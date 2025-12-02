Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Thứ ba, ngày 02/12/2025 22:22 GMT+7

Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, học sinh nghỉ học khi không khí ô nhiễm ở mức cao

Thứ ba, ngày 02/12/2025 22:22 GMT+7
Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang khi ra đường trong những thời điểm chỉ số chất lượng không khí VN_AQI tăng cao. Các trường học được khuyến nghị ngừng tổ chức hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học nếu ô nhiễm lên mức nghiêm trọng.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành công văn về việc triển khai các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thủ đô. Công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng loạt thực hiện nhiều giải pháp giám sát, giảm thiểu và ứng phó với tình trạng ô nhiễm đang ngày một diễn biến phức tạp.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) chủ trì theo dõi liên tục chỉ số VN_AQI tại các trạm quan trắc, đồng thời phối hợp với các đơn vị của Bộ NNMT ứng dụng mạnh mẽ công nghệ giám sát từ xa như viễn thám vệ tinh, thiết bị bay không người lái, camera giao thông và hệ thống cảnh báo trên các ứng dụng di động như iHanoi.

Bầu không khí Hà Nội mấy hôm nay chìm trong lớp mù dày đặc khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) chạm ngưỡng tím, mức cảnh báo rất xấu cho sức khỏe con người. Ảnh: Lê Minh.

Chính quyền Hà Nội cũng yêu cầu xử lý nghiêm mọi hành vi đốt mở, đặc biệt là đốt rác, rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp, vốn là những nguồn phát thải gây ô nhiễm đáng kể.

Song song với đó, Sở NNMT Hà Nội được giao phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường thông tin về hiện trạng và dự báo chất lượng không khí, hướng dẫn người dân các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe.

Sở Xây dựng Hà Nội được yêu cầu tăng cường kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng. Chính quyền Hà Nội khẳng định 100% công trình thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt; đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ nghiên cứu thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại khu dân cư, công viên và các tuyến giao thông lớn, đồng thời tổ chức lực lượng kiểm tra thường xuyên tại các khu vực có nguy cơ cao.

Ở lĩnh vực tín ngưỡng, Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao đẩy mạnh tuyên truyền để hạn chế đốt vàng mã.

Cảnh tượng tại hồ Tây, nơi ô nhiễm nhất Hà Nội theo các chỉ số chất lượng không khí sáng ngày 2/12. Ảnh: Lê Minh

Ngành y tế được giao xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo nhóm người nhạy cảm như trẻ em, người già, người mắc bệnh hô hấp hạn chế tập luyện ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm. Các cơ sở y tế trong nội đô phải chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị để ứng phó trong trường hợp lượng bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp tăng đột biến.

Đáng chú ý, Sở GDĐT được yêu cầu thông báo ngay tới các trường học khi chất lượng không khí ở mức “xấu” trở lên và hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời. Nếu VN_AQI đạt mức từ 301 trở lên, nhà trường có thể tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian học tập nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Công an TP Hà Nội được giao tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đốt rác thải, chất thải công nghiệp trái phép, đặc biệt tại các làng nghề và khu vực giáp ranh vốn có nguy cơ cao. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý nguồn thải và chất lượng môi trường không khí tại địa bàn.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị vệ sinh môi trường tăng tần suất quét, hút bụi và sử dụng xe phun nước, rửa đường tại các trục giao thông chính. Với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp được khuyến khích điều chỉnh giảm công suất hoặc chuyển đổi lịch sản xuất gây phát thải lớn sang thời điểm thời tiết thuận lợi hơn.

Đối với các nhà máy xi măng, luyện thép, Hà Nội yêu cầu tăng cường sử dụng nguyên liệu sạch và xem xét điều tiết hoặc giảm công suất trong những ngày VN_AQI vượt mức 200. Nếu chỉ số ô nhiễm đạt mức “nguy hại” từ 301 trở lên, thành phố yêu cầu hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động để giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Thông đường Hoàng Cầu - Voi Phục trước 15/1/2026

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Thông đường Hoàng Cầu - Voi Phục trước 15/1/2026
11

Nhiều tòa cao ốc 'biến mất', không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời

Nhiều tòa cao ốc "biến mất", không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời
18

Không khí Hà Nội ô nhiễm thứ 2 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng đến trưa

Không khí Hà Nội ô nhiễm thứ 2 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng đến trưa

Hà Nội ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, an toàn thực phẩm

Hà Nội ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, an toàn thực phẩm

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việc "trăm hoa đua nở" có thể làm hỏng bức tranh tổng thể về chuyển đổi số quốc gia

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, nếu chúng ta ra luật chuẩn chuyển đổi số muộn hơn, chậm hơn trong việc ra các nguyên tắc chuyển đổi số, kết nối, thống nhất các luật chuyên ngành thì việc "trăm hoa đua nở" có thể làm hỏng bức tranh tổng thể về chuyển đổi số quốc gia.

Lời khai của đối tượng bị bắt trong vụ người đàn ông bị tông xe máy hất lên vỉa hè và hành hung dã man ở Hà Nội

Tin tức
Lời khai của đối tượng bị bắt trong vụ người đàn ông bị tông xe máy hất lên vỉa hè và hành hung dã man ở Hà Nội

Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Thành uỷ

Tin tức
Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Thành uỷ

Nhà máy Bia Hà Nội và loạt “ông lớn” sắp phải di dời khỏi nội thành

Tin tức
Nhà máy Bia Hà Nội và loạt “ông lớn” sắp phải di dời khỏi nội thành

Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk: Thần tốc dựng lại mái nhà trước tết nguyên đán

Tin tức
Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk: Thần tốc dựng lại mái nhà trước tết nguyên đán

Cuộc khởi nghĩa đẫm máu nào đã mở ra thời kỳ Tam Quốc ở Trung Hoa?
Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc khởi nghĩa đẫm máu nào đã mở ra thời kỳ Tam Quốc ở Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ

Khởi nghĩa khăn vàng là cuộc nổi dậy của nông dân ở Trung Quốc chống lại nhà Hán, kéo dài suốt 21 năm và gây ra những hậu quả sâu rộng, đánh dấu sự khởi đầu của thời kì Tam quốc.

Chung cư “vạn dân” ở Hà Nội bất ngờ thông báo ngừng nhận trông xe điện dưới tầng hầm
Xã hội

Chung cư “vạn dân” ở Hà Nội bất ngờ thông báo ngừng nhận trông xe điện dưới tầng hầm

Xã hội

Ban Quản lý toà nhà khu HH Linh Đàm (Hà Nội) vừa phát thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.

Chiêm ngưỡng hơn 70 người đẹp trên thế giới dự thi Miss Cosmo 2025 trình diễn thời trang tại Huế
Văn hóa - Giải trí

Chiêm ngưỡng hơn 70 người đẹp trên thế giới dự thi Miss Cosmo 2025 trình diễn thời trang tại Huế
10

Văn hóa - Giải trí

Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam” trước Ngọ Môn Huế chiều 2/12 đưa khán giả vào bữa tiệc thời trang đầy sắc màu, với sự xuất hiện của 72 thí sinh Miss Cosmo 2025 đến từ khắp thế giới.

Tại sao “Sự biến Tĩnh Khang” lại là mối nhục lớn nhất với 1 triều đại Trung Hoa?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao “Sự biến Tĩnh Khang” lại là mối nhục lớn nhất với 1 triều đại Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ

Sự biến Tĩnh Khang là một biến cố lớn trong lịch sử Trung Quốc xảy ra vào năm 1127, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống dưới tay nhà Kim.

Nga, Mỹ lớn tiếng dọa thử nghiệm hạt nhân khiến cả thế giới chìm trong lo sợ
Thế giới

Nga, Mỹ lớn tiếng dọa thử nghiệm hạt nhân khiến cả thế giới chìm trong lo sợ

Thế giới

Mỹ và Nga gần đây đều đe dọa nối lại các vụ thử hạt nhân, làm dấy lên quan ngại toàn cầu và đe dọa phá vỡ chuẩn mực quốc tế vốn đã hình thành suốt nhiều thập niên qua, các chuyên gia cho biết.

Lê Thanh Thúy và Lê Minh Thuận được trao vinh dự cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam
Thể thao

Lê Thanh Thúy và Lê Minh Thuận được trao vinh dự cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Thể thao

Sáng 7/12, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 200 thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia Lễ khai mạc được tổ chức tại Bangkok vào ngày 9/12.

Nguyễn Đình Bắc đã nói gì khiến HLV Polking suy nghĩ lại?
Thể thao

Nguyễn Đình Bắc đã nói gì khiến HLV Polking suy nghĩ lại?

Thể thao

Nguyễn Đình Bắc tiết lộ, anh đã nói với HLV Polking rằng, đây là kỳ SEA Games đầu tiên của mình, người hâm mộ rất chờ đợi giải đấu này. Ngay sau đó, HLV Polking đã đồng ý để Nguyễn Đình Bắc lên tập trung U22 Việt Nam sớm hơn dự kiến.

Thủ môn U22 Việt Nam: Cao 1m80, khoác áo CLB Công an TP.HCM
Thể thao

Thủ môn U22 Việt Nam: Cao 1m80, khoác áo CLB Công an TP.HCM

Thể thao

Nguyễn Tân là 1 trong 3 thủ môn của U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 bên cạnh Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình.

Binh sĩ Ukraine kiệt quệ trên chiến trường, bi quan về thỏa thuận hòa bình với Nga
Thế giới

Binh sĩ Ukraine kiệt quệ trên chiến trường, bi quan về thỏa thuận hòa bình với Nga

Thế giới

Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở chiến trường miền Đông cho biết họ hoài nghi bản thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán có thể ngăn Nga tấn công Ukraine lần nữa.

Bộ phim đang khiến cả Trung Quốc chao đảo
Văn hóa - Giải trí

Bộ phim đang khiến cả Trung Quốc chao đảo

Văn hóa - Giải trí

Chỉ sau 6 ngày công chiếu tại Trung Quốc, "Zootopia 2" đã phá 60 kỷ lục, một mình càn quét phòng vé, chiếm 90% tổng doanh thu điện ảnh.

SGK điện tử bắt buộc có biện pháp an ninh mạng, không để lọt nội dung phản cảm
Xã hội

SGK điện tử bắt buộc có biện pháp an ninh mạng, không để lọt nội dung phản cảm

Xã hội

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Nhà đàm phán quyền lực nhất Ukraine bị ‘trảm' giúp ông Zelensky - Trump - Putin sớm chốt thỏa thuận hòa bình?
Thế giới

Nhà đàm phán quyền lực nhất Ukraine bị ‘trảm" giúp ông Zelensky - Trump - Putin sớm chốt thỏa thuận hòa bình?

Thế giới

Andriy Yermak - nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine – đã bị “hạ bệ” chỉ vài giờ sau khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) khám xét nhà riêng và điều tra vai trò của ông trong bê bối tham nhũng năng lượng trị giá 100 triệu USD. Diễn biến này được cho là giúp mở đường cho Ukraine có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt chiến tranh.

Tin tối (2/12): Tiền đạo U17 Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc
Thể thao

Tin tối (2/12): Tiền đạo U17 Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc

Thể thao

Tiền đạo U17 Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc; M.U đón tin vui từ Matheus Cunha; LV U22 Thái Lan quyết tâm giành HCV; Lineker ký hợp đồng béo bở; Boateng chỉ ra điểm mạnh của Ronaldo và Messi.

Nghệ sĩ nhân dân được mệnh danh 'lá ngọc cành vàng' tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ nhân dân được mệnh danh "lá ngọc cành vàng" tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.

Những “nút thắt” giảm nghèo trong mô hình chính quyền 2 cấp
Giảm nghèo đa chiều

Những “nút thắt” giảm nghèo trong mô hình chính quyền 2 cấp

Giảm nghèo đa chiều

Ba tháng sau chuyển đổi mô hình, nhiều địa phương gặp khó khăn về nhân sự, phân bổ vốn và triển khai chính sách giảm nghèo. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng sáp nhập cũng mở ra cơ chế chia sẻ nguồn lực và thiết kế chính sách phù hợp từng địa phương.

Khi đất và biển hòa vị trong từng búp trà: Câu chuyện đổi đời ở vùng chè Đường Hoa, Quảng Ninh
Media

Khi đất và biển hòa vị trong từng búp trà: Câu chuyện đổi đời ở vùng chè Đường Hoa, Quảng Ninh

Media

Ít ai ngờ giữa thềm biển Đông Bắc lại tồn tại một vùng chè độc đáo đến vậy. Trà Đường Hoa, kết tinh giữa khí núi và hơi biển, đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương. Câu chuyện chuyển đổi mô hình sản xuất sạch, gắn với OCOP và du lịch, đã đưa Đường Hoa trở thành điểm sáng của chương trình giảm nghèo bền vững.

TP.HCM “tìm” linh vật tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM “tìm” linh vật tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 2/12, TP.HCM phát động Cuộc thi Thiết kế linh vật (VIFA EXPO) năm 2025 nhằm tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/2/2026.

Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP năm 2025 vượt mục tiêu, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng và cả nước
Kinh tế

Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP năm 2025 vượt mục tiêu, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng và cả nước

Kinh tế

Năm 2025, kinh tế tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP vượt mục tiêu Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Hà Nội chìm trong “màu tím” ô nhiễm: Bụi mịn dày đặc, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm
Xã hội

Hà Nội chìm trong “màu tím” ô nhiễm: Bụi mịn dày đặc, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm

Xã hội

Trước việc chất lượng không khí Hà Nội đang bị ô nhiễm rất cao, chỉ số AQI từ đỏ đến tím, chuyên gia môi trường đã lên tiếng cảnh báo người dân nên hạn chế tối đa việc ra ngoài, tạm dừng các hoạt động ngoài trời và chuyển sang sinh hoạt trong nhà.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp hiệu suất làm việc tích cực, cuối năm thăng chức, tăng lương, không còn lo lắng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp hiệu suất làm việc tích cực, cuối năm thăng chức, tăng lương, không còn lo lắng

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, cuối năm, 4 con giáp gặt hái được thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mình, có cơ hội thăng tiến và mức lương tăng đáng kể.

