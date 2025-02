Giám đốc 7 Sở vừa mới thành lập ở Bình Định, gồm những ai?

Chiều 20/2, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, UBND tỉnh Bình Định có 7 Sở thành lập mới: Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Cao Thanh Thương - Phó Trưởng ban quản lý Khu kinh tế làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ông Trần Kim Kha – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Lương Đình Tiên – Chủ tịch UBND huyện Vân Canh làm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Định, nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: DT.

Còn lại 3 Sở tên gọi không thay đổi thì chức danh lãnh đạo, cũng không thay đổi. Cụ thể, Sở Tài chính do ông Nguyễn Thành Hải làm Giám đốc, Sở Xây dựng do ông Trần Viết Bảo làm Giám đốc và Sở Nội vụ do ông Lê Minh Tuấn làm Giám đốc.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định, ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho cán bộ. Ảnh: DT.

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định có 14 cơ quan chuyên môn, giảm 6/20 cơ quan (đạt tỷ lệ 30%).

Trong đó, 7 cơ quan thành lập mới: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo.

7 cơ quan duy trì hoạt động: Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.