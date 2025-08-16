Sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình. Ảnh: Lê Hiếu

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội, đại sứ và đại diện ngoại giao đoàn tại Việt Nam.



Đặc biệt, chương trình còn có sự hiện diện của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, người có công và thân nhân liệt sĩ thành phố Hà Nội.

Dấu ấn từ Quảng trường lịch sử

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám cách đây 80 năm là nơi diễn ra cuộc mít-tinh lịch sử ngày 19/8/1945, khởi đầu Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước.



Chính tại nơi đây, ngọn lửa cách mạng, tinh thần yêu nước và quyết tâm giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam đã bùng cháy và lan tỏa, tạo ra một mốc son chói lọi của Dân tộc - khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Ngày 2/9/1945.



“Sự kiện là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đã mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình”, ông Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu khai mạc chương trình.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, 80 năm qua, đặc biệt gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi mặt trận; vị thế, uy tín, uy tín của Việt Nam không ngừng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế.



“Trong chặng đường vẻ vang ấy, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình - là nơi khởi nguồn của hành trình độc lập dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.



Theo ông, Hà Nội hôm nay không chỉ là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước mà còn là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế. Đó là minh chứng sống động, thể hiện rõ nét ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội nhấn mạnh, chương trình nghệ thuật tại chính không gian lịch sử này là lời tri ân quá khứ, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn mình, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô “xanh - thông minh - hiện đại”, góp phần đưa đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Lê Hiếu

Bản hòa ca lịch sử và khát vọng

Chương trình do NSND Tấn Minh chỉ đạo nghệ thuật, nhạc sĩ Dương Cầm giữ vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc, ThS Nguyễn Thị Tuyết Minh là tổng đạo diễn.



Với 3 chương, 6 hồi, sự kiện kết hợp hài hòa giữa chính luận và sử thi, tái hiện những dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc. Từ ngày mùa thu lịch sử với nắng Ba Đình và lời Bác Hồ vang vọng bản Tuyên ngôn Độc lập; đến khúc tráng ca thời đại Hồ Chí Minh, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”; rồi niềm hân hoan hòa bình, tái thiết và khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp.



Chương trình khơi gợi niềm tự hào, tình yêu nước, yêu quê hương và sự tri ân đối với thế hệ cha anh. Ảnh: Viết Thành

Âm nhạc xuyên suốt chương trình đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc: từ “Quốc tế ca”, mash-up “Du kích ca”, “Tiếng gọi thanh niên”, “Diệt phát xít”, “Cùng nhau đi hồng binh”, “Mười chín tháng tám”, đến hợp xướng “Tiến quân ca”. Xen kẽ là những ca khúc đậm dấu ấn Hà Nội như “Người Hà Nội”, “Khúc tráng ca Hà Nội”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Xẩm Hà Nội”, “Hà Nội light up the city”.

Gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên từ các nhà hát, đoàn nghệ thuật của Hà Nội và Trung ương tham gia, trong đó có NSND Hoàng Anh Tú, NSND Tấn Minh, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Khánh Linh, nhóm Oplus…

Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng. Ảnh: Viết Thành

Sân khấu được dàn dựng công phu, ứng dụng công nghệ 3D mapping kết hợp pháo hoa nghệ thuật, hiệu ứng ánh sáng và âm thanh hiện đại. Ba màn trình chiếu 3D mapping tạo “hành trình ánh sáng xuyên thời gian” từ lịch sử hào hùng đến một Việt Nam công nghệ rực sáng trong tương lai.



Không chỉ là đêm nghệ thuật, sự kiện là hành trình tri ân các thế hệ đi trước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, hun đúc ý chí cho thế hệ trẻ tiếp bước cha anh.



Trong không gian linh thiêng của Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” đã để lại dấu ấn sâu đậm, trở thành lời nhắc nhở mỗi người dân về trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống, cùng xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hội nhập và giàu bản sắc.