Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Kinh tế
Thứ năm, ngày 06/11/2025 14:44 GMT+7

Giá xăng dầu hôm nay 6/11: Chốt chiều nay trong nước bất ngờ xăng giảm nhỏ giọt, dầu ngược chiều tăng

+ aA -
An Linh Thứ năm, ngày 06/11/2025 14:44 GMT+7
Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, theo đó từ 15 giờ ngày hôm nay 6/11, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh, xăng giảm, dầu tăng khá mạnh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Xăng giảm đồng loạt trên 70 đồng/ lít, dầu đồng loạt tăng

Cụ thể, theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Liên Bộ tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, giá xăng dầu hôm nay 6/11, bắt đầu từ 15 giờ giá xăng đồng loạt giảm nhẹ, dầu tăng, cụ thể:

- Xăng E5RON92 giảm 78 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.682 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 734 đồng/lít;
- Xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.416 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S tăng 120 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.323 đồng/lít;
- Dầu hỏa tăng 124 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.395 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 319 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 14.320 đồng/kg.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, sáng nay 6/11, thị trường dầu thô ghi nhận ngày thứ 2 giảm giá liên tiếp. Hồi 6 giờ, bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 59,6 USD/thùng, giảm gần 0,97 USD/ thùng, tương đương mức giảm 1,47% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63,5 USD/thùng, giảm 0,87 USD/thùng, tương đương mức giảm 1,36% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước giảm từ 2,8 % đến hơn 3,2%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô tiếp tục giảm từ 15% đến trên 16%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm xuống 64,2 USD/thùng, kéo dài mức giảm 0,7% trong phiên trước do lo ngại về tình trạng dư cung và nhu cầu yếu đã ảnh hưởng đến tâm lý. 

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 5,202 triệu thùng vào tuần trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7, trong khi lượng tồn kho nhiên liệu giảm. 

Giá đã chịu áp lực trong bối cảnh sản lượng tăng từ cả OPEC+ và các nước không phải thành viên, làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu. OPEC+ gần đây đã đồng ý tăng sản lượng nhỏ trong tháng 12 nhưng có kế hoạch tạm dừng tăng vào đầu năm 2026, báo hiệu nhận thức về nhu cầu đang suy yếu. 

Trong khi đó, Reliance Industries của Ấn Độ đã bán một lô hàng dầu của Iraq sang châu Âu, làm dấy lên những câu hỏi trong bối cảnh các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Hoa Kỳ đối với các công ty dầu mỏ hàng đầu của Nga. Ngoài ra, các chỉ số PMI sản xuất đáng thất vọng từ Châu Á và Hoa Kỳ cho thấy hoạt động công nghiệp chậm lại, càng làm giảm triển vọng nhu cầu.

Xăng dầu trong nước biến động

Giá xăng dầu trong nước biến động theo đà tăng giảm mạnh của giá dầu thô thế giới, trong tháng 10, giá mặt hàng xăng dầu đã có 2 lần tăng, 2 lần giảm, trong đó mức tăng thường cao hơn so với giá giảm.

Gần nhất, ngày 30/10, Bộ Công Thương có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, theo đó giá các loại xăng dầu đồng loạt tăng mạnh:

- Xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.760 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 728 đồng/lít;
- Xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.488 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S tăng 1.318 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.203 đồng/lít;
- Dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.271 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 541 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 30/10/2025 - 05/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; đồng USD tăng giá; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm; OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I/2026; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/10/2025 và kỳ điều hành ngày 06/11/2025 là: 79,012 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,314 USD/thùng, tương đương giảm 0,40%); 81,792 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,366 USD/thùng, tương đương giảm 0,45%); 91,634 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,706 USD/thùng, tương đương tăng 0,78%); 91,626 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%); 376,482 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,160 USD/tấn, tương đương giảm 2,88%).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tòa án Đức tuyên bố Vingroup/VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng một phần kiện trong vụ phỉ báng liên quan đến Lê Trung Khoa, người từng vu khống tập đoàn “đưa hối lộ” và gọi là “mafia.” Phán quyết buộc bị đơn gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và đối mặt mức phạt 250.000 euro cho mỗi lần tái phạm.

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Kinh tế
Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng

Giá vàng hôm nay (5/11): Rơi tự do sau quyết định "sốc" của Trung Quốc

Thị trường
Giá vàng hôm nay (5/11): Rơi tự do sau quyết định 'sốc' của Trung Quốc

Đọc thêm

Người đàn ông tìm lại mối tình đầu 20 năm trước để trả nợ
Xã hội

Người đàn ông tìm lại mối tình đầu 20 năm trước để trả nợ

Xã hội

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã khiến mạng xã hội nước này xúc động sau khi lên truyền hình tìm lại mối tình đầu – người từng cho anh vay tiền để lập nghiệp cách đây hai thập kỷ.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng?
Văn hóa - Giải trí

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng?

Văn hóa - Giải trí

Khám phá căn biệt thự độc đáo của vợ chồng Đoàn Di Băng, nơi có thiết kế phong cách Indochine và Art Deco. Biệt thự rộng 300 m² này mang đến không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Nga tuyên bố Ukraine sẽ mất thành phố quan trọng trong vòng một tuần
Thế giới

Nga tuyên bố Ukraine sẽ mất thành phố quan trọng trong vòng một tuần

Thế giới

Quân đội Nga dự kiến ​​sẽ chiếm hoàn toàn thành phố Kupyansk, vùng Kharkov, Ukraine trong tuần tới, theo chỉ huy đơn vị tấn công tham gia chiến dịch. Kiev vẫn tiếp tục phủ nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình trên thực địa.

Vì sao Dương Khang được cao thủ phái Toàn Chân nhận làm đồ đệ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Dương Khang được cao thủ phái Toàn Chân nhận làm đồ đệ?

Đông Tây - Kim Cổ

Dương Khang là một nhân vật đầy tranh cãi trong Anh hùng xạ điêu. Y đã được Khưu Xứ Cơ thu nhận làm học trò nhờ một cuộc đánh cược định mệnh.

Vỡ đê bao ở Cồn Sơn (Cần Thơ), nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập nhà dân
Nhà nông

Vỡ đê bao ở Cồn Sơn (Cần Thơ), nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập nhà dân

Nhà nông

Sự cố vỡ đê bao ở Cồn Sơn, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ đã xảy ra vào sáng nay 6/11. Ngay sau đó, nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập sâu, ảnh hưởng nhiều nhà dân, vườn cây ăn trái, ao cá trên cồn.

Lo ngại tiền lương thấp khiến công nhân, lao động khó sống và nuôi con
Xã hội

Lo ngại tiền lương thấp khiến công nhân, lao động khó sống và nuôi con

Xã hội

Mức lương thấp khiến nhiều công nhân, người lao động chật vật, khó đảm bảo chi phí sống và nuôi con. Nhiều vấn đề, hệ lụy cũng từ đó mà sinh ra.

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ sáng nay (6/11), cơn bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190km. Chỉ vài tiếng nữa, bão số 13 sẽ đổ bộ đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.

Giá vàng hôm nay mới nhất (6/11) tăng liên tục: Người dân vẫn đua nhau xếp hàng, chợ đen có diễn biến mới
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (6/11) tăng liên tục: Người dân vẫn đua nhau xếp hàng, chợ đen có diễn biến mới

Thị trường

Giá vàng hôm nay 6/11 ghi nhận cả vàng SJC và nhẫn liên tục tăng cao. Dòng người xếp hàng vẫn vây kín các cửa hàng và người mua liên tục tìm kiếm vàng trên thị trường chợ đen.

Nhiều sáng kiến nổi bật, Shinhan Life Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu 'Doanh nghiệp vì cộng đồng'
Doanh nghiệp

Nhiều sáng kiến nổi bật, Shinhan Life Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng"

Doanh nghiệp

Mới đây, Shinhan Life Việt Nam đã vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025, do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times) tổ chức. Điều này khẳng định những nỗ lực không ngừng và cam kết dài hạn của Shinhan Life Việt Nam trong việc phát triển bền vững, nhất là với các sáng kiến ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Sau giải tỏa vi phạm, lộ hàng loạt đường ống xả thải thẳng xuống hồ nước ở Hà Nội
Ảnh

Sau giải tỏa vi phạm, lộ hàng loạt đường ống xả thải thẳng xuống hồ nước ở Hà Nội

Ảnh

Sau một thời gian dài bị "băm nát" bởi các hành vi lấn chiếm, quây tôn dựng lều, khu vực hồ nước tiếp giáp với đường Dương Văn Bé (phường Vĩnh Tuy) đã được lực lượng chức năng xử lý, tháo dỡ vi phạm. Tuy nhiên, một thực trạng nhức nhối khác lại lộ rõ...

Năm 1282, vua Trần Nhân Tông của nhà Trần mở hội nghị bàn kế đánh giặc Nguyên-Mông ở khúc sông nào tỉnh Bắc Ninh?
Nhà nông

Năm 1282, vua Trần Nhân Tông của nhà Trần mở hội nghị bàn kế đánh giặc Nguyên-Mông ở khúc sông nào tỉnh Bắc Ninh?

