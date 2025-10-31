Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giải Nhất Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội 2025”: Đất quê cha – nơi cảm xúc chạm tới miền hiện tại

Minh Tiến - Sỹ Công - Minh Phương Thứ sáu, ngày 31/10/2025 13:05 GMT+7
Bà Đặng Chính Giang – con gái Thiếu tướng, nhà tình báo quân đội Đặng Trần Đức (Ba Quốc), là nhân vật trung tâm trong tác phẩm “Ký ức Hà Nội: Đất quê cha” của tác giả Nguyễn Xuân Thủy, vừa đoạt Giải Nhất Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ IV năm 2025. Tác phẩm như một nhịp cầu đưa quá khứ chạm tới miền hiện tại, về mảnh đất và con người Hà Nội.
Giải Nhất Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội 2025”: Đất quê cha – nơi cảm xúc chạm tới miền hiện tại

Cuộc thi viết 'Ký ức Hà Nội 2025' – Những mảnh ghép đong đầy sắc màu cảm xúc (Video)

Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội 2025" – Những mảnh ghép đong đầy sắc màu cảm xúc (Video)

Tái cấu trúc ngành Sư phạm: Mục tiêu đào tạo giáo viên 'song ngữ', chất lượng 27 điểm đầu vào

Tái cấu trúc ngành Sư phạm: Mục tiêu đào tạo giáo viên "song ngữ", chất lượng 27 điểm đầu vào

Chiều nay (30/10), Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án trụ sở Bộ Ngoại giao hơn 4.000 tỷ đồng

Chiều nay (30/10), Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao. Đây là cuộc thanh tra đột xuất được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Thanh tra CP phát hiện hàng loạt vi phạm về đấu thầu, đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Thanh tra CP phát hiện hàng loạt vi phạm về đấu thầu, đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng

Gia Lai: Bờ sông Ayun tan hoang vì bị nhóm người đào bới trái phép tìm thân gỗ “lạ” có kích thước khủng

Gia Lai: Bờ sông Ayun tan hoang vì bị nhóm người đào bới trái phép tìm thân gỗ “lạ” có kích thước khủng

Mở khóa giá trị rừng tự nhiên: Kích hoạt nền lâm nghiệp bền vững

Mở khóa giá trị rừng tự nhiên: Kích hoạt nền lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: Người dân bức xúc vì xe tải chở bùn đất rơi vãi trên Quốc lộ 2, gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông

Phú Thọ: Người dân bức xúc vì xe tải chở bùn đất rơi vãi trên Quốc lộ 2, gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông

Kinh ngạc với khối u gan khủng, bác sĩ phải cắt bỏ phần lớn gan
Xã hội

Kinh ngạc với khối u gan khủng, bác sĩ phải cắt bỏ phần lớn gan

Xã hội

Bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn muộn, có khối u kích thước rất lớn, xâm lấn tĩnh mạch cửa – biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Bờ kè dài 300 mét tại khu sinh thái ở Ninh Bình sạt lở nghiêm trọng
Media

Bờ kè dài 300 mét tại khu sinh thái ở Ninh Bình sạt lở nghiêm trọng
6

Media

Dự án bờ kè Khu du lịch sinh thái Rạng Đông (xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) trị giá trên 100 tỷ đồng được hoàn thành năm 2014, hiện đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của khu dân cư ven biển và các khu nuôi trồng thủy sản.

Ukraine, Moldova vạch trần hàng trăm lính đánh thuê Wagner
Thế giới

Ukraine, Moldova vạch trần hàng trăm lính đánh thuê Wagner

Thế giới

Cảnh sát quốc gia Ukraine thông báo vào ngày 30/10 rằng chính quyền Ukraine và Moldova đã xác định được 654 lính đánh thuê đã chiến đấu cho các công ty quân sự tư nhân của Nga là Wagner Group và Redut trong chiến dịch chung mang tên Avengers-2 .

Hình ảnh rác 'bủa vây' phố cổ Hội An sau khi nước lũ rút
Media

Hình ảnh rác "bủa vây" phố cổ Hội An sau khi nước lũ rút

Media

Tranh thủ lúc trời hửng nắng, nước lũ dần rút, người dân phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng tất bật đẩy bùn non, dọn rác để đón du khách trở lại.

