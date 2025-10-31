Giải Nhất Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội 2025”: Đất quê cha – nơi cảm xúc chạm tới miền hiện tại

Xã hội

Từ ngày 17/10 đến 18/11/2025, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trên toàn quốc với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm nay, các hoạt động hướng tới mục tiêu chăm lo toàn diện cho người nghèo từ nhà ở, sinh kế đến y tế, giáo dục, qua đó tạo động lực mới cho công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.