Thị trường tín chỉ carbon: Mục tiêu giảm phát thải có thể bị đảo ngược nếu kiểm toán thiếu khách quan

Sự "thiên vị vô thức"

Theo chuyên gia về thị trường carbon toàn cầu tại Carbon Market Watch, bà Isa Mulder, kiểm toán viên là bên thứ ba được giao nhiệm vụ bảo vệ và đảm bảo chất lượng của thị trường carbon, nhưng xung đột lợi ích nội tại mà họ phải đối mặt đang làm suy yếu vai trò của họ với tư cách là những người thẩm định độc lập.

Nếu kiểm toán thiếu khách quan, lượng khí phát thải có thể chỉ giảm trên giấy. Ảnh minh họa: AI

Thị trường tín chỉ carbon đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng uy tín, với ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy các dự án không mang lại lợi ích carbon như đã cam kết. Trong khi, những nỗ lực cải cách nhỏ lẻ hiện nay khó có thể giải quyết được vấn đề này.

Một ví dụ điển hình là việc dựa vào các kiểm toán viên bên ngoài để củng cố niềm tin vào thị trường. Cụ thể, các nhà phát triển dự án thuê và trả lương cho các kiểm toán viên từ danh sách được phê duyệt để xác minh mức giảm hoặc loại bỏ khí thải đã được công bố.



Từ đó phát sinh vấn đề được khái niệm là sự "thiên vị vô thức. Có nghĩa, thỏa thuận này tạo ra xung đột lợi ích trực tiếp. Thu nhập của kiểm toán viên phụ thuộc vào các nhà phát triển mà họ đánh giá công việc, dẫn đến cả động cơ kinh tế lẫn sự "thiên vị vô thức" trong việc đưa ra những kết luận có lợi cho khách hàng của họ.

Riêng với thị trường carbon, hiện tượng này đặc biệt rõ rệt do tính mơ hồ vốn có và nhiều phán đoán cần thiết trong quá trình xác thực và thẩm định tín dụng carbon. Kiểm toán viên được yêu cầu đánh giá độ tin cậy của các giả định chủ quan của các nhà phát triển về "tính bổ sung", hay lượng khí thải chuyển sang nơi khác và tính lâu dài về tác động đến khí hậu của từng dự án. Các tiêu chí này thường không thể đo lường trực tiếp, và nhiều đánh giá mang tính định tính, tạo cơ hội cho việc diễn giải thiên vị.

Mặc dù nhiều bên liên quan đến thị trường carbon thúc đẩy việc kiểm toán của bên thứ ba là "thiết yếu đối với tính toàn vẹn của môi trường" và "quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng" của thị trường carbon tự nguyện, lịch sử cho thấy các kiểm toán viên không ngăn chặn được tình trạng tín dụng quá mức tràn lan, chẳng hạn như đã xảy ra với các dự án bếp nấu hay các dự án lâm nghiệp REDD+.



Chỉ là một vài trường hợp cá biệt?

Vấn đề kiểm toán viên không điều chỉnh việc tín dụng quá mức chỉ giới hạn ở "một vài cá nhân hư hỏng" hay mang tính hệ thống? Lấy Verra, đơn vị chứng nhận tín dụng carbon lớn nhất, làm nghiên cứu điển hình, phân tích cho thấy 64% kiểm toán viên được chứng nhận của Verra đã tham gia vào các dự án có vấn đề, trong đó việc tín dụng quá mức đã được Verra thừa nhận rõ ràng hoặc được phát hiện bởi các nghiên cứu khoa học được bình duyệt.

Mặc dù đã có những bước đi nhằm khôi phục uy tín của thị trường, bao gồm việc đình chỉ một số công ty kiểm toán tham gia vào các dự án phát hiện ra tình trạng tín dụng quá mức, nhưng những bước đi này cho đến nay vẫn chỉ mang tính chất hạn chế và không giải quyết được tận gốc vấn đề.



Theo như báo cáo, “việc đào tạo, giám sát tốt hơn hoặc trừng phạt một số kiểm toán viên không giải quyết được áp lực cố hữu trong việc hỗ trợ những gì các nhà phát triển mong muốn vốn có trong cấu trúc của hệ thống kiểm toán mà trong đó các đơn vị được kiểm toán lựa chọn và trả lương cho kiểm toán viên của họ”.

Một số bên liên quan đã đề xuất tái cấu trúc quy trình kiểm toán, tuyển chọn kiểm toán viên từ một nhóm kiểm toán toàn cầu thay vì lựa chọn trực tiếp bởi nhà phát triển dự án. Đề xuất này cho đến nay vẫn chưa được thực hiện, mặc dù bằng chứng từ một chương trình thí điểm về kiểm toán ô nhiễm cho thấy một hệ thống như vậy có thể cải thiện đáng kể độ chính xác của kiểm toán viên.

Tác giả của bài nghiên cứu cũng nhấn mạnh, nhu cầu về tín chỉ carbon có thể sẽ tăng lên do việc triển khai thị trường carbon. Sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu này nếu không được minh bạch hóa, có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn và đi ngược với mục tiêu Netzero ở một vài quốc gia.

Việc dựa vào các tín chỉ carbon sai sót để biện minh cho lượng khí thải thực tế không chỉ không giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu, mà thậm chí còn có thể làm trầm trọng thêm vấn đề khi được sử dụng để biện minh cho việc tăng lượng khí thải.

Nếu không có kiểm toán chặt chẽ, những sai sót này sẽ lan rộng. Để đảm bảo tính toàn vẹn của hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, việc xem xét lại một cách căn bản về thẩm định và xác minh tín chỉ carbon là hết sức cần thiết.