ngờ tới, bởi gần như cả tuần qua, mới 8h sáng, các tiệm vàng đều đồng loạt hết vàng hoặc ngưng nhận khách do đã nhận đủ lượng khách trong ngày.

Chị Liên, ngụ phường Gia Định bất ngờ khi tiệm vàng vẫn còn nhận khách. Dù không có ý định mua vàng hôm nay nhưng khi biết tiệm còn nhận bán ra nên vào cũng quyết định vào chờ.

“Hai hôm trước tôi đến lúc 9h đều hết vàng, sáng nay đi chợ chạy ngang thì thấy nhiều khách vẫn vào được nên quyết định vào mua luôn. Tôi không mang theo nhiều tiền mặt nhưng tài khoản luôn sẵn tiền nên vào chờ mua”, chị nói.

Dù vậy, cửa hàng vẫn giới hạn mỗi khách chỉ được mua 1 chỉ vàng nhẫn trơn và cho biết “khi nào hết vàng sẽ ngưng nhận khách”.

Nhìn chung, gần đây tại TP.HCM, việc mua vàng nhẫn và vàng miếng là không dễ dàng do không phải lúc nào các tiệm vàng cũng sẵn hàng. Nhiều người đã chuyển sang mua vàng nữ trang 98%, 75%… khi giá các loại vàng này cũng tăng vọt thời gian qua.

Sáng nay, quầy giao dịch của các tiệm vàng khá sôi động lượng khách mua nữ trang, điều ít thấy ở các thời điểm trước khi giá vàng và vàng miếng tăng vọt.

Giá vàng cuối tuần tại TP.HCM: Giá vàng nhẫn và vàng miếng ngang nhau

Giá vàng cuối tuần tại TP.HCM ghi nhận vàng miếng và vàng nhẫn tại một số nơi niêm yết ngang ngửa nhau.

Tiệm vàng Mi Hồng bán ra vàng miếng SJC 148,4 triệu đồng/lượng, mua vào 147,2 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá niêm yết của vàng nhẫn.

Sau khi một thời gian dài giữ khoảng cách với vàng miếng, hiện giá vàng nhẫn đã vọt tăng và ngang ngửa vàng miếng. Điều này đồng nghĩa những người giữ vàng nhẫn lâu năm nay đã lời hơn so với đầu tư vàng miếng.

Vàng nữ trang các loại ở tiệm vàng cũng đang tăng giá. Ảnh: Phúc Minh

Các cửa hàng PNJ tại TP.HCM niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, mua vào 146,4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn PNJ cũng bám đuổi sát sao khi bán ra 148,3 triệu đồng/lượng, mua vào 145,3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI bán ra 148,3 triệu đồng/lượng, mua vào 145,3 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp bán vàng miếng SJC 148,4 triệu đồng/lượng, mua vào 146,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại SJC lại bán ra với giá thấp hơn với 146,1 triệu đồng/lượng, mua vào 143,6 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC tại đây bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, mua vào 146,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tuần qua liên tục đảo chiều và hiện đang loanh quanh mốc 4.000 USD/ounce, giảm khoảng 110 USD/ounce so với cuối tuần trước. Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, giá vàng thế giới đã mất gần 380 USD trước áp lực chốt lời mạnh mẽ.

Từ khóa:
