Hưng Yên: Nữ quái trộm cắp hàng trăm triệu đồng rồi nạp tiền vào tài khoản của mình

Ngày 4/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Chí Minh vừa khám phá nhanh một vụ trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 4/10, Công an xã Chí Minh nhận được đơn trình báo của anh Đ.V.K về việc bị kẻ gian vào nhà trộm cắp số tiền 250 triệu đồng để trong két sắt.

Đối tượng L.T.T khai đã 4 lần thực hiện trộm cắp tài sản của bị hại. Ảnh: CA Chí Minh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã Chí Minh đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Chỉ sau 4 giờ, Công an xã đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là L.T.T, sinh năm 1991, trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình làm việc, đối tượng khai nhận đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bị hại với tổng số tiền 350 triệu đồng tại két sắt kê trong phòng ngủ. Sau khi trộm cắp tài sản, đối tượng nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Công an xã Chí Minh đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.