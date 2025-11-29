Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 06:48 GMT+7

Hà Nội, TP.HCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt

PV Thứ bảy, ngày 29/11/2025 06:48 GMT+7
Sau đợt sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, quy mô địa bàn và dân số nhiều địa phương đã thay đổi căn bản, vượt xa chuẩn phân loại cũ. Do vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 307/2025/NĐ-CP quy định mới về phân loại đơn vị hành chính.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 307/2025/NĐ-CP quy định về phân loại đơn vị hành chính.

Quy định mới về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính- Ảnh 1.
Thành phố Hà Nội là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt. Ảnh VPG

Loại đơn vị hành chính

Theo quy định mới, thành phố Hà Nội, TP.HCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt; các thành phố trực thuộc trung ương còn lại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I. Tỉnh được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III.

Xã được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III.

Phường, đặc khu được phân thành bốn loại: loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III.

4 tiêu chí phân loại đơn vị hành chính

Nghị định quy định phân loại đơn vị hành được thực hiện bằng phương pháp tính điểm. Điểm phân loại đơn vị hành chính là tổng số điểm đạt được của các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính tối đa 100 điểm và điểm ưu tiên (nếu có). Điểm của từng tiêu chí được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Tiêu chí phân loại đơn vị hành chính gồm: Tiêu chí về quy mô dân số; tiêu chí về diện tích tự nhiên; tiêu chí về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; tiêu chí đặc thù.

Nghị định nêu rõ, trường hợp tiêu chí đạt ở mức được tính điểm tăng thêm thì điểm tăng thêm được tính theo tỷ lệ phần trăm của mức chênh lệch so với mức được tính điểm tăng thêm của tiêu chí đó.

Phường, đặc khu được phân loại đặc biệt khi có tổng số điểm đạt được từ 90 điểm trở lên (không bao gồm điểm ưu tiên), có quy mô dân số và diện tích tự nhiên lớn, đáp ứng tiêu chí ưu tiên theo quy định.

Đơn vị hành chính được phân loại I khi có tổng số điểm đạt được từ 75 điểm trở lên, trừ trường hợp phường, đặc khu được phân loại đặc biệt.

Đơn vị hành chính được phân loại II khi có tổng số điểm đạt được từ 60 điểm đến dưới 75 điểm.

Đơn vị hành chính đạt dưới 60 điểm thì được phân loại III.

Tiêu chí phân loại và cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính

Nghị định quy định rõ tiêu chí phân loại và cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính tỉnh, xã, phường, đặc khu.

Cụ thể đối với đơn vị hành chính tỉnh, Nghị định quy định về tiêu chí phân loại và cách tính điểm phân loại như sau:

1- Quy mô dân số:

- Tỉnh từ 2.000.000 người trở xuống được tính 10 điểm; trên 2.000.000 người thì cứ thêm 60.000 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tôi đa không quá 25 điểm;

- Tỉnh miền núi áp dụng mức 75% quy định tại điểm a.

2- Diện tích tự nhiên từ 8.000 km2 trở xuống được tính 10 điểm, trên 8.000 km2 thì cứ thêm 200 km2 được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 25 điểm.

TP.HCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt. Ảnh Báo Nhân dân

3- Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội:

- Có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 10% trở xuống được tính 8 điểm; trên 10% thì cứ thêm 1% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 10 điểm. Trường hợp không có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương, nếu có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% trở xuống được tính 3 điểm; trên 50% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhung tối đa không quá 8 điểm.

- Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế từ 70% trở xuống được tính 1 điểm; trên 70% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 3 điểm;

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ mức 7% trở xuống được tính 1 điểm; trên 7% thì cứ thêm 0,5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 3 điểm;

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 60% trở xuống được tính 1 điểm; trên 60% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 3 điểm;

- Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân của tỉnh từ 5% trở xuống được tính 1 điểm; trên 5% thì cứ thêm 0,5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 3 điểm;

- Thu nhập bình quân đầu người từ mức bình quân chung cả nước trở xuống được tính 2 điểm; trên mức bình quân chung cả nước thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 3 điểm;

- Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội từ mức tỷ lệ chung cả nước trở xuống được tính 2 điểm; trên mức tỷ lệ chung cả nước thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng đối đa không quá 3 điểm;

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ mức bình quân chung cả nước trở lên được tính 2 điểm; dưới mức bình quân chung cả nước thì cứ giảm 0,5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 3 điểm;

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn trên địa bàn tỉnh từ mức bình quân chung cả nước trở lên được tính 2 điểm; trên mức bình quân chung cả nước thì cứ thêm 1% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 3 điểm;

- Có Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước cấp tỉnh của năm liền kề năm báo cáo thuộc danh sách 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cao nhất cả nước do Bộ Nội vụ công bố được tính 3 điểm; thuộc danh sách 10 tỉnh, thành phố tiếp theo được tính 2 điểm; các tỉnh còn lại được tính 1 điểm.

- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình từ mức bình quân chung cả nước trở xuống được tính 2 điểm; trên mức bình quân chung cả nước thì cứ thêm 2% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 3 điểm.

4- Các yếu tố đặc thù:

- Có từ 20% đến 30% dân số là người dân tộc thiểu số được tính 1 điểm; trên 30% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 2 điểm;

- Có từ 10% đến 20% đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có đường biên giới quốc gia trên đất liền được tính 1 điểm; trên 20% thì cứ thêm 10% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 2 điểm.

- Có di tích quốc gia đặc biệt hoặc có di sản được UNESCO công nhận, ghi danh được tính 1 điểm.

- Có từ 80 đơn vị hành chính cấp xã trở xuống được tính 2 điểm; trên 80 đơn vị hành chính cấp xã thì cứ thêm 05 đơn vị hành chính được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 5 điểm.

Nghị định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định công nhận phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và phường, đặc khu loại đặc biệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, trừ trường hợp quy định trên.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 27/11/2025.

Tham khảo thêm

Tổng Bí thư: Xử lý nghiêm nếu để xảy ra việc bỏ sót trẻ bị bỏ rơi, trẻ bị xâm hại

Tổng Bí thư: Xử lý nghiêm nếu để xảy ra việc bỏ sót trẻ bị bỏ rơi, trẻ bị xâm hại

Bí thư Quảng Ninh Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bí thư Quảng Ninh Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Hà Nội chuyển toàn bộ 126 điểm hành chính công cấp xã về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

Hà Nội chuyển toàn bộ 126 điểm hành chính công cấp xã về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

Năm 2026, Hà Nội dồn lực cho hạ tầng: Khởi công đại lộ sông Hồng, về đích nhiều tuyến đường sắt đô thị

Năm 2026, Hà Nội dồn lực cho hạ tầng: Khởi công đại lộ sông Hồng, về đích nhiều tuyến đường sắt đô thị

TP.HCM trao quyền mạnh cho Chủ tịch thành phố để đẩy nhanh dự án đường sắt đô thị

TP.HCM trao quyền mạnh cho Chủ tịch thành phố để đẩy nhanh dự án đường sắt đô thị

Đại biểu Quốc hội: "Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ"

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám cho rằng, không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người hay làm bao nhiêu mâm cỗ. Đối với người dân, chỉ nên khuyến khích, vận động không phô trương, thực hành tiết kiệm để chống lãng phí.

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Tin tức
Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Hà Nội chính thức tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu cao hơn mức chuẩn của Chính phủ

Tin tức
Hà Nội chính thức tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu cao hơn mức chuẩn của Chính phủ

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Tin tức
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu tự vẫn ở Quảng Ngãi
42

Tin tức
Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu tự vẫn ở Quảng Ngãi

'Truy tìm Long Diên Hương' mất ngôi đầu phòng vé vẫn thu về 165 tỷ đồng
Văn hóa - Giải trí

"Truy tìm Long Diên Hương" mất ngôi đầu phòng vé vẫn thu về 165 tỷ đồng

Văn hóa - Giải trí

Phim "Truy tìm Long Diên Hương" mất ngôi đầu phòng vé vào tay siêu phẩm hoạt hình Zootopia: Phi Vụ Động Trời 2, nhưng vẫn thu về 165 tỷ doanh thu sau 2 tuần công chiếu.

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha
Nhà nông

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Nhà nông

Chương trình Hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba đóng một vai trò hết sức quan trọng để thúc đẩy sản xuất một mặt hàng lương thực thiết yếu trên bàn ăn của người dân Cuba.

Đất nông nghiệp 'xen kẹt' có được cấp sổ đỏ không?
Bạn đọc

Đất nông nghiệp "xen kẹt" có được cấp sổ đỏ không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP quy định "đất xen kẹt" có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

3 người nhập viện do chơi vật tay, nhìn phim chụp mới thấy quá nguy hiểm
Xã hội

3 người nhập viện do chơi vật tay, nhìn phim chụp mới thấy quá nguy hiểm

Xã hội

Khi chơi trò vật tay, lực xoay đột ngột tác động lên xương cánh tay có thể vượt ngưỡng chịu đựng, gây gãy xoắn xương cánh tay, thậm chí di lệch.

