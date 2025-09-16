Chủ đề nóng

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Huy Ngọ từ trần

P.V Thứ ba, ngày 16/09/2025 15:58 GMT+7
Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã qua đời lúc 03h56’ ngày 16/9/2025 (tức ngày 25/7 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
Ông Lê Huy Ngọ sinh ngày 13/8/1938, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Cả cuộc đời gắn bó với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ông Lê Huy Ngọ không chỉ được biết đến như một “Bộ trưởng bão lụt”, mà còn là người tiên phong xây dựng Chương trình nông thôn mới. Ông sống khiêm nhường, chân thành, làm việc đầy tâm huyết và trách nhiệm. Khi cần, ông sẵn sàng từ nhiệm với danh dự, để lại trong lòng đồng nghiệp và người dân sự tiếc nuối và kính trọng sâu sắc.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ qua đời lúc 03h56' ngày 16/9/2025 (tức ngày 25/7 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Từ khi đi học trường làng, ông Lê Huy Ngọ đã sớm tiếp thu lòng yêu quê hương, đất nước, noi theo truyền thống gia đình; nên ngay từ tháng 3/1953, ông đã tham gia hoạt động cách mạng khi còn tuổi thiếu niên.

Từ tháng 6/1954 - 9/1956: Ông là Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh hóa.

Từ tháng 10/1956 - 2/1959 là học sinh trường Trung cấp Nông lâm Trung ương, sau khi tốt nghiệp ông về công tác tại tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 1/1960 - 11/1964: Cán bộ phòng Hành chính tổng hợp, Ty Nông nghiệp Phú Thọ; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10/1/1962.

Từ tháng 12/1964 - 3/1967: Học tại Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

Từ tháng 4/1967- 5/1971: Trưởng phòng Hành chính Kế hoạch, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Thường vụ Đảng ủy Ty Nông nghiệp Vĩnh Phúc.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Huy Ngọ là người khởi xướng làm nông thôn mới từ thôn, bản

Từ tháng 6/1971 - 4/1974: Học chính trị cao cấp tại trường Đảng Nguyễn Ái Quốc

Từ tháng 5/1974 - 5/1976: Ủy viên Ủy ban Hành chính tỉnh, kiêm Trưởng ban Quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 6/1976 - 5/1977: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp kiêm Trưởng Ban quản lý HTX Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 6/1977 - 9/1983: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 10/1983 - 9/1986: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 10/1986 - 5/1988: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI.

Từ tháng 6/1988 - 7/1991: Bộ Chính trị điều động ông về làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, được bầu là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VI.

Từ tháng 7/1991 - 10/1997: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VII, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Ông Lê Huy Ngọ trực tiếp chỉ đạo ứng cứu trận lũ lịch sử miền Trung năm 1999. 

Từ tháng 10/1997 - 6/2004: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX. Và là Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Từ tháng 10/1997 - 6/2008: Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

Từ tháng 6/2008, mặc dù được nghỉ hưởng chế độ hưu trí, nhưng với kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc, lòng nhiệt thành, tâm huyết, gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ông vẫn sẵn sàng nhận làm cố vấn Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Cuốn sách "Người đi trong bão lũ".

Với công lao đóng góp cho Cách mạng, ông Lê Huy Ngọ được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và đã được tặng thưởng:

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Huân chương Độc lập hạng Nhì

Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì

Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì

Huân chương Lao động hạng Ba vì sự nghiệp hợp tác Nông nghiệp Việt Nam - Lào.

Huân chương Sư tử vàng vì sự nghiệp hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Sênêgan.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới

Bằng khen của Liên hợp quốc Về công tác Phòng chống bão lụt giảm nhẹ thiên tai

Kỷ niệm chương Hùng Vương

Huy chương vì sự nghiệp Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Huy chương vì sự nghiệp Văn phòng Trung ương Đảng…

Và nhiều kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen khác.

Lễ viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ từ lúc 09h00’ đến 11h00’ ngày 18/9/2025, Lễ truy điệu từ 11h00’ đến 11h30 cùng ngày tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội.

An táng tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.

