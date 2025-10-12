Giá vàng hôm nay 12/10 tăng tiếp, giá bạc nóng hừng hực, Phú Quý báo ngưng bán bạc

Giá vàng hôm nay 12/10: Vàng trang sức tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 12/10 tiếp tục neo ở mức gần 143 triệu đồng/lượng. Tuần qua, giá vàng đã liên tục tăng sốc.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra 142,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC mua vào cũng vọt lên 140,8 triệu đồng/lượng. Mỗi lượng vàng miếng SJC tuần qua đã tăng đến 4,2 triệu đồng.

Cũng tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn bán ra được niêm yết 139,5 triệu đồng/lượng, mua vào 136,8 triệu đồng/lượng. Giá mua vào và bán ra vàng nhẫn SJC chênh lệch gần 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC đã tăng 4,5 triệu đồng/lượng trong tuần qua.

Giá vàng hôm nay 12/10 tiếp tục neo ở mức gần 143 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC. Ảnh: Hồng Phúc

Tương tự, các cửa hàng kinh doanh vàng miếng SJC khác tại TP.HCM như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cũng đều niêm yết giá vàng miếng bán ra 142,8 triệu đồng/lượng, mua vào 140,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn tại các doanh nghiệp này cũng niêm yết khá giống nhau, loanh quanh bán ra 139,8 triệu đồng/lượng, mua vào 136,8 triệu đồng/lượng.

Tiệm vàng Mi Hồng tại TP.HCM niêm yết vàng miếng SJC bán ra 142,8 triệu đồng/lượng, mua vào 141,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua vào và bán ra chỉ còn 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Mi Hồng bán ra 139,5 triệu đồng/lượng, chấp nhận mua vào với giá 138 triệu đồng/lượng.

Trong khi giá vàng miếng, vàng nhẫn vẫn đứng im vào cuối tuần do phụ thuộc vào giá vàng miếng SJC mà Công ty SJC niêm yết thì vàng nữ trang lại tiếp tục nhích tăng. Tại Mi Hồng, từ đầu ngày, hầu hết các loại nữ trang đều tăng giá.

Giao dịch vàng miếng và nữ trang tại các tiệm vàng mở cửa hoạt động vào cuối tuần tại TP.HCM rất nhộn nhịp. Nhiều người tranh thủ cuối tuần được nghỉ đến các tiệm vàng lớn để mua vàng.

Phú Quý báo hết bán bạc

Không chỉ vàng, kim loại bạc cũng đang được săn lùng thời gian qua. Đáng chú ý, giá bạc cũng tăng vùn vụt, thậm chí mức tăng còn cao hơn giá vàng. Giao dịch bạc tại TP.HCM khá nhộn nhịp.

Cuối tuần, giá bạc tại Công ty Phú Quý bán ra 1,967 triệu đồng/lượng, mua vào 1,908 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, trong tuần, có thời điểm giá bạc bán ra vượt 2 triệu đồng/lượng, đây là mức giá cao nhất tại Việt Nam ghi nhận được từ trước đến nay.

Giá bạc tăng vùn vụt thời gian qua. Ảnh: Hồng Phúc

Trước tình hình nhu cầu giá bạc ngày càng tăng cao, Phú Quý - doanh nghiệp chủ lực phân phối bạc hiện nay vừa thông báo tạm ngưng nhận đơn mới.

“Kể từ ngày 10/10, chúng tôi tạm dừng tiếp nhận đơn hàng mới đối với các sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi, cho đến khi có thông báo mới”, Phú Quý thông báo.

Doanh nghiệp cho biết hiện đang tập trung toàn bộ nguồn lực sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng đúng hẹn cho các đơn hàng đã đặt. “Chúng tôi sẽ sớm thông báo khi việc nhận đơn hàng mới được mở lại”, phía Phú Quý nói.

Nếu tính chung từ đầu năm 2025 đến nay giá bạc đã tăng hơn gấp đôi, từ mức 950.000 đồng/lượng lên vượt 2 triệu đồng/lượng. Tính riêng từ cuối tháng 8 đến nay, giá bạc đã tăng 469.000 đồng/lượng (tương đương mức tăng 30,5%).