Hà Nội khởi công hầm chui nút giao Cổ Linh gần 750 tỷ đồng có 6 làn xe

Sáng 4/10, chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên).



Đây là một trong 8 công trình trọng điểm được khởi công trong đợt này, đánh dấu quyết tâm của thành phố trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống đường Vành đai 2 theo quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Lương

Ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, hầm chui Cổ Linh sẽ kết nối trực tiếp với cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, điểm đầu cách nút giao Cổ Linh khoảng 400m và điểm cuối nối với đường Đàm Quang Trung, cách nút giao khoảng 1.000m.



Hầm có tổng chiều dài khoảng 600m, trong đó đoạn hầm kín dài 100m; mặt cắt ngang rộng 27,1m, bố trí 6 làn xe (3 làn mỗi chiều).



Ngoài hầm chính, dự án còn mở rộng mặt đường, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đèn tín hiệu, tổ chức lại giao thông toàn bộ nút giao để bảo đảm mỹ quan và an toàn.



Tổng mức đầu tư dự án hơn 747 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TP Hà Nội, thời gian thực hiện 26 tháng.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên các các đại biểu bấm nút khởi công dự án hầm chui nút giao Cổ Linh. Ảnh: Tuấn Lương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, sau khi tuyến Vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Sở – cầu Vĩnh Tuy và cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện đổ dồn về nút giao Cổ Linh tăng đột biến khiến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt vào giờ cao điểm, gây áp lực lớn cho cửa ngõ phía Đông Thủ đô.



“Việc đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh là giải pháp cấp bách và cần thiết. Dự án không chỉ giảm ùn tắc mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng Vành đai 2 theo quy hoạch”, ông Tuấn khẳng định.



Nút giao đường Cổ Linh - Đàm Quang Trung đang được xem là "điểm đen" ùn tắc mới tại Hà Nội.

Hầm chui Cổ Linh cũng nằm trong nhóm 3 dự án hầm chui lớn được TP Hà Nội triển khai, bên cạnh hầm chui Tây Thăng Long – Vành đai 3 và hầm chui Mễ Trì – Dương Đình Nghệ – Vành đai 3 (dự kiến khởi công năm 2026).



Để công trình sớm phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung giải quyết nhanh công tác mặt bằng, bảo đảm tiến độ.



Ông Tuấn cũng yêu cầu các nhà thầu phải huy động tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, thi công khẩn trương, khoa học, an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng và mỹ quan đô thị.



Trong quá trình thi công, lãnh đạo TP Hà Nội cũng yêu cầu có giải pháp tổ chức giao thông hợp lý, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân, không để xảy ra ùn tắc kéo dài quanh công trường.