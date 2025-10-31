Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội 2025" – Những mảnh ghép đong đầy sắc màu cảm xúc (Video)

Cốm, cà phê trứng trong những ngày Hà Nội se lạnh
Hà Nội đầu đông có một cách riêng để chạm vào cảm xúc: Dạo quanh phố cổ, nhấm nháp cốm, nhâm nhi cà phê trứng, người Hà Nội tìm thấy khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống chậm rãi của Thủ đô...
Giữa lòng phố cổ Hà Nội, nhiều căn nhà chỉ vỏn vẹn 10–13 m² vẫn chật chội từng ngày. Cả gia đình phải gói ghém mọi không gian, sinh hoạt bấp bênh, lo lắng trước nhà xuống cấp và nhiều bất tiện trong sinh hoạt.