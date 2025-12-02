Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, học sinh nghỉ học khi không khí ô nhiễm ở mức cao

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành công văn về việc triển khai các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thủ đô. Công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng loạt thực hiện nhiều giải pháp giám sát, giảm thiểu và ứng phó với tình trạng ô nhiễm đang ngày một diễn biến phức tạp.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) chủ trì theo dõi liên tục chỉ số VN_AQI tại các trạm quan trắc, đồng thời phối hợp với các đơn vị của Bộ NNMT ứng dụng mạnh mẽ công nghệ giám sát từ xa như viễn thám vệ tinh, thiết bị bay không người lái, camera giao thông và hệ thống cảnh báo trên các ứng dụng di động như iHanoi.

Bầu không khí Hà Nội mấy hôm nay chìm trong lớp mù dày đặc khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) chạm ngưỡng tím, mức cảnh báo rất xấu cho sức khỏe con người. Ảnh: Lê Minh.

Chính quyền Hà Nội cũng yêu cầu xử lý nghiêm mọi hành vi đốt mở, đặc biệt là đốt rác, rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp, vốn là những nguồn phát thải gây ô nhiễm đáng kể.

Song song với đó, Sở NNMT Hà Nội được giao phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường thông tin về hiện trạng và dự báo chất lượng không khí, hướng dẫn người dân các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe.



Sở Xây dựng Hà Nội được yêu cầu tăng cường kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng. Chính quyền Hà Nội khẳng định 100% công trình thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt; đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ nghiên cứu thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại khu dân cư, công viên và các tuyến giao thông lớn, đồng thời tổ chức lực lượng kiểm tra thường xuyên tại các khu vực có nguy cơ cao.



Ở lĩnh vực tín ngưỡng, Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao đẩy mạnh tuyên truyền để hạn chế đốt vàng mã.



Cảnh tượng tại hồ Tây, nơi ô nhiễm nhất Hà Nội theo các chỉ số chất lượng không khí sáng ngày 2/12. Ảnh: Lê Minh

Ngành y tế được giao xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo nhóm người nhạy cảm như trẻ em, người già, người mắc bệnh hô hấp hạn chế tập luyện ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm. Các cơ sở y tế trong nội đô phải chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị để ứng phó trong trường hợp lượng bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp tăng đột biến.



Đáng chú ý, Sở GDĐT được yêu cầu thông báo ngay tới các trường học khi chất lượng không khí ở mức “xấu” trở lên và hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời. Nếu VN_AQI đạt mức từ 301 trở lên, nhà trường có thể tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian học tập nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.



Công an TP Hà Nội được giao tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đốt rác thải, chất thải công nghiệp trái phép, đặc biệt tại các làng nghề và khu vực giáp ranh vốn có nguy cơ cao. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý nguồn thải và chất lượng môi trường không khí tại địa bàn.



UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị vệ sinh môi trường tăng tần suất quét, hút bụi và sử dụng xe phun nước, rửa đường tại các trục giao thông chính. Với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp được khuyến khích điều chỉnh giảm công suất hoặc chuyển đổi lịch sản xuất gây phát thải lớn sang thời điểm thời tiết thuận lợi hơn.



Đối với các nhà máy xi măng, luyện thép, Hà Nội yêu cầu tăng cường sử dụng nguyên liệu sạch và xem xét điều tiết hoặc giảm công suất trong những ngày VN_AQI vượt mức 200. Nếu chỉ số ô nhiễm đạt mức “nguy hại” từ 301 trở lên, thành phố yêu cầu hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động để giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.