Giá vàng hôm nay mới nhất (1/11) đi ngang: Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua vẫn xếp hàng dài bất chấp trời mưa

"Chốt" thời gian Trung tâm tài chính quốc tế vận hành: Đưa Việt Nam vào nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới
Kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định trong những ngày tới để Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động ngay trong tháng 11 với mô hình hai cơ quan điều hành, một cơ quan giám sát, một tòa án. Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam vào nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới.