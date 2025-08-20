Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Toàn thị trường lao dốc, xăng dầu trong nước sắp biến động mạnh?

Cụ thể, rạng sáng nay 20/8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới lao dốc mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Bất ngờ lao dốc

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 62,6 USD/thùng, giảm 0,76 USD/ thùng, tương đương giảm 1,2% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 66,1 USD/thùng, giảm 0,47 USD/thùng, tương ứng mức giảm 0,72% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô ngày 20/8 suy giảm bất ngờ nên đà giảm giá dầu thô thế giới tháng 8 so với tháng liền kề giảm khá mạnh, dầu WTI giảm hơn 5% so với tháng trước, trong khi Brent giảm 4,5%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm so với cùng kỳ trên 14% giá trị.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm xuống mức 66 USD/thùng vào thứ 3 khi các nhà giao dịch thế giới hứa hẹn vào triển vọng tốt đẹp cho cuộc gặp Nga và Ukraine.

Sau hội nghị thượng đỉnh hôm thứ 2 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã gọi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp giữa Putin và Zelenskiy và cho biết sẽ có hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa ba vị tổng thống.

Tổng thống Ukraine ông Zelenskiy mô tả các cuộc thảo luận với tổng thống Mỹ là "rất tốt", lưu ý rằng chúng bao gồm các cuộc đàm phán về nhu cầu của Ukraine đối với các đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ.

Bất kỳ giải pháp nào cho cuộc chiến Nga-Ukraine đều có thể dẫn đến việc chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu năng lượng của Nga, cho phép dầu thô của Nga được giao dịch tự do. Chính vì thế, giá dầu đã giảm gần 10% trong tháng này, chịu áp lực bởi căng thẳng thương mại và sản lượng OPEC+ tăng.



Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Xăng dầu trong nước có thể giảm?

Giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 14/8, theo đó giá xăng dầu giảm mạnh theo đà giảm của giá dầu thô thế giới.

Cụ thể, theo quyết định của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay, từ 15 giờ ngày 14/8, giá bán lẻ dầu giảm đồng loạt từ 190 đồng/ lít đến hơn 640 đồng/ lít, trong đó dầu hoả mạnh nhất hơn 640 đồng/ lít.

- Giá xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.608 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 466 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 530 đồng/lít.

- Giá xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.884 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.077 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao 18.020 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 379 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 07/8/2025 - 13/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hoãn áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga dự kiến gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 07/8/2025 và kỳ điều hành ngày 14/8/2025 là: 77,030 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,478 USD/thùng, tương đương giảm 1,88%); 79,142 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,056 USD/thùng, tương đương giảm 1,32%); 83,924 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,692 USD/thùng, tương đương giảm 4,21%); 84,716 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 4,152 USD/thùng, tương đương giảm 4,67%); 407,194 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 13,608 USD/tấn, tương đương giảm 3,23%).