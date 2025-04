Ngày 10/4, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vỹ (quận Bắc Từ Liêm).

Theo quyết định, dự án hầm chui dài khoảng 600m, nối đường Hoàng Quốc Việt và đường Hoàng Quốc Việt kéo dài; mặt cắt ngang hầm 6 làn xe, mỗi bên 2 làn xe cơ giới rộng 3,5m và 1 làn xe thô sơ rộng 2,5m; đường hai bên trước khu vực cổng Bộ Công an rộng 14,75m, gồm 4 làn xe cơ giới, hè đường rộng 4,5m.

Hình ảnh thiết kế hầm chui Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Lê Khánh.

Dự án cũng đầu tư xây dựng mới đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với quy mô cắt ngang 50m theo quy hoạch, đường Hoàng Quốc Việt hiện tại xén hè, điều chỉnh giải phân cách giữa, mở rộng làn đường bên phải và bên trái các đường xung quanh nút giao, đảm bảo mở rộng tối đa mặt đường hai bên; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đèn tín hiệu, sơn kẻ và tổ chức giao thông tổng thể nút giao đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị...

Dự án xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vỹ (quận Bắc Từ Liêm).

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II với tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.000 tỷ đồng và chuẩn bị đầu tư năm 2025, thực hiện đầu tư năm 2026 - 2028.

Trong đó, đơn vị được giao chủ đầu tư lần lượt là: Dự án thành phần 1.1 do UBND quận Cầu Giấy; dự án thành phần 1.2 do UBND quận Bắc Từ Liêm; dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

TP.Hà Nội đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành Hồ sơ Dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật đầu tư công, xây dựng và pháp luật liên quan; kiểm tra, rà soát, cập nhật, bổ sung và tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của các Sở trước khi trình phê duyệt Dự án đầu tư.

Cùng đó, Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư tiết kiệm; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội; lấy ý kiến cơ quan quản lý trụ sở Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng để đảm bảo khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông ra, vào trụ sở.