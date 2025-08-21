Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Chiều nay trong nước giá dầu giảm, xăng tăng đến 208 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Giá xăng dầu biến động

Theo quyết định của Bộ Công Thương, 15 giờ ngày hôm nay 21/8, giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt, trong khi giá dầu giảm khá mạnh.

Cụ thể giá xăng dầu hôm nay:

- Giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.464 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít;

- Giá xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.092 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S, giảm 172 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.905 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.814 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 152 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.116 đồng/kg.

Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng giảm trái chiều từ 15 giờ ngày hôm nay 21/8

Theo Bộ Công Thương, Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 14/8/2025 - 20/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ucraina thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ucraina giữa Nga và Ucraina; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/8/2025 và kỳ điều hành ngày 21/8/2025 là: 77,482 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,452 USD/thùng, tương đương tăng 0,59%); 80,056 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,914 USD/thùng, tương đương tăng 1,15%); 82,592 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,332 USD/thùng, tương đương giảm 1,59%); 83,576 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,140 USD/thùng, tương đương giảm 1,35%); 401,068 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 6,126 USD/tấn, tương đương giảm 1,50%).

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như thường lệ.

Giá xăng dầu: Thế giới bất ổn, xăng dầu trong nước biến động không ngừng

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 62,9 USD/thùng, tăng 1,1 USD/ thùng, tương đương tăng 1,8% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 66,9 USD/thùng, tăng 1,18 USD/thùng, tương ứng mức tăng 1,8% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô ngày 21/8 bất ngờ bật tăng nên kéo đà giảm giá dầu thô thế giới tháng 8 so với tháng liền kề xuống thấp, trong đó dầu WTI giảm hơn 4,6% so với tháng trước, trong khi Brent giảm 3,2%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm từ 12% đến trên 12,5% giá trị.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,6% lên 66,8 USD/thùng vào thứ Tư, sau khi báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 6 triệu thùng, chỉ hỗ trợ giá ở mức khiêm tốn.

Mặc dù tổng thể giảm, lượng tồn kho đã tăng trong tuần thứ bảy liên tiếp lên 23,5 triệu thùng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi tiến triển hướng tới lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, với các cuộc đàm phán cấp cao có khả năng ảnh hưởng đến các hạn chế đối với xuất khẩu dầu thô của Nga.

Liên quan đến giá xăng dầu trong nước gần đây, tại phiên điều chỉnh gần nhất, chiều 14/8, giá xăng dầu bán lẻ được cơ quan điều hành giảm đồng loạt từ 190 đồng/ lít đến hơn 640 đồng/ lít, tùy loại, trong đó dầu hoả mạnh nhất hơn 640 đồng/ lít.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít, giá bán lẻ 19.608 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít, giá bán lẻ 19.884 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít, giá bán lẻ 18.077 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, giá bán lẻ 18.020 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 379 đồng/kg, giá bán lẻ 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 14/8, Bộ Công Thương cũng quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

