Hà Nội khởi công công viên hai bên sông Tô Lịch dịp 10/10

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình xây dựng và dự án đầu tư dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).



Đáng chú ý, trong số 8 dự án được triển khai, có dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch.



Theo kế hoạch, công viên hai bên sông Tô Lịch sẽ được khởi công đúng dịp 10/10. Đây là một phần trong tổng thể đề án cải tạo, chỉnh trang sông Tô Lịch, nhằm vừa mở rộng không gian mặt nước, vừa tạo thêm quỹ đất cho các công trình dịch vụ công cộng và cảnh quan đô thị.

Hồi tháng 3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án thiết kế cải tạo sông Tô Lịch. Khi đó, thành phố yêu cầu nghiên cứu kỹ hiện trạng bờ kè, xác định những khu vực có thể mở rộng, từ đó đưa ra giải pháp vừa cải thiện cảnh quan, vừa bảo đảm lưu thông dòng chảy



Sở Tài chính Hà Nội được giao nghiên cứu cơ chế triển khai theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), tham mưu và báo cáo UBND thành phố để có quyết sách cụ thể.



Song song với việc chuẩn bị cho công viên ven sông, Hà Nội đang thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện chất lượng nước Tô Lịch. Ngày 9/9, tuyến ống dài 1,5 km dẫn nước từ hồ Tây về đầu nguồn sông Tô Lịch đã cơ bản hoàn thành. Từ đây, dòng sông chính thức được bổ cập nguồn nước sạch.



Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp), trước ngày 20/9, nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá cũng sẽ được dẫn bổ sung vào sông Tô Lịch.



Đáng chú ý, toàn bộ 245 cửa xả nước thải trực tiếp xuống sông đã được thu gom triệt để về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Nhà máy hiện vận hành ở công suất khoảng 200.000 m³/ngày đêm, đủ khả năng xử lý toàn bộ nước thải dọc sông.



Đối với hạng mục chỉnh trang, Ban Nông nghiệp đã hoàn thành 19 vị trí đoạn từ cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ – Lê Văn Lương) và tổ chức bàn giao cho các đơn vị liên quan.



Nhiều công trình trọng điểm khởi công dịp 10/10

Cùng với công viên hai bên sông Tô Lịch, Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công nhiều công trình lớn dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô, gồm:



Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.



Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2).



Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề.



Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo), cùng công bố quy hoạch chi tiết ga C9 và các hạng mục liên quan.



Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc nhóm dự án xây dựng quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.



Dự án thành phần 2 cầu Trần Hưng Đạo (gồm đường đầu cầu và một nhánh kết nối).



Hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên.



Cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu.



Sông Tô Lịch dài hơn 13 km, nhiều năm qua trở thành nỗi ám ảnh với người dân bởi ô nhiễm và mùi hôi nặng nề. Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp cải tạo phần nào đạt được kết quả khả quan trong việc "hồi sinh" dòng sông này.