Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 08:44 GMT+7

GS Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ trần

Chủ nhật, ngày 19/10/2025 08:44 GMT+7
GS Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tưởng Chính phủ) đã từ trần vào hồi 6 giờ 2 phút, ngày 18/10/2025 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Ngày 18/10, Ban Tổ chức Trung ương cho biết: GS Trần Phương (tên thật là Vũ Văn Dung), sinh năm 1927; đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tưởng Chính phủ), sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 6 giờ 2 phút, ngày 18/10/2025 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

GS Trần Phương nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng vào năm 2021. 

GS Trần Phương sinh ngày 1/11/1927 tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).

GS Trần Phương là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ); nguyên Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương); nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Tài chính).

Sau khi về hưu, năm 1996, GS.Trần Phương đã thành lập Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.

Lễ Viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng đồng chí Trần Phương sẽ được thông báo sau.

