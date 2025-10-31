Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội 2025" – Những mảnh ghép đong đầy sắc màu cảm xúc (Video)

Hà Nội không chỉ là Thủ đô với những con phố tấp nập, mà còn là nơi lưu giữ biết bao ký ức và câu chuyện đời thường đầy cảm xúc. Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ IV năm 2025 do Báo Dân Việt tổ chức, từng khoảnh khắc, từng hồi ức được kể lại như những mảnh ghép sống động, đưa người xem trở về với một Hà Nội thân thuộc, bình dị mà sâu lắng.