Đây, loại trái cây ngon xuất khẩu của Đồng Tháp mới (gồm Tiền Giang trước đây) tăng tốc diện tích trồng
Nhà nông

Đây, loại trái cây ngon xuất khẩu của Đồng Tháp mới (gồm Tiền Giang trước đây) tăng tốc diện tích trồng

Nhà nông

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 34.361ha trồng sầu riêng (chủ yếu diện tích trồng sầu riêng là ở địa phận tỉnh Tiền Giang trước đây), trong đó, có 393 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích 14.011,7ha, sầu riêng Đồng Tháp chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; Nhật Bản, EU, Nga.

Ngọn núi cao hơn 700m, cách TPHCM 260km, thuộc tỉnh An Giang, sao có người nói câu bất ngờ: Muốn tu tiên thì cứ lên đây
Nhà nông

Ngọn núi cao hơn 700m, cách TPHCM 260km, thuộc tỉnh An Giang, sao có người nói câu bất ngờ: Muốn tu tiên thì cứ lên đây

Nhà nông

Thất Sơn hay còn gọi Bảy Núi ở tỉnh An Giang (vùng Tịnh Biên) là ngọn núi cao hơn 700m so với mực nước biển (cách TPHCM khoảng 260km) được mệnh danh là “nóc nhà” của Đồng bằng sông Cửu Long, với ngọn núi cao nhất là núi Thiên Cấm Sơn huyền bí và lãng mạn gắn liền nhiều truyền thuyết ly kỳ.

Một ông nông dân ham ruộng, cùng dân vùng này ở Hà Tĩnh làm nên thương hiệu gạo Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP
Nhà nông

Một ông nông dân ham ruộng, cùng dân vùng này ở Hà Tĩnh làm nên thương hiệu gạo Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP

Nhà nông

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã dành trọn tâm huyết cùng bà con nông dân xây dựng nên thương hiệu gạo sạch Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP. Thương hiệu gạo sạch đã mở ra cơ hội phát triển bền vững cho nông dân địa phương.

Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây
Nhà nông

Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây

Nhà nông

Tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh triển khai mô hình nuôi cá rô phi Na Uy, dòng đơn tính Genomar thương phẩm. Thành công của mô hình nuôi cá rô phi Na Uy mở ra hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

Trước ngày chốt danh sách U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bị... mất ngủ
Thể thao

Trước ngày chốt danh sách U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bị... mất ngủ

Thể thao

HLV Kim Sang-sik chia sẻ, chia sẻ việc rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ U22 Việt Nam là thử thách rất khó khăn: “Tôi mất ngủ vì phải lựa chọn. Tất cả cầu thủ đều tập luyện và sinh hoạt chuyên nghiệp, nhưng tôi buộc phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội tuyển”.

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ
Nhà nông

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ

Nhà nông

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ. Còn hơn 2 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, người trồng cây cảnh, trồng hoa, trong đó có quấy cảnh, hoa cúc tết ở Thanh Hóa đã tất bật bước vào giai đoạn chăm sóc cao điểm để chuẩn bị những sản phẩm đẹp nhất phục vụ thị trường cuối năm.

Truyền thông Ukraine: Yermak từ chức chánh văn phòng tổng thống, ông Zelensky đang mất kiểm soát
Thế giới

Truyền thông Ukraine: Yermak từ chức chánh văn phòng tổng thống, ông Zelensky đang mất kiểm soát

Thế giới

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, đã từ chức chánh văn phòng tổng thống hôm 28/11 vì bị cáo buộc có liên quan đến một đường dây rửa tiền mới bị phanh phui tại Ukraine.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xoá sổ đường dây rửa tiền 'khủng'; tin mới vụ Mailisa
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xoá sổ đường dây rửa tiền "khủng"; tin mới vụ Mailisa

Pháp luật

Xoá sổ đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay, thêm 10 đối tượng lộ diện; thông tin mới vụ Mailisa; tạm giữ nghi can vụ nổ súng tại một đám cưới... là những tin nóng 24 giờ qua.

Ngôi nhà 500 m2 và triết lý phân mảnh để sống gần thiên nhiên
Nhà đất

Ngôi nhà 500 m2 và triết lý phân mảnh để sống gần thiên nhiên

Nhà đất

Trên diện tích 500 m2, công trình chọn kiến trúc phân mảnh với nhiều khối nhà nhỏ gắn kết bằng sân - vườn - hiên, tạo nhịp điệu không gian hài hòa bối cảnh, gìn giữ ký ức gia đình và tái hiện tinh thần làng xóm trong ngôn ngữ hiện đại.