“Đường tới thành Thăng Long”: 15 năm lận đận của bộ phim 100 tỷ đồng về vua Lý Công Uẩn
Văn hóa - Giải trí

“Đường tới thành Thăng Long”: 15 năm lận đận của bộ phim 100 tỷ đồng về vua Lý Công Uẩn

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim "Đường tới thành Thăng Long" được đầu tư sản xuất với kinh phí 100 tỷ đồng để kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long đã phải trải qua 15 năm "đoạn trường".

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, cấp phép phòng thí nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng
Nhà nông

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, cấp phép phòng thí nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng

Nhà nông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm xuất khẩu sầu riêng.

Agribank tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V (2025–2030)
Doanh nghiệp

Agribank tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V (2025–2030)

Doanh nghiệp

Ngày 30/10/2025, tại Trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi, tràn đầy khát vọng cống hiến. Sự kiện chính trị quan trọng này đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank, với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Agribank – Khát vọng trẻ – Hành động xanh – Tương lai số.”

Quyền Viện trưởng Viện Chăn nuôi là tiến sỹ công nghệ gen, chủ nhiệm đề tài nhân bản 4 con lợn Ỉ đầu tiên ở Việt Nam
Nhà nông

Quyền Viện trưởng Viện Chăn nuôi là tiến sỹ công nghệ gen, chủ nhiệm đề tài nhân bản 4 con lợn Ỉ đầu tiên ở Việt Nam

Nhà nông

Viện Chăn nuôi vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Quyền Viện trưởng Viện Chăn nuôi đối với PGS.TS Phạm Doãn Lân. Ông Lân là Tiến sĩ ngành công nghệ gen động vật, từng là chủ nhiệm đề tài nhân bản lợn Ỉ từ tế bào soma tai đầu tiên tại Việt Nam.

Lễ trao giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025: Cảm xúc ấm áp từ tình yêu Hà Nội
Hà Nội hôm nay

Lễ trao giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025: Cảm xúc ấm áp từ tình yêu Hà Nội

Hà Nội hôm nay

Sáng nay 31/10, Ban tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 đã trao giải cho 11 tác giả có bài viết xuất sắc tham dự cuộc thi.

Bung Meng Freimann, sao gốc Việt đắt nhất thế giới tăng giá chóng mặt
Thể thao

Bung Meng Freimann, sao gốc Việt đắt nhất thế giới tăng giá chóng mặt

Thể thao

Bung Meng Freimann là một trong những cầu thủ gốc Việt có đẳng cấp cao nhất. Hậu vệ trái sinh năm 2005 hiện khoác áo Luzern ở giải vô địch Thụy Sĩ. Bung Meng Freimann được Transfermarkt định giá 2,5 triệu euro (tương đương 75 tỷ đồng). Có cha là người Thụy Sỹ, mẹ là người Việt gốc Hoa, Bung Meng Freimann ấp ủ mơ ước khoác áo ĐT Việt Nam.

Nơi 'phát tích' ngành thú y thế giới có thể là quốc gia Đông Á không có biển này, nơi cách Việt Nam 8-16 giờ bay?
Nhà nông

Nơi "phát tích" ngành thú y thế giới có thể là quốc gia Đông Á không có biển này, nơi cách Việt Nam 8-16 giờ bay?

Nhà nông

Cái nôi của ngành thú y thế giới có thể ở nước Mông Cổ-quốc gia Đông Á không có biển ngày nay. Bởi vì, mới đây các nhà nghiên cứu phát hiện một hàm răng ngựa 3.000 năm tuổi, những chiếc răng này đều được phẫu thuật và nhổ từng cái một.

Quảng Trị: Quốc lộ 1A có đoạn ngập sâu, nhiều trường cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn
Tin tức

Quảng Trị: Quốc lộ 1A có đoạn ngập sâu, nhiều trường cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn
4

Tin tức

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Trị ngập sâu, giao thông ách tắc cục bộ. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, một số trường học trên địa bàn tỉnh này đã cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn.

