Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Khó lường - tiếp tục tăng mạnh trở lại sau pha lao dốc

Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 8/11, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới đã có tín hiệu tăng trở lại dù mức độ tăng nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Bật tăng khá mạnh

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 59,8 USD/thùng, tăng nhẹ 0,4 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,7% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63,7 USD/thùng, tăng nhẹ 0,3 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,54% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước giảm từ 3,8 % đến hơn 4,3%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô tiếp tục giảm từ 13% đến trên 15%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng lên khoảng 64 đô la một thùng vào thứ Sáu nhưng vẫn trên đà giảm trong tuần thứ hai do lo ngại về khả năng dư cung tiếp tục đè nặng lên thị trường.

Sản lượng của OPEC+ đã tăng trong tháng trước khi các thành viên chủ chốt tiếp tục sản xuất, trong khi các nhà sản xuất ngoài OPEC cũng tăng nguồn cung. Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới đã giảm giá dầu thô tháng 12 cho người mua châu Á.

Trong khi đó, rủi ro nguồn cung vẫn còn do các hạn chế của Hoa Kỳ đối với các nước mua dầu của Nga. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các địa điểm năng lượng của Nga cũng đang gia tăng.

Ấn Độ, một nước nhập khẩu dầu lớn, đang đa dạng hóa nguồn cung của mình khi các lệnh trừng phạt làm phức tạp việc mua dầu thô của Nga. Trung Quốc cũng đã tạm dừng mua dầu thô của Nga vận chuyển bằng đường biển.

Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Xăng dầu trong nước biến động

Giá xăng dầu hôm nay 8/11 được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 6/11, theo đó, giá xăng đồng loạt giảm nhẹ, trong khi dầu tăng:

- Xăng E5RON92 giá bán lẻ 19.682 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 734 đồng/lít;

- Xăng RON95-III bán lẻ 20.416 đồng/lít;

- Dầu diesel bán lẻ 19.323 đồng/lít;

- Dầu hỏa bán lẻ 19.395 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ 14.320 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 30/10/2025 - 05/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; đồng USD tăng giá; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm; OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I/2026; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/10/2025 và kỳ điều hành ngày 06/11/2025 là: 79,012 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,314 USD/thùng, tương đương giảm 0,40%); 81,792 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,366 USD/thùng, tương đương giảm 0,45%); 91,634 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,706 USD/thùng, tương đương tăng 0,78%); 91,626 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%); 376,482 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,160 USD/tấn, tương đương giảm 2,88%).