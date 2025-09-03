Giá vàng hôm nay 3/9: Xếp hàng đã đời, mua được có 1 chỉ

Từ sáng đến trưa 3/9, nhiều tiệm vàng lớn tại TP.HCM đông nghịt khách xếp hàng để chờ mua vàng.

Mở cửa phiên giao dịch sau 4 ngày nghỉ lễ 2/9, giá vàng miếng tăng mạnh gần 3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tăng hơn 3 triệu đồng/lượng. Mức tăng này được nhiều người đánh giá là mức tăng khủng trong nhiều năm trở lại đây.

Giá vàng tăng mạnh và nhiều trung tâm vàng bạc đá quý tại TP.HCM mở cửa giao dịch trở lại sau lễ nên nhiều người đã đổ đến các địa điểm kinh doanh này để mua vàng.

Tại trung tâm SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, đúng như nhiều người dự đoán, sau nhiều ngày đóng cửa nghỉ lễ, lượng người đổ về đây mua vàng rất đông. Khách nối đuôi xếp hàng để chờ mua vàng.

Khách ngồi xếp hàng dài dằng dặc tại một tiệm vàng lúc gần 11h, nhưng mỗi người chỉ mua được 1 chỉ vàng nhẫn. Ảnh: Hồng Phúc

Tiệm vàng Mi Hồng tại phường Gia Định đông nghịt người từ sáng sớm. Càng về trưa, sau khi cập nhật giá vàng đang ở vùng cao nhất từ trước đến nay, nhiều người tiếp tục đổ về nên tiệm vàng càng đông hơn.

Tiệm vàng bố trí một khu vực riêng dành cho khách ngồi chờ đến lượt và điều phối vào mua vàng thành từng đợt. Vì vậy, dù đông khách nhưng tình hình vẫn rất trật tự, song lại mất khá nhiều thời gian chờ đợi, trung bình gần nửa tiếng đồng hồ.

Dù chờ đợi lâu nhưng mỗi khách chỉ được mua 1 chỉ vàng nhẫn. Vàng miếng SJC cửa hàng không hàng để bán.

“Tôi vừa vào là được các nhân viên tiệm vàng cho biết chỉ mua được 1 chỉ vàng miếng, không có vàng miếng để bán. Họ nói rõ để mình đồng ý mua thì xếp hàng, mất công ngồi chờ đã đời cả buổi, tới lượt mua thì chưng hửng. Mấy nay mua vàng khó nên tôi cũng ráng xếp hàng ngồi chờ”, chị My (ngụ phường Bình Thạnh) nói.

Tuy nhiên, ghi nhận của chúng tôi cho thấy, nhiều người khi biết hết vàng miếng, xếp hàng rất lâu nhưng chỉ mua được 1 chỉ vàng nhẫn thì đều lặng lẽ ra về.

Giá vàng hôm nay 3/9: Lập kỷ lục mới sau lễ 2/9

Giá vàng hôm nay 3/9 cao kỷ lục được các doanh nghiệp duy trì từ đầu ngày đến đầu giờ chiều.

Giá vàng hôm nay 3/9 lập kỷ lục mới khi vọt tăng gần 3 triệu đồng mỗi lượng sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: Hồng Phúc

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC bán ra 133,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với phiên cuối cùng trước khi nghỉ lễ. Giá vàng miếng SJC tại đây mua vào 131,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vàng miếng SJC là 1,5 triệu đồng/lượng.

Cũng tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn bán ra được niêm yết 128 triệu đồng/lượng, mua vào 125,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn mua vào và bán ra đều tăng đến 3 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Các cửa hàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại TP.HCM niêm yết giá bán ra vàng miếng SJC là 133,4 triệu đồng/lượng, mua vào 131,9 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn tại PNJ bán ra 128,5 triệu đồng/lượng, mua vào 125,5 triệu đồng/lượng.

DOJI chấp nhận mua vào vàng miếng SJC với giá 131,9 triệu đồng/lượng, bán ra 133,4 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn DOJI bán ra 128,8 triệu đồng/lượng, mua vào 125,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, 12h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng vượt 3.534 USD/ounce, tăng hơn 40 USD/ounce so với phiên trước. Kim loại quý trên sàn quốc tế đã bỏ xa mốc đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce từng lập vào hồi tháng 4. Đây cũng là mốc cao nhất của giá vàng thế giới trong lịch sử.