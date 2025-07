Chi tiết kế hoạch Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Hơn 30.000 người tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Sự kiện trọng đại này sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô với quy mô khoảng 30.000 người tham dự.

Lễ kỷ niệm nhằm khẳng định tầm vóc lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hoạt động do Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương tổ chức theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Chương trình chính gồm các nghi lễ trang trọng như rước đuốc, chào cờ, đọc diễn văn, diễu binh - diễu hành và biểu diễn nghệ thuật đồng diễn quy mô lớn.

Các cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh cùng đoàn thanh niên đón các đoàn tham gia tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). Ảnh: Khổng Chí.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ trực tiếp chỉ đạo chung các hoạt động Kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo các Sở, ban, ngành TP phối hợp các đơn vị của Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của TP; chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp chung kết quả các hoạt động kỷ niệm; định kỳ và đột xuất báo cáo tiến độ triển khai thực hiện; chỉ đạo các Sở, ban, ngành Thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Các Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các Sở, ban, ngành Thành phố theo lĩnh vực phụ trách thực hiện các nhiệm vụ được phân công và phối hợp các cơ quan Trung ương đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Dưới cái nắng như thiêu đốt tại mùa hè miền Bắc, những bài tập của các chiến sĩ Công an Nhân dân thể hiện tinh thần kỷ luật, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ và học viên Công an Nhân dân miệt mài tập luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.

UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu kế hoạch chi tiết, thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban chuyên trách và phối hợp các cơ quan Trung ương trong xây dựng kịch bản, danh sách đại biểu, tổ chức tập luyện, tổng duyệt, công tác hậu cần, tuyên truyền và khen thưởng.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành Trung ương như Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng… được phân công cụ thể để phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, thông tin truyền thông, khách mời, cơ sở vật chất và tổ chức nghệ thuật. Các tỉnh, thành trên cả nước sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp sự kiện từ Đài Truyền hình Việt Nam.



Việc tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành lần này là hoạt động chính trị - văn hóa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.