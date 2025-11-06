Giá xăng dầu hôm nay 6/11: Chốt chiều nay trong nước bất ngờ xăng giảm nhỏ giọt, dầu ngược chiều tăng

Xăng giảm đồng loạt trên 70 đồng/ lít, dầu đồng loạt tăng

Cụ thể, theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Liên Bộ tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, giá xăng dầu hôm nay 6/11, bắt đầu từ 15 giờ giá xăng đồng loạt giảm nhẹ, dầu tăng, cụ thể:

- Xăng E5RON92 giảm 78 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.682 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 734 đồng/lít;

- Xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.416 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S tăng 120 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.323 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 124 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.395 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 319 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 14.320 đồng/kg.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, sáng nay 6/11, thị trường dầu thô ghi nhận ngày thứ 2 giảm giá liên tiếp. Hồi 6 giờ, bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 59,6 USD/thùng, giảm gần 0,97 USD/ thùng, tương đương mức giảm 1,47% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63,5 USD/thùng, giảm 0,87 USD/thùng, tương đương mức giảm 1,36% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước giảm từ 2,8 % đến hơn 3,2%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô tiếp tục giảm từ 15% đến trên 16%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm xuống 64,2 USD/thùng, kéo dài mức giảm 0,7% trong phiên trước do lo ngại về tình trạng dư cung và nhu cầu yếu đã ảnh hưởng đến tâm lý.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 5,202 triệu thùng vào tuần trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7, trong khi lượng tồn kho nhiên liệu giảm.

Giá đã chịu áp lực trong bối cảnh sản lượng tăng từ cả OPEC+ và các nước không phải thành viên, làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu. OPEC+ gần đây đã đồng ý tăng sản lượng nhỏ trong tháng 12 nhưng có kế hoạch tạm dừng tăng vào đầu năm 2026, báo hiệu nhận thức về nhu cầu đang suy yếu.

Trong khi đó, Reliance Industries của Ấn Độ đã bán một lô hàng dầu của Iraq sang châu Âu, làm dấy lên những câu hỏi trong bối cảnh các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Hoa Kỳ đối với các công ty dầu mỏ hàng đầu của Nga. Ngoài ra, các chỉ số PMI sản xuất đáng thất vọng từ Châu Á và Hoa Kỳ cho thấy hoạt động công nghiệp chậm lại, càng làm giảm triển vọng nhu cầu.



Xăng dầu trong nước biến động

Giá xăng dầu trong nước biến động theo đà tăng giảm mạnh của giá dầu thô thế giới, trong tháng 10, giá mặt hàng xăng dầu đã có 2 lần tăng, 2 lần giảm, trong đó mức tăng thường cao hơn so với giá giảm.

Gần nhất, ngày 30/10, Bộ Công Thương có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, theo đó giá các loại xăng dầu đồng loạt tăng mạnh:

- Xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.760 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 728 đồng/lít;

- Xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.488 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S tăng 1.318 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.203 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.271 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 541 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 30/10/2025 - 05/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; đồng USD tăng giá; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm; OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I/2026; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/10/2025 và kỳ điều hành ngày 06/11/2025 là: 79,012 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,314 USD/thùng, tương đương giảm 0,40%); 81,792 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,366 USD/thùng, tương đương giảm 0,45%); 91,634 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,706 USD/thùng, tương đương tăng 0,78%); 91,626 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%); 376,482 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,160 USD/tấn, tương đương giảm 2,88%).