Nước rút, hàng trăm người chung tay “giải cứu” trường học
Xã hội

Nước rút, hàng trăm người chung tay “giải cứu” trường học

Xã hội

Sáng 31/10, khi nước vừa rút, hàng trăm thầy cô giáo, chiến sĩ và sinh viên tại Đà Nẵng đã khẩn trương dọn bùn đất, lau chùi bàn ghế, khử khuẩn trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại sau những ngày mưa lũ.

Trao giải cho 11 tác giả đạt giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025
Hà Nội hôm nay

Trao giải cho 11 tác giả đạt giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025

Hà Nội hôm nay

Sáng 31/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức trao giải cho 11 tác giả đoạt giải của Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025. Tác phẩm "Đất quê cha" của tác giả Nguyễn Xuân Thủy (Hà Nội) đã đạt giải Nhất...

Công bố quyết định phê chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt và các quyết định bổ nhiệm, chỉ định nhân sự tại Khánh Hòa
Tin tức

Công bố quyết định phê chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt và các quyết định bổ nhiệm, chỉ định nhân sự tại Khánh Hòa

Tin tức

Ngày 31/10, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, các quyết định phê chuẩn kết quả bầu nhân sự lãnh đạo chủ chốt, quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định các nhân sự lãnh đạo khác được công bố.

Vùng đất cổ nghìn năm này ở Bình Định từng là kinh đô Champa có các tháp Chăm đồ sộ, hoành tráng
Nhà nông

Vùng đất cổ nghìn năm này ở Bình Định từng là kinh đô Champa có các tháp Chăm đồ sộ, hoành tráng

Nhà nông

Trên "vùng đất võ" Bình Định, bên cạnh tinh thần thượng võ mạnh mẽ, còn tồn tại một dòng chảy văn hóa Champa rực rỡ và đầy bí ẩn. Di sản văn hóa Champa này được minh chứng bằng hệ thống tháp Chàm-tháp Chăm cổ kính niên đại cả nghìn năm, độc đáo, nơi kiến trúc và điêu khắc đạt đến đỉnh cao.

Hội nghị quan trọng tại TP.HCM của các doanh nghiệp Anh ngay sau cột mốc 'Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Anh'
Kinh tế

Hội nghị quan trọng tại TP.HCM của các doanh nghiệp Anh ngay sau cột mốc "Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Anh"

Kinh tế

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Vương quốc Anh - Việt Nam của BritCham ngày 5/11 tại TP.HCM là một trong những diễn đàn cấp cao đầu tiên để khai thác khuôn khổ hợp tác đối tác mới giữa 2 nước.

Báo Argentina tung bằng chứng, chỉ rõ gốc gác của sao nhập tịch Malaysia
Thể thao

Báo Argentina tung bằng chứng, chỉ rõ gốc gác của sao nhập tịch Malaysia

Thể thao

Tờ Capital de Noticias (Argentina) đã tung thêm bằng chứng cho thấy Facundo Garces không hề có gốc gác Malaysia.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ mới
Tin tức

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ mới

Tin tức

Ông Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La.

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, giàu vitamin B1 và selen hơn thịt cừu, đem kho với đậu hũ thành món ngon quốc dân
Gia đình

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, giàu vitamin B1 và selen hơn thịt cừu, đem kho với đậu hũ thành món ngon quốc dân

Gia đình

Loại thịt này là nguồn cung cấp chất đạm, vitamin B1, B3, B6, B12, sắt, kẽm, phốt pho, selen...tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Đại hội Công đoàn phường Điện Biên Phủ lần thứ I: Vững vàng bước vào nhiệm kỳ 2025-2030
Điện Biên Hôm Nay

Đại hội Công đoàn phường Điện Biên Phủ lần thứ I: Vững vàng bước vào nhiệm kỳ 2025-2030

Điện Biên Hôm Nay

Sáng 31/10, Công đoàn phường Điện Biên Phủ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, kiện toàn tổ chức và đề ra phương hướng hoạt động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

Đề nghị bổ sung quy định để ngăn chặn, xử lý việc sử dụng AI mô phỏng khuôn mặt người nổi tiếng để lừa đảo
Tin tức

Đề nghị bổ sung quy định để ngăn chặn, xử lý việc sử dụng AI mô phỏng khuôn mặt người nổi tiếng để lừa đảo

Tin tức

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị bổ sung quy định phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng AI mô phỏng khuôn mặt để lừa đảo, bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng hoặc người thân của họ.