Bắc Ninh sắp mở bán gần 900 căn nhà ở xã hội tại hai dự án, giá chỉ từ 9,9 triệu đồng/m2
Nhà đất

Bắc Ninh sắp mở bán gần 900 căn nhà ở xã hội tại hai dự án, giá chỉ từ 9,9 triệu đồng/m2

Nhà đất

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố giá bán của hai dự án nhà ở xã hội tại xã Yên Phong và phường Phương Liễu với tổng cộng 873 căn hộ.

Bão số 15 gây thiệt hại ở đảo Phú Qúy, sóng biển cao gần 5 mét, một ngư dân tử vong ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Bão số 15 gây thiệt hại ở đảo Phú Qúy, sóng biển cao gần 5 mét, một ngư dân tử vong ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Ngày 28/11, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng( huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, do ảnh hưởng bão số 15 trên địa bàn đảo sóng rất cao nên ảnh hưởng đến khu nuôi trồng thủy sản của bà con trên địa bàn Đặc khu. Trong sáng cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng cấm tàu thuyền hoạt động trên biển để ứng phó bão số 15.

Bất ngờ thấy 5 loại thú rừng lạ mắt, động vật quý, nằm trong sách Đỏ ở một khu rừng tại Thanh Hóa
Nhà nông

Bất ngờ thấy 5 loại thú rừng lạ mắt, động vật quý, nằm trong sách Đỏ ở một khu rừng tại Thanh Hóa

Nhà nông

Bất ngờ thấy 5 loại thú rừng lạ mắt, động vật quý có nằm trong sách Đỏ ở một khu rừng tại Thanh Hóa. Thông qua bẫy ảnh, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 5 loại cầy là động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm có tên trong sách Đỏ.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11: Ngọ vận đỏ như son, Mão số đào hoa, Thìn bị chèn ép, Tỵ nhiều khó khăn
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11: Ngọ vận đỏ như son, Mão số đào hoa, Thìn bị chèn ép, Tỵ nhiều khó khăn

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 29/11, con giáp tuổi Ngọ, Thân nhiều tài lộc, Sửu thịnh vượng, Mão đỏ tình, Thìn bị chèn ép, Dần nhạt nhòa.

Xem phim, tôi giật mình nghĩ ngay đến con gái: May mà chỉnh đốn sớm, nếu không con sẽ thành kẻ lợi dụng bạn bè!
Gia đình

Xem phim, tôi giật mình nghĩ ngay đến con gái: May mà chỉnh đốn sớm, nếu không con sẽ thành kẻ lợi dụng bạn bè!

Gia đình

Tôi nhận ra, mình để ý vì… hình như chuyện tương tự đang xảy ra ngay trong chính cuộc sống của con gái tôi.

Hàng nghìn du khách và người dân 'đội rét' chiêm ngưỡng đêm hội sắc màu tại Lai Châu
Văn hóa - Giải trí

Hàng nghìn du khách và người dân "đội rét" chiêm ngưỡng đêm hội sắc màu tại Lai Châu

Văn hóa - Giải trí

Tối 28/11, Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu như "bùng nổ" trong biển người và ánh sáng. Hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách thập phương đã đổ về đây để hòa mình vào không gian nghệ thuật tráng lệ của Lễ khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025.

Đại thái giám Trung Hoa được gắn với danh hiệu “Hoàng đế đứng” là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đại thái giám Trung Hoa được gắn với danh hiệu “Hoàng đế đứng” là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bách tính bấy giờ thường truyền tai nhau câu nói: Thời nay có hai vị Hoàng đế, một người họ Chu ngồi trên ngai vàng, một người họ Lưu đánh cạnh ngai vàng. Danh hiệu “Hoàng đế đứng” này không ai khác chính là Lưu Cẩn.

Hoàng đế Chân Lạp đối đầu nhà Lý và cái kết bi thảm
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Chân Lạp đối đầu nhà Lý và cái kết bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Angko Wat hoành tráng đầy kiêu hãnh do Suyrayavarman II khai sinh, nhưng cũng là nỗ i đau của linh hồn Suyrayavarman II đang vất vưỡng đâu đó trong mây núi Vụ Quang; bởi không có một phiến đá nào ở Angko Wat ghi lại ngày tháng năm tử trận của một hoàng đế đầy tham vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn Việt Nam dự SEA Games 33 với tinh thần thể thao cao thượng và niềm tự hào dân tộc
Thể thao

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn Việt Nam dự SEA Games 33 với tinh thần thể thao cao thượng và niềm tự hào dân tộc

