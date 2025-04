Giá vàng hôm nay trong nước "hạ nhiệt"

Cập nhật mới nhất, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), niêm yết giá vàng miếng lên 99,4 - 102,1 triệu đồng/ lượng, giảm 400.000 đồng/lượng mua vào và đi ngang ở chiều bán ra so với sáng hôm qua. Chênh lệch hai chiều mua bán là 2,7 triệu đồng/lượng.

Còn vàng nhẫn trơn được thương hiệu này niêm yết ở mức 99,2 - 101,5 triệu đồng/lượng, đi ngang ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng bán ra so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra là 2,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng SJC thời gian qua. Nguồn: giavang.org.

Khảo sát thêm tại các thương hiệu khác: Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ,... cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 99,4 - 102,1 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng mua vào và đi ngang so với đầu giờ sáng qua.

Còn đối với vàng nhẫn có sự khác biệt giữa các đơn vị.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn ở mức 99,5 - 102,2 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Tại PNJ, vàng nhẫn niêm yết ở mức 99,4 - 102,1 triệu đồng/lượng mua - bán, giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng giá bán ra nhưng DOJI hiện thu mua vàng nhẫn ở mức 99,2 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với sáng qua. Mức giá này của thương hiệu DOJI thấp hơn 200.000 đồng/lượng so với PNJ và 300.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu.

Chuyên gia cảnh báo người dân không nên "mua đuổi, bắt đáy". Ảnh: DV.

Theo bà Chu Phương - Chuyên gia Giavang.net, mặc dù giá vàng đang có xu hướng tăng mạnh nhưng nhà đầu tư cần thận trọng trước những rủi ro điều chỉnh có thể ảnh hưởng đến giá vàng trong tương lai.

Trong đó, cần chú ý đến một số yếu tố như lạm phát, căng thẳng kinh tế toàn cầu hạ nhiệt. Bà Phương phân tích, nếu lạm phát tiếp tục tăng, Fed có thể không thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất như kỳ vọng, vì giảm lãi suất sẽ làm tăng thêm áp lực lên lạm phát. Khi đó, việc Fed giữ nguyên hoặc thậm chí tăng lãi suất sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Tương tự, nếu vấn đề thuế quan giữa Mỹ và các quốc gia đối tác được giải quyết một cách hòa bình, lượng vốn trú ẩn có thể chuyển hướng từ vàng sang các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu, trái phiếu.

Tuy nhiên, bà Phương nhấn mạnh rằng, vàng hiện đang được xem là "vịnh tránh bão" giữa những bất ổn kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, với những rủi ro tiềm tàng về lạm phát và chính sách lãi suất của Fed, nhà đầu tư cần thận trọng và có chiến lược rõ ràng để tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.

Theo đó, vị chuyên gia cho rằng, đứng trước tình hình thị trường hiện nay, các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đối với xu hướng ngắn hạn, với mức độ bất ổn kinh tế chính trị hiện nay, giá vàng có thể tiếp tục duy trì đà tăng trong ngắn hạn. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng cơ hội này để thực hiện các giao dịch mua bán sinh lời.

Đối với rủi ro trung và dài hạn, nhà đầu tư cần chú ý đến sự điều chỉnh giá một khi căng thẳng kinh tế giảm hoặc Fed thay đổi chính sách lãi suất. Việc đầu tư vàng trong dài hạn đòi hỏi sự tỉnh táo và thường xuyên theo dõi các biến động của thị trường.

Cuối cùng, bà Phương khuyến nghị nhà đầu tư cần đa dạng hóa danh mục đầu tư. Vàng chỉ nên chiếm một phần vừa phải trong danh mục đầu tư. Nhà đầu tư nên phân bổ tài sản vào các lĩnh vực khác như cổ phiếu, trái phiếu hoặc bất động sản để giảm rủi ro tổng thể.

Giá vàng hôm nay trên thế giới quay đầu giảm mạnh

Cùng thời điểm, trên thế giới, giá vàng hôm nay ghi nhận quý tăng mạnh nhất trong 40 năm, lên mức đỉnh kỷ lục 3.130 USD/ounce. Tuy nhiên giá vàng hiện đã hạ nhiệt, xuống còn 3.114 USD/ounce khi nhà đầu tư chốt lời trước thời điểm công bố thuế mới vào ngày 2/4 – cũng là Ngày Giải phóng tại Mỹ.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, một lượng vàng theo giá vàng thế giới quy đổi sang tiền Việt Nam Đồng có giá là 97,46 triệu đồng chưa bao gồm thuế phí.

Diễn biến giá vàng trên thế giới. Nguồn: giavang.org.

Các nhà phân tích cho biết, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh do áp lực chốt lời từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn. Điều này xảy ra sau khi kim loại quý này thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Sự phục hồi của các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng tạo áp lực tiêu cực lên vàng. Ghi nhận cuối phiên, giá vàng tháng 6 giảm 19,2 USD, còn 3.131,1 USD/ounce. Chứng khoán Mỹ bật tăng trở lại trong xu hướng điều chỉnh kỹ thuật sau quý tồi tệ nhất kể từ năm 2022 của S&P và Nasdaq. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại rủi ro vẫn ở mức cao khi thị trường sắp bước vào thời điểm Mỹ bắt đầu áp thuế mới với các đối tác thương mại, dự kiến diễn ra vào thứ Tư.

David Morrison - chuyên gia từ Trade Nation nhận định: “Thông thường sau một quý đầu năm không mấy khả quan, nhà đầu tư sẽ kỳ vọng vào những cơ hội sáng hơn trong thời gian tới. Nhưng hiện tại không phải vậy. Từ mà người ta lặp đi lặp lại khi nói về thị trường hiện nay là: bất định.

Lý do chính là chính sách thuế của ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế "trả đũa" với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ, cùng với mức thuế 25% cho ôtô nhập khẩu từ ngày mai. Vấn đề là hiện có quá nhiều phát biểu mâu thuẫn về tác động của chính sách này, khiến thị trường không thể đoán định kết quả”.