Giá vàng hôm nay mới nhất (31/10) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng dừng bán, người dân vẫn đội mưa xếp hàng

Giá vàng hôm nay đảo chiều tăng mạnh

Ghi nhận của PV Dân Việt ngày 31/10, 2 cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) tiếp tục dừng bán do hết sản phẩm. Mặc dù vậy, nhiều người dân vẫn tới xếp hàng chờ cửa hàng mở bán trở lại, bất chấp trời mưa lớn.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục hết hàng phải dừng bán trong khi giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến thời điểm 13 giờ 45 phút ngày 31/10, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Người dân đội mua xếp hàng mua vàng dù cửa hàng vẫn đang dừng bán. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.



Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, tại thị trường chợ đen trong ngày 31/10, giá vàng nhẫn BTMC và SJC rao bán đã tăng giá so với vài ngày trước đó.

Cụ thể, giá vàng nhẫn BTMC rao bán ở mức chủ yếu từ 150,9 - 152 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng niêm yết bán ra từ 2,5 - 3,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC rao bán ở mức chủ yếu trong khoảng từ 159,8 - 162 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết bán ra từ 11,4 - 13,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ổn định trên mức 4.000 USD/ounce

Thời điểm 13 giờ 45 phút ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường Mỹ tuần này ở quanh mức 4.011 USD/ounce, giảm 17 USD/ounce so với đầu giờ sáng nhưng tăng mạnh khoảng 46 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau khi giảm gần 11% chỉ trong 2 tuần, giá vàng thế giới tăng trở lại và giao dịch quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Điều này được thúc đẩy bởi động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dù tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung khiến đà tăng phần nào chững lại.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương tiếp tục tích trữ vàng khi tăng tốc mua vàng trong quý III/2025, với một số người quay trở lại mua vàng bất chấp giá cao kỷ lục để đặt cược vào giá trị của vàng thỏi như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước đồng USD dễ bị tổn thương.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) báo cáo các ngân hàng trung ương đã mua 220 tấn vàng trong giai đoạn quý III/2025, tăng 28% so với quý trước và bổ sung 634 tấn vàng thỏi vào dự trữ của họ trong năm tính đến tháng 9.

WGC dự báo lượng vàng mua cả năm 2025 sẽ dao động từ 750 đến 900 tấn, với lý do căng thẳng địa chính trị gia tăng, áp lực lạm phát dai dẳng và sự bất ổn xung quanh chính sách thương mại toàn cầu là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Bà Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của WGC nhận định, triển vọng đối với vàng vẫn tích cực, khi kỳ vọng lãi suất thấp hơn và nguy cơ đình lạm có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư. Các nghiên cứu của WGC cho thấy thị trường vẫn chưa đạt đến điểm bão hòa.

Các yếu tố kinh tế - chính trị toàn cầu đang tạo ra bức tranh phức tạp cho kim loại quý. Việc Fed tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể gây áp lực ngắn hạn, nhưng nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị leo thang, tiếp tục là động lực chính cho xu hướng tăng giá dài hạn.

Đợt tăng giá hiện tại của vàng một lần nữa trùng với thời điểm căng thẳng địa chính trị gia tăng và đồng đô la suy yếu, nhưng không giống như giai đoạn 1979 - 1980, áp lực lạm phát và sự gián đoạn thị trường năng lượng đã ít dữ dội hơn. Thay vào đó, một đặc điểm nổi bật chính là tốc độ mua vào chưa từng có của các ngân hàng trung ương.