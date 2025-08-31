Hà Nội FC chia tay "Quang Hải đệ nhị"

Hà Nội FC thông báo chia tay Bùi Long Nhật

Bùi Long Nhật từng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý sau khi giành chức vô địch U19 Quốc gia 2019 cùng U19 Hà Nội. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2001 này cùng đội trẻ Hà Nội đã giành chức vô địch giải hạng Ba Quốc gia 2019. Anh được xem là "truyền nhân" của Quang Hải khi thi đấu mang dáng dấp của người đàn anh. Cầu thủ quê Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại và sáng tạo. Không những vậy, Bùi Long Nhật còn sở hữu một cái chân trái rất khéo và nhanh nhẹn, "ngoan"không kém gì đàn anh cùng lò đào tạo với mình.

Nhận xét về tiền vệ cao 1m68 này, HLV Vũ Hồng Việt (khi đó dẫn dắt các đội trẻ Hà Nội) từng cho biết, Bùi Long Nhật sở hữu nhiều điểm tương đồng với Quang Hải. Tuy nhiên, để đạt tới đẳng cấp của người đàn anh thì Bùi Long Nhật sẽ phải cố gắng và phấn đấu hơn nữa trong tương lai.

Hà Nội FC thông báo chia tay Bùi Long Nhật. Ảnh: Hà Nội FC.

Nhờ màn trình diễn xuất sắc tại VCK U19 Quốc gia 2019, Bùi Long Nhật đã lọt vào mắt xanh của HLV Graechen Guillaume, qua đó có tên trong danh sách U19 tuyển chọn Việt Nam tham dự giải U19 Quốc tế 2019 diễn ra tại Nha Trang. Tại giải đấu này, Bùi Long Nhật tiếp tục chơi ấn tượng và cùng U19 tuyển chọn Việt Nam giành chức vô địch...

Song song với việc thường xuyên khoác áo các lứa U của bóng đá Việt Nam, Bùi Long Nhật cũng đã được Hà Nội FC gửi đi tu nghiệp tại nhiều đội bóng như Quảng Nam FC, Phú Thọ FC, Phù Đổng FC và mới đây trở lại khoác áo Phú Thọ FC. Được biết, cầu thủ sinh năm 2001 này chính là nhân tố chủ chốt trong mùa giải 2020 - mùa giải mà CLB Phú Thọ đã dành ngôi đồng vô địch giải Hạng Nhì Quốc Gia 2020 để giành tấm vé lên hạng Nhất.

Đầu mùa giải 2024/2025, sau quãng thời gian thi đấu cho CLB Phú Thọ, Bùi Long Nhật được triệu hồi trở lại Hà Nội FC và đăng ký vào danh sách đội 1. Tưởng như một tương lai tươi sáng sẽ mở ra cho tiền vệ này, thế nhưng thực tế lại hoàn toàn phũ phàng. Bùi Long Nhật không cạnh tranh được với dàn sao của đội bóng thủ đô. Cả mùa giải, anh chỉ ra sân vỏn vẹn đúng 15 phút.

Mới đây, Hà Nội FC đã đưa ra thông báo chia tay Bùi Long Nhật. "Cảm ơn tiền vệ Bùi Long Nhật vì những cống hiến trong màu áo các cấp đội trẻ và đội I của đội bóng Thủ đô. Chúc Bùi Long Nhật sẽ gặt hái nhiều thành công tại CLB Quảng Ninh”, trang fanpage chính thức của Hà Nội FC viết.

Theo tiết lộ, Bùi Long Nhật đã đạt được thoả thuận khoác áo CLB Quảng Ninh theo bản hợp đồng hợp 1 năm. Tại đây, anh sẽ có cơ hội sát cánh cùng những đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân... cho mục tiêu giành vé lên chơi tại V.League của đội bóng đất Mỏ.