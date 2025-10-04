Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong bị bắt

Ngày 4/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3 (TP Hải Phòng) cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan.

Bộ Công an đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 5 người, gồm: Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, về hai tội Gây ô nhiễm môi trường và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Bùi Đức Huy, Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong; và Bùi Đình Chung, nguyên Giám đốc Công ty Đông Dương 3, cùng bị khởi tố về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: CACC.

Hai bị can khác là Phan Thị Hương Giang (Phó Trưởng phòng kế toán) và Phạm Thị Xuân (Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, Công ty Tân Thuận Phong được cấp phép thu gom, xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại, nhưng không thực hiện đúng quy định. Doanh nghiệp này bị cáo buộc chôn, lấp, đổ trái phép hàng nghìn tấn chất thải, trong đó có hơn 2.000 tấn chất thải rắn thông thường tại khu đất của Công ty Đông Dương 3, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường khu vực.

Khu vực Công ty Tân Thuận Phong đổ trái phép chất thải. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra mở rộng cho thấy Công ty Tân Thuận Phong để ngoài sổ sách doanh thu hơn 430 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách Nhà nước bước đầu trên 34 tỷ đồng.

C05 đang phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản cho Nhà nước.