Giá vàng hôm nay (24/11): Vàng SJC và nhẫn ổn định, dự báo nhu cầu mua tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 24/11, trong nước ổn định giá

Giá vàng hôm nay 24/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang so với cùng thời điểm hôm qua. Giá vàng bất động trong khi nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh trong các ngày cuối tuần qua, bất chấp giá vàng biến động và khó lường. Tuần này, dự báo lượng người mua vàng sẽ không giảm so với các tuần trước đó.

Tính đến 7 giờ sáng ngày 24/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 148,9 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 147,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhu cầu mua vàng vẫn ở rất cao trong những ngày vừa qua dù giá vàng có tăng hay giảm.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 147,6 – 150,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 147 - 150 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Dự báo triển vọng thị trường vàng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ sáng nay ngày 24/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.074 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với chốt phiên tuần vừa qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, bước vào nửa cuối quý IV/2025 và đầu năm 2026, đà tăng trưởng của vàng thực sự đáng kinh ngạc, với mức tăng hơn 10% trong tháng 9 (mức tăng hàng tháng tốt nhất kể từ năm 2016), 5% trong tháng 10 (mức cao nhất mọi thời đại), 4% trong tháng 11 và gần 55% trong năm nay. Điều này đưa vàng đến mức tăng trưởng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1979 và với các điều kiện phù hợp, giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Triển vọng vàng vẫn vô cùng lạc quan. Trên toàn thế giới, nhiều quốc gia đang trải qua tình trạng tăng trưởng giảm sút và lạm phát gia tăng, tạo ra một môi trường lạm phát đình trệ, tạo điều kiện thuận lợi cho vàng. Khi xem xét các loại tiền tệ cụ thể, rõ ràng vàng đang hoạt động tốt trên toàn cầu và giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại so với Đô la Úc, Bảng Anh, Euro, Rupee Ấn Độ và Yên Nhật.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options nói với Kitco News rằng thị trường đang chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra định hướng. Ông Grady vẫn tin tưởng vào vàng ngay cả sau đợt tăng giá mạnh mẽ và bất chấp sự sụt giảm gần đây.

"Khi nhìn vào S&P, chỉ số này đã tăng 12% trong năm nay, vàng tăng 50% trong năm, và cổ phiếu vàng tăng 125%... Tôi nghĩ đà tăng này còn có cơ sở và chúng ta sẽ thấy vàng tăng giá mạnh vào năm tới. Thị trường đang có một ngưỡng đáy và các ngân hàng trung ương, nếu thị trường giảm, sẽ mua vào, câu chuyện đó sẽ không biến mất. Những người này sẽ không thoát khỏi vị thế đó. Các ngân hàng trung ương sẽ không bán vàng của họ. Do đó, thị trường vàng vẫn có sự hỗ trợ và điều này sẽ thúc đẩy giá vàng tăng", ông Grady phân tích.