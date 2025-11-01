Chủ đề nóng

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/11) đi ngang: Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua vẫn xếp hàng dài bất chấp trời mưa

Thái Nguyễn - L.Anh Thứ bảy, ngày 01/11/2025 14:17 GMT+7
Giá vàng hôm nay 1/11 theo ghi nhận của Dân Việt vào đầu giờ chiều cả vàng SJC và nhẫn bất ngờ đi ngang sau nhiều phiên biến động mạnh. Lượng người đến mua vẫn rất lớn mặc dù trời mưa, dù cửa hàng bán ra với số lượng ít.
Giá vàng hôm nay bất ngờ đi ngang, chợ đen giảm giá

Theo ghi nhận của PV Dân Việt sáng ngày 1/11, tại Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội), đông đảo người dân đội mưa "vây kín" cửa hàng từ sáng sớm để mua vàng khi mà giá vàng hôm nay đi ngang so với cùng thời điểm hôm qua.

Nhân viên tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, cửa hàng hôm nay chỉ bán tối đa 3 chỉ vàng/người do nguồn cung có hạn. Nếu số lượng người mua vẫn tiếp tục tăng cao trong ngày, các cơ sở kinh doanh của BTMC có khả năng hết hàng và phải dừng bán.

Người dân đội mưa đến mua vàng dừ cửa hàng chỉ bán số lượng ít. Ảnh: L.Anh

Tính đến 13 giờ 40 phút ngày 1/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, tại thị trường chợ đen ngày 1/11, giá rao bán chủ yếu đã giảm so với ngày hôm qua. Đặc biệt, nhiều tài khoản trên các hội nhóm mạng xã hội rao bán vàng BTMC có giá thấp hơn giá bán niêm yết tại cửa hàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn BTMC rao bán ở mức chủ yếu từ 147 - 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá niêm yết khoảng 2,2 triệu đồng/lượng, mức giá bán cao nhất cũng chỉ hơn giá niêm yết 800.000 đồng/lượng (giá bán ra niêm yết tại cửa hàng là 149,2 triệu đồng/lượng).

Giá rao bán vàng trên thị trường chợ đen đang giảm mạnh. Ảnh: Chụp màn hình

Đối với vàng miếng SJC, giá rao bán ở mức chủ yếu trong khoảng từ 158 - 160 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết bán ra từ 9,6 - 11,6 triệu đồng/lượng. Mức giá rao bán này cũng thấp hơn so với hôm qua (159,8 - 162 triệu đồng/lượng) mặc dù giá niêm yết đi ngang.

Giá vàng thế giới ổn định, tiền đề cho đợt tăng giá tiếp theo

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 1/11 (giờ Việt Nam) ở mức 3.997 USD/ounce, giảm hơn 14 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng đang kết thúc tuần thứ hai trong vùng tiêu cực khi giá dao động quanh mức 4.000 USD/ounce. Trong đợt điều chỉnh ban đầu này, vàng đã giảm khoảng 11% so với mức cao nhất của tuần trước. Mặc dù không thể loại trừ khả năng giá thấp hơn trong thời gian tới, nhưng thị trường dường như cảm thấy thoải mái ở mức cao này.

Sự thoái lui không làm giảm sự lạc quan dài hạn. Tại Hội nghị Kim loại quý Toàn cầu thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), các đại biểu dự đoán vàng sẽ kiểm tra mức kháng cự ngay dưới 5.000 USD/ounce vào thời điểm này năm sau - tăng khoảng 25% so với giá hiện tại. Đây là triển vọng lạc quan nhất từ ​​những người tham gia LBMA trong nhiều năm, sau hai năm liên tiếp đánh giá thấp đà tăng của vàng.

Các ngân hàng lớn bao gồm HSBC, Bank of America và Société Générale chia sẻ những dự báo tương tự, tất cả đều cho rằng vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Bất chấp sự biến động gần đây, các nhà phân tích cho biết vàng vẫn được hỗ trợ tốt bởi sự bất ổn địa chính trị toàn cầu và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, làm suy yếu đồng USD.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho biết mặc dù vàng tiếp tục dậm chân tại chỗ trong thời gian tới, nhưng sự bất ổn địa chính trị của Mỹ, do chính phủ vẫn chưa thể thông qua luật tài trợ mới có thể cung cấp một số hỗ trợ an toàn cho vàng.

"Xét về mặt kỹ thuật, giá vàng đã giảm khoảng 8% so với mức cao nhất mọi thời đại, nhưng vẫn kết thúc tháng với mức tăng 4%. Vàng vẫn chịu tác động bởi các yếu tố cơ bản trái chiều, nhưng giá đang giảm trên biểu đồ hàng ngày. Có thể tìm thấy ngưỡng kháng cự tại 4.050 USD/ounce và ngưỡng hỗ trợ tại 4.000 USD/ounce. Việc phá vỡ mức này, dù tăng hay giảm, có thể quyết định xu hướng cho những tuần tới", ông Otunuga phân tích.

Nếu chính phủ không mở cửa trở lại vào tuần tới, đây sẽ là đợt đóng cửa dài nhất được ghi nhận. Một số nhà phân tích cho rằng việc đóng cửa, vốn đã kéo dài cả tháng, có thể bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và mang lại sự lạc quan cho thị trường vàng.

