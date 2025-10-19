Theo Kitco News, giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần đầy kịch tính khi lập đỉnh lịch sử mới, vượt 4.380 USD/ounce trước khi quay đầu giảm mạnh vào phiên cuối tuần. Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay (spot gold) vẫn tăng khoảng 6,4%, dù riêng phiên thứ Sáu (17/10, theo giờ Việt Nam) giảm hơn 2,2% xuống quanh mức 4.232 USD/ounce.

Theo các dữ liệu giao dịch, dù tính chung cả tuần giá vàng vẫn tăng khoảng 5%, nhưng riêng phiên cuối tuần, kim loại quý này đã giảm gần 2% — mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 5. Sự điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh thị trường phản ứng với biến động chính sách thuế thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 trong lịch sử kể từ thập niên 1970, vàng duy trì được chuỗi tăng kéo dài 9 tuần. Lần gần nhất hiện tượng này xuất hiện là giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2020. Thị trường vàng chưa từng ghi nhận chuỗi 10 tuần tăng liên tiếp.

Giá vàng hôm nay tăng "nóng" trong thời gian qua. (Ảnh: AI)

Nhìn lại hành trình 5 năm qua, kể từ khi giá vàng hôm nay lần đầu vượt mốc 2.000 USD/ounce (tháng 8/2020), kim loại quý đã trải qua nhiều biến động. Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh xuống vùng 1.677 USD vào tháng 3/2021, vàng tích lũy quanh ngưỡng 1.600 USD đến cuối năm 2022 trước khi bước vào chu kỳ tăng kéo dài đến nay.

Giới phân tích nhận định, dù khả năng điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra, các yếu tố cơ bản vẫn đang hỗ trợ xu hướng tăng của vàng. Tình trạng nợ công toàn cầu leo thang, lạm phát cao, tăng trưởng chậm và sự suy yếu của đồng USD tiếp tục củng cố vị thế vàng như tài sản trú ẩn an toàn.

Theo khảo sát của Kitco News, 60% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, 27% cho rằng giá giảm, còn lại 13% nhận định đi ngang. Trong khi đó, 68% nhà đầu tư cá nhân (Main Street) vẫn giữ tâm lý lạc quan về xu hướng tăng giá.

Trong tuần này, các ngân hàng lớn như Société Générale, Bank of America và HSBC đều nâng dự báo giá vàng năm 2026, cho rằng kim loại quý có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm tới. Giám đốc điều hành JPMorgan – Jamie Dimon – thậm chí nhận định mức 10.000 USD/ounce không phải là “kịch bản viển vông”.

Dù vậy, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì thái độ thận trọng. Mức giá cao hiện nay có thể kích hoạt hoạt động chốt lời ngắn hạn, gây áp lực điều chỉnh tạm thời. Tuy nhiên, nếu xu hướng lịch sử lặp lại, những nhịp điều chỉnh này thường chỉ ngắn và nông, trước khi đà tăng quay trở lại.