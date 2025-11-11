Giá vàng hôm nay mới nhất (11/11) tăng sốc: Nhà vàng tiếp tục "cháy hàng", dòng người xếp hàng tràn xuống đường

Giá vàng hôm nay 11/11, trong nước tiếp đà leo thang

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 11/11, tại "phố vàng" Trần Nhân Tông, hàng dài người dân xếp hàng để mua vàng đã "vây kín" nhiều cửa hàng vàng từ sáng sớm, bất chấp giá vàng hôm nay tăng mạnh. Tuy nhiên, nhà vàng chỉ bán ra số lượng có hạn nên nhiều người dân đến xếp hàng sau sẽ không được mua.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, do nhu cầu duy trì nhiều ngày qua vẫn rất lớn nên cửa hàng chỉ bán giới hạn số lượng khách. Trong đó, khách hàng được mua tối đa 3 chỉ vàng nhẫn/người, nhận ngay sản phẩm và sau 5 ngày mới có thể tiếp tục mua thêm.

Dòng người xếp hàng mua vàng tràn xuống cả dưới đường dù cửa hàng thông báo tạm hết hàng. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 11/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 150 - 152 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 150,5 - 152 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 149 - 152 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Người mua vây kín cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu (15 Trần Nhân Tông, Hà Nội) bất chấp giá vàng hôm nay tăng rất mạnh. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 149,3 – 152,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, tại thị trường chợ đen ngày 11/11, lượng người rao bán vàng BTMC rất lớn và giá bán cũng được đẩy lên cao hơn so với hôm qua. Theo đó, giá rao bán vàng nhẫn BTMC trong khoảng từ 153 - 158 triệu đồng/lượng, cao hơn giá bán niêm yết từ 700.000 - 5,7 triệu đồng/lượng (tăng từ 3 - 6 triệu đồng/lượng so với hôm qua).

Ảnh: Chụp màn hình

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ ngày 11/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.128 USD/ounce, tăng mạnh 56 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng đang chứng kiến ​​động lực mới vào đầu tuần, với giá tăng lên trên 4.100 USD/ounce. Giới chuyên gia nhận định, động lực mới của thị trường khi giá vàng duy trì ở mức cao có thể báo hiệu sự kết thúc của đợt điều chỉnh ngắn hạn của kim loại quý này.

Ông Aaron Hill, chuyên gia Phân tích Thị trường Trưởng tại FP Markets cho rằng, đợt tích lũy vàng hiện tại quanh mức 4.000 USD/ounce là một điểm dừng điển hình trong xu hướng tăng giá mang tính cấu trúc.

“Giá vàng tăng hơn 48% từ đầu năm đến nay, được thúc đẩy bởi dòng tiền tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương. Theo đánh giá của tôi giá vàng vẫn có xu hướng tăng, với kịch bản cơ sở nhắm đến mức 4.200 USD/ounce vào cuối năm nay", ông Aaron Hill nhận định.

Theo ông Tim Hayes, Chiến lược gia Toàn cầu Trưởng tại Ned Davis Research, lưu ý rằng các chỉ báo kỹ thuật tích cực xuất hiện khi đợt bán tháo vàng kéo dài 2 tuần đã làm dịu đáng kể thị trường và khiến các nhà đầu cơ phải rút lui. Ông cho biết các chỉ báo ngắn hạn của ông trên thị trường vàng cho thấy tâm lý đang chuyển từ lạc quan thái quá sang bi quan thái quá.

"Vì mô hình dài hạn vẫn duy trì xu hướng tăng giá nên chúng tôi sẽ theo dõi mô hình ngắn hạn chuyển từ giảm giá sang tăng giá, phù hợp với các mô hình dài hạn và xác nhận rằng đà tăng giá vàng đã tiếp tục", ông Hayes nhận định.

Về những rủi ro tiếp theo đối với vàng, Hayes cho biết ông vẫn tiếp tục theo dõi lợi suất thực tế tăng cao. Ông lưu ý rằng lợi suất thực tế trên 3,5% sẽ đặc biệt đáng lo ngại.