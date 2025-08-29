Tin chiều 29/8: Hà Nội FC sa thải HLV Teguramori?

Hà Nội FC sa thải HLV Teguramori?

Hà Nội FC đang có sự khởi đầu tệ hại ở V.League 2025/2026. Đội bóng Thủ đô mới chỉ có 1 điểm sau 3 trận đầu tiên ở mùa giải năm nay. Đội bóng Thủ đô lần lượt thất bại trước CLB Công an TP.HCM, để HAGL chia điểm và mới nhất là trận thua đáng thất vọng trước CLB CAHN. Phát biểu ở buổi họp báo sau thất bại 2-4 trước CLB CAHN, HLV Teguramori thừa nhận đội đang gặp khủng hoảng lớn.

Với việc khởi đầu cực tệ hại, ghế nóng của HLV Teguramori đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nhà cầm quân người Nhật Bản đang được dự đoán có thể sẽ là HLV đầu tiên phải rời “ghế nóng” sau những vòng đấu đầu tiên.

Tương lai của HLV Teguramori đang bị đặt dấu hỏi. Ảnh: Hà Nội FC.

Trả lời truyền thông về tương lai với Hà Nội FC, nhà cầm quân người Nhật Bản nói: “Tôi đến đây với kỳ vọng giúp Hà Nội FC vô địch V.League nhưng kết quả hiện tại không tốt. Quyết định về chiếc ghế của tôi thuộc về lãnh đạo CLB. Sắp tới V.League có quãng nghỉ, chúng tôi sẽ có thời gian để cải thiện”.

Chelsea chấp nhận đề nghị 42 triệu euro từ AC Milan cho Nkunku

Sau nhiều tháng đồn đoán và thương thảo, Chelsea cuối cùng đã nhận được lời đề nghị phù hợp với mong muốn của họ. Theo nhà báo Fabrizio Romano, gói chuyển nhượng của AC Milan gồm 35 triệu euro trả trước và 7 triệu euro phụ phí, gần sát mức mà "The Blues" yêu cầu và đã được chấp thuận.

Nkunku gia nhập Chelsea vào năm 2023, ra sân 62 trận trên mọi đấu trường. AC Milan cũng được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ tấn công người Pháp, với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Hiện tại, hai CLB đã đạt thỏa thuận miệng và đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng.

Ngoại binh V.League về nước đá vòng loại World Cup 2026

Sau trường hợp của tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov (Thanh Hóa) trở về nước để thi đấu cho ĐTQG Kyrgyzstan tại CAFA Nations Cup 2025 (giải vô địch Trung Á), thêm một cái tên nữa cũng sẽ tạm rời Việt Nam để làm nghĩa vụ quốc gia. Đó là trường hợp của tiền đạo Joseph Mpande, người sẽ cùng ĐT Uganda bước vào hành trình tìm kiếm tấm vé tham dự World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Joseph Mpande.

Việc Joseph Mpande có tên trong danh sách triệu tập của Liên đoàn bóng đá Uganda (FUFA) không chỉ là tin vui cho cá nhân cầu thủ mà còn là minh chứng cho phong độ ấn tượng của anh tại sân chơi V.League.

Sau một thời gian dài vắng bóng, lần cuối cùng Mpande ra sân trong màu áo "Những chú sếu đầu đỏ" là ở trận đấu gặp Maroc tại CAN 2014. Sự trở lại này cho thấy ban huấn luyện ĐT Uganda đã theo dõi sát sao và đánh giá cao những nỗ lực của tiền vệ sinh năm 1994 này.

Mainoo đề nghị được rời M.U

Lý giải về việc đày ải Mainoo tại M.U, HLV Amorim cho biết ông xếp tiền vệ trẻ này dự bị cho đội trưởng Bruno Fernandes. Điều đó có nghĩa Mainoo sẽ phải cạnh tranh với tuyển thủ Bồ Đào Nha nên cơ hội ra sân thi đấu rất nhỏ.

Theo The Athletic, vì điều này nên Mainoo đã thông báo với CLB rằng anh muốn ra đi theo dạng cho mượn trước khi kì chuyển nhượng đóng cửa. Mainoo nói rõ rằng anh cần được thi đấu thường xuyên để đảm bảo một suất tham dự World Cup 2026 trong đội hình của Thomas Tuchel.

Nguồn tin trên cho biết, Mainoo đã đề đạt nguyện vọng trong cuộc họp với BLĐ sau trận thua Grimsby ở vòng 2 Carabao Cup. Mainoo đã ra sân hầu hết các trận cho ĐT Anh ở EURO 2024 dưới thời Southgate nhưng chưa được HLV Tuchel triệu tập. Mainoo hiểu rằng đó là vì anh bị hạn chế thời gian thi đấu ở M.U dưới thời Amorim.

Nữ hoàng quần vợt Anna Kournikova mang thai con thứ tư ở tuổi 44

Anna Kournikova, bông hồng nổi tiếng một thời của làng quần vợt, chuẩn bị chào đón con thứ tư với ca sĩ Enrique Iglesias.

Anna Kournikova. Ảnh: Chat GPT.

Theo tờ Hola của Tây Ban Nha, Anna Kournikova hiện ở giai đoạn giữa thai kỳ và sức khỏe tốt. Nguồn tin cho biết cựu tay vợt người Nga đang rất hạnh phúc.

Giữa tháng 8, Anna được trông thấy mặc áo khoác rộng che vòng hai khi đưa các con đến trường. Cô và ca sĩ Enrique Iglesias, 50 tuổi, đã có ba con là cặp song sinh Lucy và Nicholas 7 tuổi cùng con gái Mary 5 tuổi.