Thanh Hóa: Công an xuất hiện, phong tỏa nhiều đoạn đường trước các tiệm vàng có tiếng
Tin tức

Thanh Hóa: Công an xuất hiện, phong tỏa nhiều đoạn đường trước các tiệm vàng có tiếng

Tin tức

Hiện có nhiều lực lượng công an xuất hiện trước một số cửa hàng vàng có tiếng trên đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cuộc thi viết 'Ký ức Hà Nội 2025' – Những mảnh ghép đong đầy sắc màu cảm xúc (Video)
Bạn đọc

Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội 2025" – Những mảnh ghép đong đầy sắc màu cảm xúc (Video)

Bạn đọc

Hà Nội không chỉ là Thủ đô với những con phố tấp nập, mà còn là nơi lưu giữ biết bao ký ức và câu chuyện đời thường đầy cảm xúc. Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ IV năm 2025 do Báo Dân Việt tổ chức, từng khoảnh khắc, từng hồi ức được kể lại như những mảnh ghép sống động, đưa người xem trở về với một Hà Nội thân thuộc, bình dị mà sâu lắng.

Tái cấu trúc ngành Sư phạm: Mục tiêu đào tạo giáo viên 'song ngữ', chất lượng 27 điểm đầu vào
Chuyển động Sài Gòn

Tái cấu trúc ngành Sư phạm: Mục tiêu đào tạo giáo viên "song ngữ", chất lượng 27 điểm đầu vào

Chuyển động Sài Gòn

Theo GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, chiến lược phát triển giáo viên giai đoạn 2026-2035 cần tập trung chuẩn hóa, cá nhân hóa bồi dưỡng và thay đổi cơ chế chính sách để tạo ra đội ngũ chuyên nghiệp, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

TP.HCM thu ngân sách vượt tiến độ, chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 trong năm 2025
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thu ngân sách vượt tiến độ, chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 trong năm 2025

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ghi nhận kết quả tích cực trong 10 tháng đầu năm với tổng thu ngân sách đạt hơn 652.500 tỷ đồng, đồng thời tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương trong năm 2025, tạo động lực phát triển hạ tầng và kinh tế đô thị.

Cùng AFA 24, Agribank lan tỏa giá trị tài chính xanh vì một tương lai bền vững
Doanh nghiệp

Cùng AFA 24, Agribank lan tỏa giá trị tài chính xanh vì một tương lai bền vững

Doanh nghiệp

Hội nghị Kế toán ASEAN lần thứ 24 (AFA 24) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30-31/10/2025 tại Hà Nội, do Việt Nam đăng cai với vai trò Chủ tịch Liên đoàn Kế toán ASEAN (AFA) nhiệm kỳ 2024-2025, dưới sự chủ trì của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Agribank vinh dự đồng hành cùng sự kiện với tư cách Nhà tài trợ Vàng, thể hiện vai trò tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy tài chính xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Đà Nẵng có dự án nhà ở xã hội gần 1.500 căn giá bán 18 triệu đồng/m2
Nhà đất

Đà Nẵng có dự án nhà ở xã hội gần 1.500 căn giá bán 18 triệu đồng/m2

Nhà đất

Đà Nẵng có dự án nhà ở xã hội gần 1.500 căn giá bán 18 triệu đồng/m2 là thông tin mới được Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng xác nhận.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2025: Lan tỏa tinh thần sẻ chia, hướng tới giảm nghèo bền vững
Xã hội

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2025: Lan tỏa tinh thần sẻ chia, hướng tới giảm nghèo bền vững

Xã hội

Từ ngày 17/10 đến 18/11/2025, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trên toàn quốc với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm nay, các hoạt động hướng tới mục tiêu chăm lo toàn diện cho người nghèo từ nhà ở, sinh kế đến y tế, giáo dục, qua đó tạo động lực mới cho công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

