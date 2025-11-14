Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Phải đẩy mạnh chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới

Đại hội Hội Nông dân cơ sở ở Hưng Yên thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển.

Ngày 13/11, đoàn công tác của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên để nghe việc triển khai, kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025 tại địa phương này.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cho biết, trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức Hội Nông dân của 2 tỉnh Thái Bình (cũ) và Hưng Yên (cũ) là 18 huyện, thành phố, thị xã với 374 xã, phường, thị trấn.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ ngày 1/7/2025, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên (mới) đã chủ động, kịp thời kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả. Sau sáp nhập, toàn tỉnh hiện có 104 cơ sở hội, 2.493 chi hội.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên hiện tại có 34 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 11 Ủy viên Ban Thường vụ, 1 đồng chí Chủ tịch, 2 đồng chí Phó Chủ tịch và 7 đồng chí Phó ban. Ban Công tác nông dân được giao biên chế 23 người.



Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác làm việc với Đảng ủy và Hội Nông dân xã Hoàn Long ngày 13/11. Ảnh: Nguyễn Hòa

Tình hình hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định, đời sống vật chất và tinh thần từng bước được cải thiện. Nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Cán bộ, hội viên đồng tình với vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Công tác phát triển hội viên cũng được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân, đặc biệt là chủ trang trại, giám đốc hợp tác xã, chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tham gia tổ chức hội; tiếp tục rà soát, triển khai sử dụng App “Nông dân Việt Nam” ứng dụng công nghệ vào quản lý hội viên. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã kết nạp mới được hơn 8.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 490.000 hội viên.

Các cấp hội cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia mô hình Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp; duy trì hoạt động của các mô hình hiện có, đồng thời hướng dẫn thành lập mới phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện nay toàn tỉnh Hưng Yên có 61 Chi hội nông dân nghề nghiệp đang duy trì hoạt động, nhiều mô hình phát huy hiệu quả thiết thực, gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Cùng với đó, công tác kiện toàn, củng cố tổ chức hội được các cấp hội quan tâm, chú trọng. Sau hợp nhất, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hưng yên đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ hội các cấp, bảo đảm ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thông suốt và hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, vận động nông dân được được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên triển khai thường xuyên, liên tục.

Đoàn công tác đến thăm mô hình chăn nuôi gà thịt đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGap của Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, xã Hoàn Long. Ảnh: Nguyễn Hòa

Các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng hóa thông qua sinh hoạt Chi, Tổ hội, hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội được quan tâm. Trong năm, các cấp hội phối hợp cùng ngành chức năng và các đơn vị tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, quản lý dịch hại trên cây trồng, vật nuôi được 300 cuộc, có hơn 14 nghìn hội viên tham dự.

Trong công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030, công tác này được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, đảm bảo nguyên tắc, quy trình và cơ cấu hợp lý, thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển.

Đến nay, đã có 104/104 đơn vị cấp xã hoàn thành tổ chức đại hội. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã chỉ định 2.850 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 702 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 104 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Mô hình chăn nuôi gà thịt này là một trong các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Hoàn Long. Ảnh: Nguyễn Hòa

Mặt khác, sau khi hợp nhất, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới” bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đồng thời tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, tổng số tiền quỹ hỗ trợ nông dân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do hội trực tiếp quản lý là 152.239 triệu đồng, cho 2.425 hộ vay với 399 dự án; vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân được triển khai đúng tiến độ, đúng mục đích. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều hộ nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của 4 loại hình câu lạc bộ như Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật, Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật của Nhà nông, Câu lạc bộ Nông dân bảo vệ môi trường, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp hội rà soát, củng cố và từng bước triển khai thành lập các mô hình phù hợp.

Đến nay toàn tỉnh có 1 Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi, 1 Hội Ocop, 1 Câu lạc bộ Đại điền; 114 Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật. Với Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật của nhà nông và Câu lạc bộ Nông dân bảo vệ môi trường luôn được duy trì tại cơ sở hoạt động có hiệu quả…

Đáng chú ý, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 100 số xã đạt chuẩn nông thôn, các cấp hội đã vận động hội viên hiến trên 61.000m2 đất, hơn 76.000 ngày công lao động để mở đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh Hồng báo cáo với đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về kết quả công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Nguyễn Hòa

Tại buổi làm việc, đoàn công tác và các đại biểu đã lắng nghe những ý kiến chia sẻ, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân của các đại biểu là Chủ tịch Hội Nông dân các xã, Chi hội trưởng Hội nông dân một số xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các thành viên của đoàn công tác cũng đã trao đổi, giải đáp những ý kiến trao đổi, kiến nghị tại hội nghị.

Phải đẩy mạnh chuyển đổi số

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác mà Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian vừa qua.

Theo Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, khi thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, tỉnh Hưng Yên nói chung và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã thực hiện rất nghiêm túc, tập trung, các đơn vị của Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên ổn định nhanh chóng, đi vào hoạt động hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh yêu cầu, phải chuyển đổi số mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu công việc trong bối cảnh mới khi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Nguyễn Hòa

Đồng chí Bùi Thị Thơm đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030 khi được triển khai rất quyết liệt, đảm bảo cơ cấu số lượng, thời gian…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, đặc biệt chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức đại hội Hội Nông dân tỉnh, trong đó phải quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, từ đó đề ra các phương hướng, mục tiêu, các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Đồng chí cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới, đồng thời quan tâm đến phong trào “Bình dân học vụ số”. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá, “không còn con đường nào khác là phải đẩy mạnh chuyển đổi số, bởi không đẩy mạnh chuyển đổi số thì không đáp ứng được yêu cầu công việc trong bối cảnh mới”.

Nhiệm vụ tiếp theo của Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với mô hình mới, yêu cầu mới. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động hội; nâng cao năng lực kiến thức số, kỹ năng số, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ.

Cùng với đó, đồng chí Bùi Thị Thơm đề nghị Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tập trung chỉ đạo phát triển các Chi, Tổ hội nghề nghiệp, các câu lạc bộ để thu hút hội viên.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp để đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân về vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân quảng bá giới thiệu sản phẩm, tiêu thụ nông sản…

Mặt khác, tổ chức tốt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và phong trào phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Đồng thời quan tâm, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân; tham mưu để tổ chức các hội nghị “Lắng nghe nông dân nói” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư để kịp thời nắm bắt các ý kiến của nông dân, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nông dân cả nước; tổ chức đối thoại với nông dân.



Trước đó, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Hội Nông dân xã Hoàn Long để nghe công tác triển khai kế hoạch thực hiện công tác và phong trào nông dân xã Hoàn Long năm 2025. Đoàn sau đó đã đi thăm mô hình chăn nuôi gà thịt đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGap của Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo.