Hà Tĩnh: Thanh niên dũng cảm cứu bé trai khỏi lũ cuốn nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Sáng 14/10, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho anh Hồ Quốc Hiệu (25 tuổi, trú thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn) vì hành động quả cảm cứu bé trai 7 tuổi bị nước lũ cuốn trôi.

Thừa uỷ quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (bên phải), đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Hồ Quốc Hiệu.

Trước đó, chiều 30/9, khi đi qua khu vực cầu tràn Phố Giang (xã Hương Sơn), anh Hiệu phát hiện bé N.B.K. (7 tuổi) bị dòng nước cuốn đi. Không chút do dự, anh lao mình xuống dòng lũ để cứu cháu bé.

"Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì, chỉ nghĩ nếu sợ hãi thì ai sẽ cứu người? Bởi chỉ cần chậm một giây thôi, cháu bé đã bị cuốn đi mất. Tôi chỉ biết phải cứu cháu bé bằng mọi giá", anh Hiệu chia sẻ.

Trong lúc tiếp cận được cháu bé, dòng nước chảy xiết khiến anh không thể bơi vào bờ. May mắn, một người dân chèo thuyền kịp thời tiếp cận hỗ trợ, đưa cả hai lên bờ an toàn.

Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm được trao cho anh Hiệu.

Theo đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, hành động của anh Hiệu góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong đoàn viên, thanh niên. Đây là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, lòng nhân ái và tinh thần xung kích, sẵn sàng hành động vì cộng đồng của tuổi trẻ.

Anh Hồ Quốc Hiệu cũng được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh biểu dương và trao tặng Bằng khen khi có hành động dũng cảm.