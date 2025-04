Ngộ độc do ăn nấm hái trên nương

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu nhận được từ Trung tâm Y tế huyện Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu), khoảng 22h ngày 10/4, tại lán trên nương thảo quả gia đình ông Sùng A Pao (46 tuổi) ở bản Chu Va 8, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) xảy ra 1 vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

Ba người gồm ông Sùng A Pao (sinh năm 1979), Sùng A Dương (sinh năm 2004) và Giàng Thị Cấu (sinh năm 2009), sau khi ăn bữa trưa và bữa tối với cơm trắng, thịt gà cùng 3 cây nấm do ông Pao hái trên nương thảo quả của gia đình thì có dấu hiệu bị ngộ độc.

3 cây nấm do ông Pao hái trên nương có 2 cây to bằng miệng bát ăn cơm, 1 cây to bằng đáy bát ăn cơm, có hình dạng như cái ô, có màu nâu đen. Sau khi ăn bữa tối, đến 22 giờ, bệnh nhân Giàng Thị Cấu, là người xuất hiện triệu chứng đầu tiên với các biểu hiện như: Đau bụng, buồn nôn (nôn khoảng 9 lần), đi ngoài phân lỏng nhiều lần.

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 11/4, bệnh nhân Sùng A Dương xuất hiện các biểu hiện: Đau đầu, đau bụng, buồn nôn (nôn khoảng 8 lần), đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Đến 4 giờ ngày 11/4, bệnh nhân Sùng A Pao xuất hiện: Đau bụng, buồn nôn (nôn khoảng 5 lần), đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Đến 18 giờ cùng ngày, các bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tam Đường (Lai Châu) khám và điều trị.

Bệnh nhân Giàng Thị Cấu đã được gia đình đưa về an táng tại địa phương. Ảnh: Người dân cung cấp.

Hiện tại, bệnh nhân bệnh nhân Sùng A Pao sức khỏe đã ổn định (tỉnh táo, không nôn, không đi ngoài). Bệnh nhân Sùng A Dương và Giàng Thị Cấu được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu điều trị lúc 0h 40 phút ngày 14/4.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Giàng Thị Cấu được chẩn đoán suy gan cấp nghi do ngộ độc nấm/xuất huyết tiêu hóa. Sùng A Dương được chẩn đoán suy gan cấp nghi do ngộ độc nấm.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Phạm Văn Định, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu cho biết: Ngày 15/4, bệnh nhân Giàng Thị Cấu và Sùng A Dương đã được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị. Đến 23 giờ ngày 16/4, bệnh nhân Giàng Thị Cấu đã tử vong và được đưa về an táng tại gia đình. Bệnh nhân Sùng A Dương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.