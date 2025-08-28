Giá vàng miếng SJC tăng điên cuồng, vượt 128 triệu đồng/lượng

Cập nhật trưa ngày 28/8, giá vàng miếng SJC trong nước đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 126,7 - 128,2 triệu đồng, lần lượt tăng 700.000 đồng ở chiều mua vào và 200.000 đồng chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá mua và bán được thu hẹp về 1,5 triệu đồng mỗi lượng.

126,7 - 128,2 triệu đồng/lượng mua - bán cũng là giá giao dịch vàng miếng SJC tại thương hiệu DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu.

Diễn biến giá vàng SJC 1 tháng qua. Nguồn: giavang.org.

Tuy nhiên, Phú Quý hiện mua vào ở mức 125,7 triệu đồng/lượng và bán ra 128,2 triệu đồng/lượng, lần lượt thấp hơn 1 triệu đồng/lượng mua vào và bằng giá bán ra tại các thương hiệu nêu trên. Còn Bảo Tín Mạnh Hải hiện giao dịch ở ngưỡng 126,8 - 128,1 triệu đồng/lượng mua - bán, chênh lệch mua - bán hiện ở mức 1,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 120,2 - 123,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều so với cập nhật đầu giờ sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 120 - 123 triệu đồng/lượng, cũng tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 119,8 - 122,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sẽ "hạ nhiệt" sau quyết định xóa sổ độc quyền?

Đáng chú ý, giá vàng trong nước liên tục tăng sau khi Nghị định mới của Chính phủ về xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng được ban hành.

Phiên sáng ngày 28/8, giá vàng thế giới chỉnh nhẹ về 3.391 USD/ounce, quy đổi ra 108,4 triệu đồng/lượng (theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế phí). Như vậy, chênh lệch giữa hai thị trường lên tới 20 triệu đồng/lượng.

Nhận định về Nghị định 232 của Chính phủ, chuyên gia Lê Xuân Nghĩa nêu, Nghị định 232 về cơ bản giải quyết hai vấn đề: xóa bỏ độc quyền xuất nhập khẩu vàng miếng của Ngân hàng Trung ương và xóa bỏ luôn thương hiệu độc quyền SJC. Như vậy coi như là sửa đổi căn bản Nghị định 24.

Ông Nghĩa phân tích: “Giá vàng nhiều khả năng sẽ giảm, bởi khi nguồn cung tăng thì tất yếu giá sẽ đi xuống. Khi cung dồi dào và ổn định hơn, khoảng cách chênh lệch với giá thế giới cũng sẽ dần bị xóa bỏ".

Theo Nghị định 232, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng là 50.000 tỷ. Ảnh: VietinBank Gold.

Cùng bàn luận, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cũng cho rằng, để thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, nguồn cung vẫn là yếu tố quyết định. Do đó, hoạt động nhập khẩu vàng cần được triển khai hiệu quả, kịp thời để tránh thị trường vàng tiếp tục biến động mạnh.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cho rằng, sau khi Nghị định trên được ban hành, diễn biến giá vàng trong nước còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, việc loại bỏ cơ chế độc quyền sẽ làm tăng nguồn cung vàng, cho phép các nhà cung ứng hoạt động một cách tự do và bình đẳng. Điều này sẽ hướng tới mục tiêu cuối cùng là đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân trong việc mua bán, tích trữ vàng, từ đó đạt được sự ổn định cho thị trường vàng và kinh tế vĩ mô.



Theo chuyên gia Đinh Trọng Thịnh, thời gian tới chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ giảm dần theo các bước như từ gần 20 triệu đồng/lượng xuống còn 16 - 17 triệu đồng/lượng, sau đó là 14 - 15 triệu đồng/lượng.

Ông Thịnh kiến nghị, Ngân hàng Nhà nước cần giữ vai trò quản lý chặt thị trường vàng để tránh việc "vàng hóa" nền kinh tế. Theo ông Thịnh, chỉ nên nhập vàng phục vụ mục đích sản xuất - xuất khẩu trang sức, chứ không phải để thỏa mãn nhu cầu tích trữ.

"Nếu cải cách thị trường vàng mà không gắn với chiến lược thu hút nguồn vốn vào phát triển kinh tế, thì cải cách đó sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu", vị chuyên gia cho biết.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025, chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.



Theo đó, các doanh nghiệp và ngân hàng có đủ năng lực sẽ được cấp phép sản xuất vàng miếng.



Cụ thể, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng là 50.000 tỷ. Các đơn vị này phải trong danh sách đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp giấy phép kinh doanh mua, bán kim loại quý, không bị xử phạt hoặc đã khắc phục xong nếu vi phạm.



Hiện có 38 doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, tính theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, chỉ một số doanh nghiệp "đầu ngành" có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên như PNJ, DOJI, SJC.



Về phía ngân hàng, tính đến thời điểm hiện tại có 8 ngân hàng có vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng gồm: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, VPBank, Techcombank, MB và ACB.



Lý giải về nguyên nhân lựa chọn quy định mức vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp; 50.000 tỷ đối với tổ chức tín dụng sản xuất vàng miếng, NHNN cho rằng việc xây dựng điều kiện cấp phép nhằm lựa chọn các tổ chức có đủ năng lực tài chính, tuân thủ pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng để thực hiện sản xuất vàng miếng.



Điều này thực hiện theo đúng kết luận của Tổng Bí thư về việc xoá bỏ thế độc quyền nhà nước về thương hiệu vàng miếng một cách có kiểm soát trên nguyên tắc nhà nước vẫn kiểm soát hoạt động sản xuất vàng miếng.



Theo NHNN, với quy định này, các doanh nghiệp không phân biệt loại hình sở hữu đều có thể được xem xét cấp phép. Tuy nhiên, ngân hàng thương mại là loại hình doanh nghiệp đặc biệt và thường có quy mô vốn điều lệ cao hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.



Do đó, quy định điều kiện về vốn đối với ngân hàng thương mại cần phù hợp với đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này và không đặt trong tương quan với điều kiện về vốn đối với các doanh nghiệp chỉ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng.