Trưa 8/4, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh, Công an phường Hưng Định, TP Thuận An lấy lời khai đối tượng cầm vật giống súng khống chế đôi nam nữ trên địa bàn.

Giải cứu đôi nam nữ bị người đàn ông cầm vật giống súng khống chế

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, 1 người đàn ông cầm theo vật giống súng đến nhà trọ ở phường Hưng Định. Tại đây, người này khống chế đôi nam nữ rồi cố thủ bên trong.

Lực lượng chức năng tiếp cận nhiều hướng, giải cứu 2 nạn nhân ra ngoài. Ảnh: X.Đ

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Bình Dương), Công an phường Hưng Định có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp giải cứu các nạn nhân ra ngoài.

Cảnh sát đã nhiều lần thuyết phục, vận động người đàn ông nhưng người này vẫn cố thủ bên trong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã giải cứu thành công đôi nam nữ ra ngoài và khống chế được đối tượng đưa về trụ sở làm việc.