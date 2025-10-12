Nhà nông

Giữa miền biên viễn Đông Bắc, Cao Bằng hiện ra như một bức tranh sống động của núi non, mây trời và những cung đường đèo uốn lượn. Từ đèo Mã Phục huyền thoại, Khau Liêu thơ mộng đến Khau Cốc Chà-đèo 15 tầng đầy thử thách, hành trình vượt đèo ở Cao Bằng là lời mời gọi dành cho những đôi chân ưa khám phá và trái tim yêu tự do - để một lần chạm mây, ôm trọn sắc xanh biên cương.