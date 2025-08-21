Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Thế giới đảo chiều, giá xăng dầu chiều nay tăng mạnh?

Cụ thể, rạng sáng nay 21/8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới bật tăng ngay sau một ngày lao dốc.

Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Bất ngờ bật tăng

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 62,9 USD/thùng, tăng 1,1 USD/ thùng, tương đương tăng 1,8% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 66,9 USD/thùng, tăng 1,18 USD/thùng, tương ứng mức tăng 1,8% về giá so với ngày hôm qua.

Thị trường dầu thô thế giới tăng sốc trong ngày 21/8

Do giá dầu thô ngày 21/8 bất ngờ bật tăng nên kéo đà giảm giá dầu thô thế giới tháng 8 so với tháng liền kề xuống thấp, trong đó dầu WTI giảm hơn 4,6% so với tháng trước, trong khi Brent giảm 3,2%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm từ 12% đến trên 12,5% giá trị.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,6% lên 66,8 USD/thùng vào thứ Tư, sau khi báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 6 triệu thùng, chỉ hỗ trợ giá ở mức khiêm tốn.

Mặc dù tổng thể giảm, lượng tồn kho đã tăng trong tuần thứ bảy liên tiếp lên 23,5 triệu thùng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi tiến triển hướng tới lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, với các cuộc đàm phán cấp cao có khả năng ảnh hưởng đến các hạn chế đối với xuất khẩu dầu thô của Nga.

Dầu thô tăng mạnh sau phiên lao dốc

Một số giao dịch dầu thô của Nga đã được chuyển hướng sang Ấn Độ, gây ra sự chỉ trích từ chính quyền Hoa Kỳ và các cuộc thảo luận mới về thuế quan của nước này.

Các nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù sự sụt giảm của lượng tồn kho là lạc quan trong ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn vẫn là bi quan do nguồn cung OPEC+ dự kiến sẽ tăng và lo ngại giảm cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Chiều nay giá xăng dầu trong nước tăng nhẹ?

Với những biến động của dầu thô tuần qua, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp xăng dầu đầu mối cho biết giá xăng dầu trong nước tại phiên điều chỉnh định kỳ chiều ngày 21/8 sẽ tăng nhẹ từ 160 đồng đến gần 200 đồng/ lít.

Hiện, giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 14/8, theo đó giá xăng dầu giảm mạnh theo đà giảm của giá dầu thô thế giới.

Cụ thể, theo quyết định của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay, từ 15 giờ ngày 14/8, giá bán lẻ dầu giảm đồng loạt từ 190 đồng/ lít đến hơn 640 đồng/ lít, trong đó dầu hoả mạnh nhất hơn 640 đồng/ lít.

Các giao dịch dầu thô tương lai cũng bật tăng mạnh so với phiên hôm trước.

- Giá xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.608 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 466 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 530 đồng/lít.

- Giá xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.884 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.077 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao 18.020 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 379 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 07/8/2025 - 13/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hoãn áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga dự kiến gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 07/8/2025 và kỳ điều hành ngày 14/8/2025 là: 77,030 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,478 USD/thùng, tương đương giảm 1,88%); 79,142 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,056 USD/thùng, tương đương giảm 1,32%); 83,924 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,692 USD/thùng, tương đương giảm 4,21%); 84,716 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 4,152 USD/thùng, tương đương giảm 4,67%); 407,194 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 13,608 USD/tấn, tương đương giảm 3,23%).