Giá xăng dầu hôm nay 23/1: Xăng giảm, dầu tăng đồng loạt 'đón' Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Trong đó, giá xăng E5 RON92 tăng 319 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.750 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 470 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 201 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 21.220 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 539 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.782 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 462 đồng/lít so với giá co là sở hiện hành, giá bán lẻ 19.706 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 999 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.181 đồng/kg.