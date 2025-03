Giám đốc Công an Lạng Sơn được Ban Bí thư chỉ định chức vụ Đảng

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 20 sơ kết đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và thảo luận, thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung (mặc cảnh phục) nhận quyết định của Ban Bí thư và nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 2006 ngày 15/3/2025 của Ban Bí thư về chỉ định Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn vào tháng 12/2024. Đại tá Trung sinh năm 1978 (47 tuổi), quê quán huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn ông là Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an. Còn trong quá trình công tác trước đó, ông từng giữ chức phó trưởng phòng, trưởng phòng thuộc Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an.