Thể thao

Chiều 28/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Thủ tướng nhấn mạnh, "mỗi tấm huy chương là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào cho đất nước, cho mỗi người Việt Nam", nhưng đồng thời phải đề cao tinh thần thể thao cao thượng (Fair Play) và khẳng định niềm tự hào dân tộc, nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Thủy quân lục chiến Ukraine biến cuộc tiến công của Nga thành 'bẫy chết chóc' tại Myrnohrad
Thế giới

Thủy quân lục chiến Ukraine biến cuộc tiến công của Nga thành "bẫy chết chóc" tại Myrnohrad

Thế giới

Sau khi rút quân khỏi các vị trí dễ bị tấn công ở Myrnohrad, Ukraine triển khai giai đoạn hai của chiến dịch rút lui. Quân Nga lao tới để tận dụng cơ hội - nhưng rơi thẳng vào một cuộc mai phục phối hợp giữa thủy quân lục chiến Ukraine, drone và hỏa lực trên không, theo Euromaidanpress.

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam
Xã hội

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Xã hội

Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chính thức ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp. Nội dung hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính góp phần tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của quốc gia.

U17 Việt Nam thắng dễ U17 Macau (Trung Quốc), giữ vững lợi thế trước U17 Malaysia
Thể thao

U17 Việt Nam thắng dễ U17 Macau (Trung Quốc), giữ vững lợi thế trước U17 Malaysia

Thể thao

U17 Việt Nam đã đánh bại U17 Macau (Trung Quốc) 4-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng C kèm theo lợi thế nhất định trước trận đấu quyết định gặp U17 Malaysia.

Biệt đội đột kích Nga len lỏi trong đêm, mở đường cho xe tăng nghiền nát phòng tuyến Ukraine
Thế giới

Biệt đội đột kích Nga len lỏi trong đêm, mở đường cho xe tăng nghiền nát phòng tuyến Ukraine

Thế giới

Những toán lính nhỏ, tinh nhuệ của Nga đã len lỏi trong bóng tối, rồi gọi xe tăng tới phá vỡ phòng tuyến Ukraine tại các pháo đài quan trọng như Kupiansk và Pokrovsk, theo Euromaidanpress.

Học sinh hỏi khó 'Con người có thể không bị thay thế bởi AI không?', chuyên gia giải đáp
Giáo Dục

Học sinh hỏi khó "Con người có thể không bị thay thế bởi AI không?", chuyên gia giải đáp

Giáo Dục

Trước câu hỏi của học sinh, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ: "Khi mới xuất hiện mạng internet, ai không sử dụng sẽ bị tụt hậu. AI cũng vậy, chúng sẽ thay thế những người không biết sử dụng".

Tin tối (28/11): U22 Việt Nam mất đi 'vũ khí' đáng sợ tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin tối (28/11): U22 Việt Nam mất đi "vũ khí" đáng sợ tại SEA Games 33?

Thể thao

U22 Việt Nam mất đi "vũ khí" đáng sợ tại SEA Games 33?; U22 Malaysia gặp khó khăn trước thềm SEA Games 33; Ronaldo “lấn sân” sang môn MMA; U22 Indonesia chốt danh sách dự SEA Games 33; Rashford lọt vào tầm ngắm của PSG.

Toàn cảnh Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Những khoảnh khắc thăng hoa của mùa thu đất Việt
Ảnh

Toàn cảnh Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Những khoảnh khắc thăng hoa của mùa thu đất Việt

Ảnh

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã long trọng tổ chức Gala cuộc thi ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025. Sự kiện là nơi tôn vinh những nhiếp ảnh gia đã "bắt" được cái hồn, cái đẹp nao lòng của mùa thu Việt Nam.

Ukraine trưng bày tên lửa 'giả' để đánh lừa Nga, bí mật gom sạch động cơ cho vũ khí mới
Thế giới

Ukraine trưng bày tên lửa "giả" để đánh lừa Nga, bí mật gom sạch động cơ cho vũ khí mới

Thế giới

Đằng sau mô hình tên lửa được Ukraine trưng bày tại triển lãm quốc phòng ở UAE là cả một chiến dịch tinh vi nhằm đánh lạc hướng tình báo Nga. Theo Defence Express, trong khi Moscow mải quan sát “vũ khí mới”, Kiev đã âm thầm quét sạch thị trường quốc tế, thu mua toàn bộ động cơ máy bay AI-25 để phục vụ chương trình tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.

1

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

2

Đại biểu Quốc hội: "Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ"

Đại biểu Quốc hội: 'Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ'

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán "mạnh tay", người dân đổ xô đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán 'mạnh tay', người dân đổ xô đi mua

4

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

5

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?