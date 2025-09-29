Hà Nội bổ sung hơn 1.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình

Tại kỳ họp thứ 26 diễn ra ngày 29/9, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô.

Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án thành phần 1 được tăng từ 6.420 tỷ đồng lên 7.457 tỷ đồng, bổ sung thêm 1.036 tỷ đồng.

Bổ sung đoạn tuyến 1,62km xen kẹt Hà Nội – Bắc Ninh

Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh nhằm bổ sung khối lượng đoạn tuyến 1,62km xen kẹt giữa Hà Nội và Bắc Ninh vào dự án thành phần 1, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông và tránh tình trạng chia cắt trong quá trình triển khai.



Trước đó, theo Nghị quyết số 428/NQ-HĐND ngày 28/6/2025, dự án GPMB cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình gồm hai dự án thành phần.



Trong đó, dự án TP1 sẽ tu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Gia Lâm (cũ), do UBND huyện Gia Lâm làm chủ đầu tư, tổng kinh phí dự kiến 6.420 tỷ đồng.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội tham gia biểu quyết tại kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Dự án TP2 sẽ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Đông Anh, do UBND huyện Đông Anh làm chủ đầu tư, tổng kinh phí hơn 7.619 tỷ đồng.

Với điều chỉnh mới, TP1 được mở rộng phạm vi sang các xã Thuận An, Phù Đổng (Hà Nội) và phường Từ Sơn, Phù Khê (Bắc Ninh), do UBND xã Phù Đổng làm chủ đầu tư, tổng kinh phí nâng lên 7.457 tỷ đồng.



Đại diện Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho rằng việc bổ sung này là cần thiết, song đề nghị UBND TP làm rõ cơ sở xác định tổng mức đầu tư, tiến độ bố trí vốn cũng như khả năng cân đối nguồn lực.

Tại kỳ họp, UBND TP Hà Nội đã báo cáo tiếp thu, giải trình và cam kết triển khai đúng quy định. Sau thảo luận, HĐND TP Hà Nội đã thống nhất thông qua nghị quyết.

Quang cảnh kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Thống nhất chủ trương đầu tư tuyến kết nối Vành đai 4 – Vành đai 5

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội với Vành đai 5 tại tỉnh Ninh Bình.



Đây là dự án nhóm B, được thực hiện bằng vốn ngân sách thành phố, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 840 tỷ đồng. Thời gian triển khai giai đoạn 2026 – 2028.



Ban Đô thị HĐND TP nhận định, đề xuất này đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và Luật Thủ đô, khi dự án đi qua địa bàn hai tỉnh, thành và sử dụng vốn ngân sách trung ương.



UBND TP Hà Nội sẽ có trách nhiệm cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 – 2028; trình HĐND TP xem xét, quyết nghị việc phân bổ, điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch vốn.

Sau khi Thủ tướng quyết định giao UBND TP Hà Nội là cơ quan chủ quản, thành phố sẽ hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi và phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định pháp luật.