Giới trẻ Thái Nguyên háo hức chụp ảnh bên linh vật rắn vì điều đặc biệt này

Những ngày Tết cận kề, Xuân ẤT Tỵ đang đến gần, khắp các phố phường của TP Thái Nguyên ngập tràn trong sắc cờ hoa rực rỡ. Người người náo nức từ các nơi đổ về mua sắm, ngắm cảnh đường phố nhộn nhịp và chuẩn bị cho cái Tết ấm cúng của gia đình.

Khắp đường phố Thái Nguyên ngập tràn cờ hoa rực rỡ chào đón xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Hà Thanh

Cũng giống như mọi năm, để tạo không khí tươi vui, phấn khởi cho người dân đón Tết và cầu mong cho một năm mới bình an, thuận hoà, TP Thái Nguyên đã thực hiện việc chỉnh trang đô thị, trang hoàng đường phố. Trong đó, điểm nhấn là việc thiết kế và gắn linh vật tượng trưng cho con giáp của năm tại khu vực đường tròn trung tâm, trước cổng Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh 3 linh vật rắn ngộ nghĩnh, đáng yêu được bố trí tại khu vực đường tròn trung tâm TP.Thái Nguyên, trước cổng Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hà Thanh

Năm nay, TP Thái Nguyên lựa chọn 3 linh vật rắn ngộ nghĩnh, đáng yêu tượng trưng cho một gia đình thuận hoà, sum vầy như truyền tải thông điệp gắn kết tình cảm gia đình và cộng đồng lại với nhau.

Các linh vật rắn đã thu hút đông đảo người dân đặc biệt là các bạn trẻ đến ngắm và chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc vui tươi nhân dịp Tết đến xuân về.

Hình ảnh linh vật rắn dễ thương, thân thiện đã thu hút nhiều người dân Thái Nguyên đến chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, nhất là giới trẻ. Ảnh: Hà Thanh.

Hình ảnh linh vật rắn có đôi mắt tròn long lanh và biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu, cộng thêm trên đầu đội mũ giống như những chiếc vương miện tạo sự tinh tế, bắt mắt. Linh vật được thiết kế bằng xốp mút với tông màu chủ đạo là đỏ, vàng được kết hợp hài hòa tạo sự tươi mới, tràn đầy sức sống, bình an và thịnh vượng.

Linh vật rắn năm nay với đôi mắt to tròn, long lanh, gần gũi báo hiệu điềm lành cho một năm mới với người dân Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh

Có mặt tại khu vực đường tròn trung tâm TP Thái Nguyên ông Trần Phương (một người dân phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên) phấn khởi cho hay, là người sinh sống quanh khu vực này và thường xuyên đi lại qua đây nên ông nhận thấy năm nay việc trang hoàng cảnh quan của thành phố sớm hơn so với mọi năm.

"Theo cảm nhận của cá nhân tôi nhận thấy cách bày trí năm nay cũng có phần khác và đẹp hơn so với mọi năm. Đặc biệt, điểm nhấn năm nay là có sự xuất hiện của các linh vật rắn trông nhỏ gọn, không cồng kềnh và có nét gần gũi, thân thiện và tươi mới hơn", ông Phương nói.

Bạn trẻ Trần Thị Lâm Oanh (xã Linh Sơn, TP.Thái Nguyên) cùng bạn trai của mình đến chụp ảnh bên các linh vật rắn dễ thương, đáng yêu. Ảnh: Hà Thanh

Xúng xính trong bộ quần áo dài cách tân với nhiều hoạ tiết bắt mắt, bạn trẻ Trần Thị Lâm Oanh (xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên) cùng bạn trai của mình đến chụp ảnh bên các linh vật rắn cũng hồ hởi cho biết: "Em là người đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về nên mỗi lần về lại thấy thành phố có sự thay đổi rất nhiều. So với mọi năm em thấy năm nay cảnh quan đường phố được trang hoàng lộng lẫy, đẹp hơn nhiều chứ không đơn sơ như những năm trước. Đặc biệt hình ảnh 3 linh vật rắn năm nay rất dễ thương với đôi mắt long lanh, ngộ nghĩnh, thân thiện và hiền lành chứ không hung dữ như mọi người vẫn hay nói khi nhắc đến loài rắn".

Năm nay để đón chào năm mới, UBND TP.Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan treo 1.400 cờ đuôi nheo, 8 phướn lớn, 100 băng rôn trên các tuyến đường trung tâm. Ảnh: Hà Thanh

Thông tin từ Phòng quản lý Đô thị TP.Thái Nguyên cho biết, công tác chỉnh trang đô thị được bắt đầu trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng. Để thành phố thêm rực rỡ, khang trang, UBND TP Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan treo 1.400 cờ đuôi nheo, 8 phướn lớn, 100 băng rôn trên các tuyến đường trung tâm.

Sắc Xuân đã ngập tràn trên quê hương xứ Trà. Ảnh: Hà Thanh

Sắc xuân đang ngập tràn khắp TP Thái Nguyên và các huyện, thành khác trong tỉnh. Với những nét tinh tế, độc đáo của hình ảnh các linh vật năm nay như một sự báo hiệu về điềm lành, cũng chính là thể hiện hi vọng của người dân về một cái Tết ấm no, hạnh phúc và an lành.