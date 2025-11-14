Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nói gì trước thách thức của chuyển đổi số?

“Đại học số” trong lĩnh vực y dược cổ truyền

Tại hội thảo “Chuyển đổi số trong đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực y dược học cổ truyền” tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức ngày 14/11, các chuyên gia cho rằng ngành Y đang đứng trước cơ hội bứt phá lớn về công nghệ.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam, cho biết: Học viện đang xây dựng chiến lược phát triển thành “đại học số” trong lĩnh vực y dược cổ truyền, hướng tới mô hình đại học trọng điểm trình Bộ Y tế và Chính phủ vào quý IV/2026. Học viện đang đẩy mạnh học liệu điện tử, ngân hàng câu hỏi trực tuyến; ứng dụng dữ liệu lớn và AI trong nghiên cứu khoa học; giúp giảng viên – sinh viên thích ứng linh hoạt giữa truyền thống và công nghệ.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy cũng khẳng định: “Chuyển đổi số xu thế tất yếu. Với Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, chuyển đổi số không đơn thuần là trang bị công nghệ mới, mà là một quá trình đổi mới toàn diện từ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu đến tư duy và văn hóa học tập”.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Về đào tạo, theo Luật Khám bệnh, Chữa bệnh mới, sinh viên ngành y sau khi tốt nghiệp nhưng không vượt qua kỳ thi năng lực chỉ có thể làm các công việc liên quan đến chuyên môn, chứ không được hành nghề khám chữa bệnh, TS Nguyễn Ngô Quang – Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) – cho biết yêu cầu này buộc các cơ sở đào tạo phải chuẩn hóa chương trình, phương pháp giảng dạy và chuẩn đầu ra một cách nghiêm túc.

Ông Nguyễn Ngô Quang – Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.

TS Quang nhấn mạnh hai thách thức lớn nhất của ngành hiện nay là chuyển đổi số và đảm bảo chất lượng đào tạo. Với chuyển đổi số, theo TS Quang, không chỉ là xu hướng mà là nhu cầu cấp bách. Giảng viên và cán bộ phải chủ động ứng dụng công nghệ mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả nghiên cứu và đào tạo.

Để chuyển đổi số thực sự hiệu quả, cần hội đủ ba yếu tố: hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và đạo đức trong ứng dụng AI. Bộ Y tế hiện đang phối hợp góp ý cho dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo nhằm đảm bảo AI được triển khai đúng hướng và an toàn trong lĩnh vực y tế.



AI – cơ hội bứt phá nhưng đặt ra thách thức lớn về dữ liệu và đạo đức

Với chủ đề “Chuyển đổi số trong đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực Y Dược học cổ truyền”, hội thảo tập trung vào các nội dung trọng tâm: Cập nhật định hướng chuyển đổi số quốc gia và trong ngành y tế; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình chuyển đổi số trong các cơ sở đào tạo y dược; ứng dụng AI, dữ liệu lớn và công nghệ mở trong nghiên cứu và giảng dạy; đề xuất các giải pháp và lộ trình xây dựng Học viện số thông minh, phù hợp đặc thù của y dược học cổ truyền.

Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), cho biết Nghị quyết 57 và Nghị quyết 72 đã đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng: hồ sơ sức khỏe điện tử, đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa, AI trong chẩn đoán điều trị… Hiện có 1.140 cơ sở khám chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử; 63 sở y tế đã áp dụng kê đơn thuốc điện tử; 100% thủ tục đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến.

Bộ Y tế cũng đang triển khai 4 nhiệm vụ chuyển đổi số lớn: phát triển hạ tầng CNTT; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; triển khai 100% bệnh án điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Ông Hoàng Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ mô hình “bệnh viện AI, bệnh viện ảo, bệnh viện thông minh”. Ông cho biết AI giúp quản lý và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ: riêng Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày có tới 12.000 – 14.000 bản ghi bệnh nhân. AI sẽ tạo “kho dữ liệu sống”, hỗ trợ cá thể hóa điều trị và tối ưu công việc cho bác sĩ.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo ba thách thức lớn: Dữ liệu phân mảnh, thiếu chuẩn hóa; rủi ro rò rỉ dữ liệu nhạy cảm; hiện tượng “ảo giác AI” tạo ra thông tin sai lệch

Ông nhấn mạnh AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế bác sĩ: “AI giúp chúng ta rất nhiều nhưng phải luôn cảnh giác. Không được phụ thuộc và càng không thể coi AI ngang bằng con người”.