Đây, loại cá 'bơi nhắng nhít' hàng bầy ở rãnh mương, bị ngó lơ, xưa rẻ mạt, nay kho lạc nếm một con bé tí ngon bá cháy
Nhà nông

Đây, loại cá "bơi nhắng nhít" hàng bầy ở rãnh mương, bị ngó lơ, xưa rẻ mạt, nay kho lạc nếm một con bé tí ngon bá cháy

Nhà nông

Cá lòng tong do 'tạo hóa' sinh ra, thuộc một chủng loại thừa, không có giá trị khả dụng trong đời sống xã hội lẫn đời sống con người. Quả thật, dân gian vô cùng chính xác khi gọi tên chúng là… cá lòng tong, bởi khi nghe cái tên đã biết nó không có giá trị gì.

Hội đàm lần thứ 16 giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc)
Lai Châu Ngày Mới

Hội đàm lần thứ 16 giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc)

Lai Châu Ngày Mới

Chiều ngày 2/12, tại Sa Pa (Lào Cai), Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) tổ chức hội đàm công tác nghiệp vụ lần thứ 16.

Xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai đang xây dựng nông thôn mới thông minh, dân khá giả, làm việc tiện lợi hơn
Nhà nông

Xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai đang xây dựng nông thôn mới thông minh, dân khá giả, làm việc tiện lợi hơn

Nhà nông

Những năm gần đây, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là cơ hội quan trọng để bứt phá, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.

UNDP: Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm
Thế giới

UNDP: Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm

Thế giới

Theo báo cáo mới của UNDP, AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu, nhưng Việt Nam Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm.

Đề xuất miễn viện phí sớm với bệnh nhân chạy thận: Nỗi lo không thể chờ đến 2030
Xã hội

Đề xuất miễn viện phí sớm với bệnh nhân chạy thận: Nỗi lo không thể chờ đến 2030

Xã hội

Trước ý kiến Giáo sư Nguyễn Anh Trí đề nghị miễn viện phí sớm cho bệnh nhân thận mạn thay vì chờ đến năm 2030, nhiều người lên tiếng ủng hộ.

Nông thôn Tây Bắc: Những mùa nương đổi thay ở Sáng Nhè
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Những mùa nương đổi thay ở Sáng Nhè

Điện Biên Hôm Nay

Từ ngày ba xã Xá Nhè, Mường Đun và Phình Sáng hợp nhất thành xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên), vùng đất nơi lưng chừng núi này bỗng sôi động hẳn lên. Bà con vẫn đi nương, vẫn quen leo dốc từ sáng sớm, nhưng câu chuyện trên nương không còn xoay quanh cây ngô, cây sắn như trước nữa. Những mô hình trồng mắc ca, cà phê, sa nhân… bắt đầu phủ thêm màu xanh mới lên các triền đồi.

Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Hạnh phúc bình dị sau ánh hào quang
Thể thao

Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Hạnh phúc bình dị sau ánh hào quang
6

Thể thao

Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, tỉnh Ninh Bình), người từng giành đến 13 HCV SEA Games đã có những chia sẻ độc quyền với PV Dân Việt về cuộc sống hiện tại và những ký ức đẹp trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ngay trước thềm khai mạc SEA Games 33.

Lộ diện 3 giống lúa 'thần thánh' của Việt Nam trồng ở Cuba mà đạt năng suất cao gấp 3 lần giống lúa bản địa
Nhà nông

Lộ diện 3 giống lúa "thần thánh" của Việt Nam trồng ở Cuba mà đạt năng suất cao gấp 3 lần giống lúa bản địa

Nhà nông

Từ năm 2019, Việt Nam đã chuyển giao 25 giống lúa sang Cuba để trồng khảo nghiệm tại nhiều vùng sinh thái khác nhau. Sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt, 4 giống lúa Việt Nam (trong đó có 3 giống lúa của Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long) đã được đưa vào sản xuất đại trà ở Cuba từ tháng 6/2025.

Nữ phó giáo sư Việt Nam vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chọn tham gia biên soạn hướng dẫn là ai?
Xã hội

Nữ phó giáo sư Việt Nam vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chọn tham gia biên soạn hướng dẫn là ai?

Xã hội

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, là đại diện duy nhất của châu Á tham gia biên soạn hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với nông dân: Giải đáp trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn, 400 câu hỏi đã được gửi đến
Nhà nông

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với nông dân: Giải đáp trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn, 400 câu hỏi đã được gửi đến

Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo các sở, ngành đối thoại với nông dân. Tại Hội nghị, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến thời điểm trước khi diễn ra hội nghị, ban tổ chức đã nhận được khoảng 400 câu hỏi người dân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã...

1

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

2

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)
44

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)

3

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'

4

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

5

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo