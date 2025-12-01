Giá vàng hôm nay (1/12): Neo cao trên đỉnh gần 155 triệu đồng/lượng, dự báo tiếp tục tăng theo xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay 1/12, vàng SJC giữ đỉnh

Giá vàng hôm nay 1/12 ghi nhận vàng SJC và nhẫn "bất động" so với cùng thời điểm hôm trước. Mặc dù vậy, giá vàng trong nước dự báo sẽ tiếp tục tăng trong tuần này do vẫn giữ được giá và đi theo xu hướng tăng của thế giới.

Trong đó, giá vàng SJC tiếp tục bán ra ở mức 154,9 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay. Còn vàng nhẫn bán ra với các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quỹ,... cũng duy trì ở ngưỡng cao từ 153,7 - 154,5 triệu đồng/lượng và chỉ cách đỉnh cũ khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 7 giờ 15 phút sáng ngày 1/12, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 153,4 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 151,9 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/12 ghi nhận vàng SJC và nhẫn duy trì ở ngưỡng cao.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150,9 - 153,9 triệu đồng/lượng, ổn định giá cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới dự báo tiếp tục tăng do kỳ vọng giảm lãi suất ngày càng cao

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 15 sáng nay ngày 1/12 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.221 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với chốt phiên tuần vừa qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Reuters, giá vàng giao ngay tăng mức cao nhất trong hai tuần vào cuối tuần qua do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã làm tăng nhu cầu đối với kim loại quý.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities cho biết, dự đoán là nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm lại vào năm 2026 và Fed rất có thể sẽ cắt giảm lãi suất, điều này đang thu hút một số nhà đầu tư quay trở lại với vàng. Vàng có xu hướng hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Những phát biểu ôn hòa gần đây của Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams, cùng với dữ liệu kinh tế yếu hơn sau đợt đóng cửa chính phủ Mỹ gần đây, đã củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng này. Các nhà giao dịch dự đoán có 87% khả năng lãi suất sẽ giảm vào tháng 12, tăng so với mức 50% của tuần trước.

Trong khi đó, nhu cầu vàng đã giảm nhẹ trên khắp các thị trường lớn ở châu Á trong tuần qua, do giá vàng cao đã hạn chế sức mua bán lẻ mặc dù mùa cưới ở Ấn Độ đã bắt đầu. Tại Trung Quốc, việc bãi bỏ miễn thuế mua vàng đã làm giảm nhu cầu tiêu dùng.

Theo ông Thorsten Polleit, Chủ tịch Viện Ludwig von Mises, mối đe dọa ngày càng tăng về hoạt động kinh tế chậm lại sẽ buộc Fed phải cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và trong suốt năm 2026. Ông nói thêm rằng triển vọng này sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng giá ổn định dài hạn của vàng.

“Vì có quá nhiều bất ổn, tôi dự đoán Fed sẽ chịu áp lực chính trị gia tăng và xu hướng cơ bản của lợi suất trái phiếu sẽ giảm. Mức 5.000 USD/ounce vẫn là một mục tiêu rất thực tế trong tương lai không xa", ông Polleit dự báo.