Nhà nông

Về với miền sông nước Lục Đầu giang, nơi có bến Bình Than - bãi Nguyệt Bàn thuộc xã Cao Đức (Bắc Ninh), du khách sẽ được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên mây nước giao hòa, đất trời tĩnh tại. Hội nghị Bình Than là hội nghị quân sự do vua Trần Nhân Tông nhà Trần triệu tập vào năm 1282 để bàn kế sách đánh giặc Nguyên-Mông xâm lược nước ta lần thứ hai.

Án chồng án với LĐBĐ Malaysia: Bị cấm dự vòng loại World Cup?
Thể thao

Án chồng án với LĐBĐ Malaysia: Bị cấm dự vòng loại World Cup?

Thể thao

Bê bối 7 tuyển thủ "nhập tịch chui" của LĐBĐ Malaysia (FAM) có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với quy mô lớn hiếm thấy. Vì thế, những rắc rối vẫn đang bám lấy "Hổ Mã Lai".

Ba trạm thu phí BOT ‘bỏ hoang’ ở TP.HCM và Đồng Nai: Án ngữ giữa quốc lộ, nguy cơ gây tai nạn
Kinh tế

Ba trạm thu phí BOT ‘bỏ hoang’ ở TP.HCM và Đồng Nai: Án ngữ giữa quốc lộ, nguy cơ gây tai nạn

Kinh tế

Hệ thống bốt kiểm soát, dải phân cách tại ba trạm thu phí trên Quốc lộ 51 qua TP.HCM và Đồng Nai đã ngừng hoạt động gần hai năm nhưng vẫn chưa được tháo dỡ, gây mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử phạt nặng vi phạm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử phạt nặng vi phạm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi

Tin tức

Thay vì "đẻ thêm thủ tục", đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ đề xuất tăng cường hậu kiểm, kiểm tra ngẫu nhiên, độc lập và xử phạt thật nặng những trường hợp vi phạm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hàng loạt xe ô tô dừng, đỗ sai quy định ở quanh sân bay Nội Bài, nhiều tài xế bị CSGT “tuýt còi”
Media

Hàng loạt xe ô tô dừng, đỗ sai quy định ở quanh sân bay Nội Bài, nhiều tài xế bị CSGT “tuýt còi”

Media

Dù đã có biển báo và lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, nhiều tài xế vẫn cố tình dừng, đỗ sai quy định tại khu vực sân bay Nội Bài. Trước tình trạng này, lực lượng CSGT đã nhanh chóng ra quân kiểm tra, “tuýt còi” hàng loạt tài xế vi phạm.

Chuyện lạ Đồng Tháp, 'ép con trai nước ngọt nhả ngọc quý' khiến cả làng tò mò muốn xem
Nhà nông

Chuyện lạ Đồng Tháp, "ép con trai nước ngọt nhả ngọc quý" khiến cả làng tò mò muốn xem

Nhà nông

Chuyện lạ Đồng Tháp, "ép con trai nước ngọt nhả ngọc quý" khiến cả làng tò mò muốn xem. Anh nông dân Nguyễn Hoàng Hảo ở Đồng Tháp nuôi trai nước ngọt lấy ngọc ngay trong ao bùn. Mô hình “độc lạ” này mang đến hiệu quả bất ngờ khi vừa cho thu nhập từ ngọc trai, vừa thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Mẹ chồng đưa đi đẻ, phút con chào đời cũng là lúc bí mật giấu kín bị bại lộ
Gia đình

Mẹ chồng đưa đi đẻ, phút con chào đời cũng là lúc bí mật giấu kín bị bại lộ

Gia đình

Mẹ chồng im lặng. Cả không gian như đông cứng. Tôi nằm trên bàn sinh, cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra vì vừa đau, vừa sợ.

Vùng đất cổ nào của tỉnh Thái Bình (trước sáp nhập) là đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích vương triều nhà Trần?
Nhà nông

Vùng đất cổ nào của tỉnh Thái Bình (trước sáp nhập) là đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích vương triều nhà Trần?

Nhà nông

Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình không chỉ là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi phát tích của vương triều nhà Trần mà còn là nơi trung chuyển, hội tụ của những dòng chảy văn hóa, lịch sử giữa Thái Bình với Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định. Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị của các tên gọi truyền thống gắn với địa danh xưa.

Trịnh Minh Hiền: “Tôi xúc động tột cùng khi Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài nói không cần cát-sê”
Văn hóa - Giải trí

Trịnh Minh Hiền: “Tôi xúc động tột cùng khi Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài nói không cần cát-sê”

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Minh Hiền tiết lộ: “Khi gọi điện mời Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài tham gia chương trình, cô nói không cần cát sê, chỉ cần được hát... mà tôi xúc động tột cùng”.

Triều cường kỷ lục 1,9m, CSGT TP.HCM tăng cường ứng trực tại điểm ngập sâu
Chuyển động Sài Gòn

Triều cường kỷ lục 1,9m, CSGT TP.HCM tăng cường ứng trực tại điểm ngập sâu

Chuyển động Sài Gòn

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông do mưa lớn diện rộng và triều cường có thể vượt mức lịch sử 1,9m trong những ngày tới, đồng thời triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Cùng lúc đối mặt bão số 13 và triều cường dâng cao, TP.HCM ra chỉ đạo khẩn
Chuyển động Sài Gòn

Cùng lúc đối mặt bão số 13 và triều cường dâng cao, TP.HCM ra chỉ đạo khẩn

Chuyển động Sài Gòn

Trước nguy cơ ảnh hưởng kép từ bão số 13 kết hợp triều cường dâng cao, UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương trực ban 24/24, sẵn sàng phương án ứng phó khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người dân và công trình.

Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM trực tiếp khảo sát tình trạng ngập tại làng nghề mai vàng Bình Lợi
Chuyển động Sài Gòn

Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM trực tiếp khảo sát tình trạng ngập tại làng nghề mai vàng Bình Lợi

Chuyển động Sài Gòn

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã trực tiếp đến khảo sát tình hình ngập úng tại làng nghề mai vàng Bình Lợi (xã Bình Lợi, TP.HCM), nơi vừa trải qua đợt triều cường kéo dài. Ông ghi nhận nỗ lực của chính quyền và người dân trong việc khắc phục sự cố.

Đây là 5 ngành 'hot' đang thiếu nhân lực, thu nhập có thể lên tới 100 triệu đồng/tháng, lao động ứng tuyển ngay
Xã hội

Đây là 5 ngành "hot" đang thiếu nhân lực, thu nhập có thể lên tới 100 triệu đồng/tháng, lao động ứng tuyển ngay

Xã hội

Nhu cầu tuyển dụng từ nay tới cuối năm đang tăng tốc, nhất là ở các ngành hot như: Công nghệ thông tin, không gian số, hoặc quản trị khách sạn...

Châu Âu đã bắt đầu tấn công Mỹ bằng vũ khí của riêng mình
Điểm nóng

Châu Âu đã bắt đầu tấn công Mỹ bằng vũ khí của riêng mình

Điểm nóng

Không rõ liệu Mỹ, khi lên kế hoạch mở rộng kinh tế và năng lượng sang châu Âu, có lường trước được rằng thành công ban đầu trong việc bóp nghẹt nguồn hydrocarbon của Nga sẽ nhanh chóng phản tác dụng với chính nước Mỹ hay không.

Vì sao Nguyễn Xuân Son vắng tên ở Quả bóng Vàng?
Thể thao

Vì sao Nguyễn Xuân Son vắng tên ở Quả bóng Vàng?

Thể thao

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ trở lại với ĐT Việt Nam ít ngày tới, nhưng trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2025 vẫn không thể có tên chân sút này.

Kiểm tra hiện trường công tác ứng phó bão số 13-bão Kalmaegi tại Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo 'nóng'
Tin tức

Kiểm tra hiện trường công tác ứng phó bão số 13-bão Kalmaegi tại Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo "nóng"

Tin tức

Trưa 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác Trung ương trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão số 13-bão Kalmaegi tại Cảng cá Quy Nhơn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiên quyết là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt tại các khu vực ven biển, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở cao.

Khởi tố 1 phụ nữ ở Hưng Yên vì tuyên truyền chống Nhà nước
Pháp luật

Khởi tố 1 phụ nữ ở Hưng Yên vì tuyên truyền chống Nhà nước

Pháp luật

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố bị can Đặng Thị Huệ về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kiểm sát viên vụ Pullman: Các bị cáo học thức cao, phải biết “đánh đề ra đê mà ở”
Pháp luật

Kiểm sát viên vụ Pullman: Các bị cáo học thức cao, phải biết “đánh đề ra đê mà ở”

Pháp luật

Trước việc một số bị cáo nói không biết vào Pullman chơi “điện tử có thưởng là sai”, kiểm sát viên cho rằng họ đều có học thức cao hoặc hiểu rõ về cuộc sống nên buộc phải biết không được đánh bạc dưới mọi hình thức do hậu quả “đánh đề ra đê mà ở”.

Trần Khánh Dư: Vị tướng nhà Trần lắm tài nhiều tật
Đông Tây - Kim Cổ

Trần Khánh Dư: Vị tướng nhà Trần lắm tài nhiều tật

Đông Tây - Kim Cổ

Mặc dù là võ tướng tài năng nhưng Trần Khánh Dư lại bị sử sách phê phán bởi tính cách của mình.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

2

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

3

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

5

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn