Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Ảnh
Chủ nhật, ngày 12/10/2025 13:58 GMT+7

Người dân tại Cụm công nghiệp Thạch Kim (Hà Tĩnh) kêu cứu giữa “biển" rác thải và khói độc

+ aA -
Hồ Thỏa - Lê Tập Chủ nhật, ngày 12/10/2025 13:58 GMT+7
Nhiều năm qua, Cụm công nghiệp Thạch Kim (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) chìm trong "biển" rác thải công nghiệp và sinh hoạt. Rác thải bủa vây khu vực thành "vùng chết" ngột ngạt với khói độc, khiến hàng trăm hộ dân sống trong môi trường ô nhiễm mỗi ngày.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Clip: "Ngộp thở" với khói rác trong Cụm công nghiệp Thạch Kim (Hà Tĩnh).
Đầu năm 2014, Cụm công nghiệp Thạch Kim (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) được đầu tư 34 tỷ đồng trên 5,3 ha, nhằm thúc đẩy sản xuất với chuỗi giá trị nông nghiệp địa phương. 
Tuy vậy, nhiều năm qua, Cụm công nghiệp Thạch Kim (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị bủa vây bởi các loại rác thải gây ô nhiễm môi trường. 
Mặc dù đã có biển cấm, nhiều người vẫn tùy tiện đổ rác thải xây dựng như gạch vỡ, mái che xi măng hỏng sau bão tại đây, gây khó khăn lớn cho việc thu gom.
Người dân chất đống cành cây, khúc gỗ rồi đốt tại chỗ.
Bà Hoàng Thị Hoa (người dân địa phương) bức xúc: “Trước đây, rác tại Cụm công nghiệp Thạch Kim đã ngập đầu, sau những cơn bão lớn liên tiếp càng chất đống thêm. Nhiều người đốt rác thải tại chỗ khiến khu dân cư ngộp thở vì khói độc. Suốt nhiều năm, các hộ chế biến hải sản vô tư xả phụ phẩm ra môi trường, gây mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mọi người".
Tro bụi từ rác cháy lẫn lộn với đủ loại rác thải khác khiến việc thu gom trở nên tốn thời gian, công sức, thậm chí không thể dọn sạch triệt để. Khói âm ỉ bốc lên dày đặc từ các đống rác, kèm mùi khét nồng nặc, bao phủ cả khu vực trong lớp sương mù độc hại, khiến không khí ngột ngạt đến khó thở.
Người dân "ngộp thở" với khói rác trong Cụm công nghiệp Thạch Kim. 
Rác thải tràn ngập nhiều đoạn đường quanh khu vực, bị trâu bò thả rông bới tung, biến tuyến đường nhỏ hẹp vốn chật chội thành bãi hỗn loạn. 
Bao rác bị bò thả rông bới tung, kéo lê giữa đường, buộc người đi đường né tránh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 
Người dân ngang nhiên đổ rác thành những đống lớn, bất chấp biển cấm, khiến tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng. 
Tuyến đường biến thành 'biển rác' giữa lòng Cụm công nghiệp Thạch Kim. 
Suốt nhiều năm, phụ phẩm chế biến hải sản bị các hộ dân vứt bừa thành những "núi rác" khổng lồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bu kín tiềm ẩn nguồn bệnh và đe dọa sức khỏe người dân xung quanh. 
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch xã Lộc Hà, cho biết: “Sau bão số 10, nhiều công trình và nhà cửa bị đổ sập, hư hỏng, tạo lượng lớn rác xây dựng cùng cây cối ngã đổ. Người dân gom lại thành đống, phơi khô rồi đốt tại chỗ. Nhà máy xử lý rác tại xã Hồng Lộc đang quá tải, nên người dân tạm gom rác phơi khô chờ nắng rồi đốt để ứng phó khẩn cấp. Chúng tôi đang lập phương án quy hoạch điểm thu gom rác xây dựng chuyên biệt để tập kết, vì lượng rác quá lớn khiến chính quyền địa phương rất vất vả. Chính quyền huyện trước đây cũng như xã Lộc Hà hiện nay đã nhiều lần làm việc, xử lý, nhưng tình trạng vẫn tái diễn".

Tham khảo thêm

Hà Nội sương mù trắng trời kèm bụi mịn dù trời gần trưa, nắng to, người đi đường hắt hơi liên tục

Hà Nội sương mù trắng trời kèm bụi mịn dù trời gần trưa, nắng to, người đi đường hắt hơi liên tục

Loạt ô tô ngập ngụa bùn đất, nhìn xót xa sau khi lũ rút ở Thái Nguyên

Loạt ô tô ngập ngụa bùn đất, nhìn xót xa sau khi lũ rút ở Thái Nguyên

Đào Nhật Tân thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu

Đào Nhật Tân thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu

Phút chợp mắt nghỉ ngơi hiếm hoi của người lính “Sư đoàn Chiến thắng” những ngày chống lũ ở Hà Nội

Phút chợp mắt nghỉ ngơi hiếm hoi của người lính “Sư đoàn Chiến thắng” những ngày chống lũ ở Hà Nội

Hai xã ở ngoại thành Trung Giã, Đa Phúc mênh mông biển nước, cả nghìn người dân di tản tránh lũ

Hai xã ở ngoại thành Trung Giã, Đa Phúc mênh mông biển nước, cả nghìn người dân di tản tránh lũ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đào Nhật Tân thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu

Sau khi dòng nước đục ngầu màu phù sa của sông Hồng tạm rút đi, một khung cảnh hoang tàn, đổ nát hiện ra: Những vườn đào Nhật Tân vốn là "của để dành" cho Tết nay úa vàng, chết rũ; những luống cúc họa mi đang chờ ngày khoe sắc dịp lễ 20/10, 20/11 giờ đã hóa màu bùn non.

Loạt ô tô ngập ngụa bùn đất, nhìn xót xa sau khi lũ rút ở Thái Nguyên

Ảnh
Loạt ô tô ngập ngụa bùn đất, nhìn xót xa sau khi lũ rút ở Thái Nguyên

Hai xã ở ngoại thành Trung Giã, Đa Phúc mênh mông biển nước, cả nghìn người dân di tản tránh lũ

Ảnh
Hai xã ở ngoại thành Trung Giã, Đa Phúc mênh mông biển nước, cả nghìn người dân di tản tránh lũ

Phút chợp mắt nghỉ ngơi hiếm hoi của người lính “Sư đoàn Chiến thắng” những ngày chống lũ ở Hà Nội

Ảnh
Phút chợp mắt nghỉ ngơi hiếm hoi của người lính “Sư đoàn Chiến thắng” những ngày chống lũ ở Hà Nội

Hà Nội sương mù trắng trời kèm bụi mịn dù trời gần trưa, nắng to, người đi đường hắt hơi liên tục

Ảnh
Hà Nội sương mù trắng trời kèm bụi mịn dù trời gần trưa, nắng to, người đi đường hắt hơi liên tục

Đọc thêm

Hà Nội sương mù trắng trời kèm bụi mịn dù trời gần trưa, nắng to, người đi đường hắt hơi liên tục
Ảnh

Hà Nội sương mù trắng trời kèm bụi mịn dù trời gần trưa, nắng to, người đi đường hắt hơi liên tục

Ảnh

Hà Nội gần trưa, nắng yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Không khí ô nhiễm khiến người đi đường hắt hơi liên tục, khó chịu.

Bàn cờ địa chính trị: Nga kiểm soát cuộc chơi, Ukraine sa lầy, châu Âu trả giá đắt
Thế giới

Bàn cờ địa chính trị: Nga kiểm soát cuộc chơi, Ukraine sa lầy, châu Âu trả giá đắt

Thế giới

Có một câu chuyện mới đang được lan truyền ở phương Tây: Ukraine không còn thua nữa. Lập luận này khiến Washington cân nhắc viện trợ tên lửa Tomahawk cho Kiev, thậm chí Tổng thống Donald Trump còn dự đoán rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ trước chiến tranh. Nhưng thực tế đang phản ánh điều ngược lại, nhà báo Mỹ Geoff LaMear bình luận.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu thì yếu tố con người vẫn là nhân tố quyết định
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu thì yếu tố con người vẫn là nhân tố quyết định

Tin tức

Trong phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Hải Phòng đề xuất đầu tư 1.000 tỷ để cải tạo, nâng cấp kè bờ sông nào, sau sáp nhập tỉnh Hải Dương?
Nhà nông

Hải Phòng đề xuất đầu tư 1.000 tỷ để cải tạo, nâng cấp kè bờ sông nào, sau sáp nhập tỉnh Hải Dương?

Nhà nông

Giai đoạn 2026-2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND thành phố Hải Phòng bố trí 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn để cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt (con sông chảy qua địa phận 2 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương trước đây).

Đang đi đăng ký kết hôn với bạn gái vì có bầu, người yêu cũ của cô ấy nhắn tin chấn động
Gia đình

Đang đi đăng ký kết hôn với bạn gái vì có bầu, người yêu cũ của cô ấy nhắn tin chấn động

Gia đình

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như cả thế giới vừa sụp xuống. Mọi kế hoạch, mọi hy vọng về gia đình nhỏ, căn nhà thuê sắp dọn vào, những món đồ trẻ sơ sinh đã đặt mua… tất cả bỗng trở nên vô nghĩa.

Cung Bảo Điền là ai mà được đánh giá có võ công trên tầm Diệp Vấn, Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp?
Đông Tây - Kim Cổ

Cung Bảo Điền là ai mà được đánh giá có võ công trên tầm Diệp Vấn, Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp?

Đông Tây - Kim Cổ

Diệp Vấn, Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng... là những cao thủ xuất sắc của võ thuật Trung Quốc được thế giới biết tới, nhưng họ có giỏi nhất hay không thì chưa chắc nếu so với Cung Bảo Điền.

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công và lời giải cho những 'điểm nghẽn' (Bài 1)
Tin tức

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công và lời giải cho những "điểm nghẽn" (Bài 1)

Tin tức

Ba tháng sau khi TP Đà Nẵng, Lâm Đồng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều xã, phường cho biết dù bộ máy tinh gọn và hiệu quả bước đầu rõ rệt, nhưng hàng loạt vướng mắc trong dịch vụ công và chuyển đổi số đang trở thành “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ.

TOP 3 con đèo đẹp ngoạn mục, hoành tráng ở Cao Bằng, có đèo Mã Phục, đèo 15 tầng chụp ảnh mê luôn
Nhà nông

TOP 3 con đèo đẹp ngoạn mục, hoành tráng ở Cao Bằng, có đèo Mã Phục, đèo 15 tầng chụp ảnh mê luôn

Nhà nông

Giữa miền biên viễn Đông Bắc, Cao Bằng hiện ra như một bức tranh sống động của núi non, mây trời và những cung đường đèo uốn lượn. Từ đèo Mã Phục huyền thoại, Khau Liêu thơ mộng đến Khau Cốc Chà-đèo 15 tầng đầy thử thách, hành trình vượt đèo ở Cao Bằng là lời mời gọi dành cho những đôi chân ưa khám phá và trái tim yêu tự do - để một lần chạm mây, ôm trọn sắc xanh biên cương.

ĐT Indonesia tan mộng World Cup 2026, HLV Patrick Kluivert rời “ghế nóng”?
Thể thao

ĐT Indonesia tan mộng World Cup 2026, HLV Patrick Kluivert rời “ghế nóng”?

Thể thao

Thất bại 2-3 trước Ả Rập Xê Út rồi 0-1 trước Iraq khiến ĐT Indonesia chính thức tan mộng World Cup 2026. Tuy vậy, chính sách dựa vào cầu thủ nhập tịch của bóng đá xứ vạn đảo để nâng tầm chắc chắn chưa dừng lại, sự thay đổi có lẽ sẽ chỉ đến từ vị trí “thuyền trưởng” của HLV Patrick Kluivert.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Tin tức

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025 -2030.

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?
Xã hội

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Xã hội

Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026. Tuy nhiên, đây là thông tin chưa chính xác, mới chỉ dựa trên các hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu cải cách tiền lương mà Bộ Nội vụ đưa ra thời gian qua.

Ở TPHCM sau sáp nhập có một ông nông dân trồng cây đặc sản ra quả thơm ngọt, doanh thu 2 tỷ/năm
Nhà nông

Ở TPHCM sau sáp nhập có một ông nông dân trồng cây đặc sản ra quả thơm ngọt, doanh thu 2 tỷ/năm

Nhà nông

Ông Lê Văn Tường, hội viên nông dân xã Hòa Hiệp, TP HCM (trước sáp nhập thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 5 năm liền đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh” với mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng tiêu chuẩn VietGAP gắn tiêu thụ quả đặc sản này. Từ một người chỉ biết làm ruộng, khoai sắn, ông đã xây dựng thương hiệu nhãn Minh Quang, mang về doanh thu 2 tỷ đồng/năm.

Người chép Điều lệ Đảng trong nhà lao Phú Quốc là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người chép Điều lệ Đảng trong nhà lao Phú Quốc là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Gần 3 năm bị giam cầm ở hai nhà tù khét tiếng của Mỹ-ngụy với bao trận đòn tra tấn dã man, thương binh Phùng Văn Bốn đã dành trọn tấm lòng cho Đảng quang vinh bằng việc chép 5 cuốn Điều lệ Đảng ngay tại sào huyệt của địch.

HLV Patrick Kluivert nói gì khi ĐT Indonesia “vỡ mộng” World Cup 2026?
Thể thao

HLV Patrick Kluivert nói gì khi ĐT Indonesia “vỡ mộng” World Cup 2026?

Thể thao

HLV Patrick Kluivert đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau khi ĐT Indonesia để thua 0-1 trước ĐT Iraq tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Hơn 20 con cá heo bất ngờ xuất hiện, bơi tung tăng gần biển Hòn Cau của tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Hơn 20 con cá heo bất ngờ xuất hiện, bơi tung tăng gần biển Hòn Cau của tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Trưa 12/10, trao đổi với Dân Việt, chị Phi Phi (hiện đang công tác ở Khu Bảo tồn biển Hòn Cau, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, khoảng 9h30 sáng nay, một đàn cá heo hơn 20 con bất ngờ xuất hiện bơi trên biển, cách Hòn Cau khoảng 1km.

Show sống còn “Tân binh toàn năng” thu hút giới trẻ, lên top rating giờ vàng
Chuyển động Sài Gòn

Show sống còn “Tân binh toàn năng” thu hút giới trẻ, lên top rating giờ vàng

Chuyển động Sài Gòn

Ngay khi mới lần đầu lên sóng, "Tân binh toàn năng" đã nhanh chóng dẫn đầu rating khung giờ vàng VTV3, đánh dấu bước khởi động cho hành trình tìm kiếm nhóm nhạc nam thế hệ mới tại Việt Nam.

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I họp phiên trù bị bầu Đoàn Chủ tịch
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I họp phiên trù bị bầu Đoàn Chủ tịch

Tin tức

Sáng 12/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị.

Siêu đô thị TP.HCM có những “ngôi sao” HTX nông nghiệp nào mới được nêu tên?
Chuyển động Sài Gòn

Siêu đô thị TP.HCM có những “ngôi sao” HTX nông nghiệp nào mới được nêu tên?

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, TP.HCM mở rộng không gian phát triển nông nghiệp, quy tụ hàng loạt HTX nông nghiệp tiêu biểu, tạo nên mạng lưới sản xuất hiện đại, gắn kết chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Quốc gia thành viên quyết liệt 'tuyên chiến' với kế hoạch tài trợ chiến tranh Ukraine của EU
Thế giới

Quốc gia thành viên quyết liệt "tuyên chiến" với kế hoạch tài trợ chiến tranh Ukraine của EU

Thế giới

Hungary tuyên chiến với “kế hoạch chiến tranh của Brussels”, cáo buộc châu Âu đang biến Ukraine thành công cụ để làm kiệt quệ nước Nga – trong khi người dân Hungary phải trả giá.

Loại thịt có sắt cao hơn thịt gà và cá, giàu protein hơn thịt heo, đem nấu món này chuẩn ngon cho ngày mưa
Gia đình

Loại thịt có sắt cao hơn thịt gà và cá, giàu protein hơn thịt heo, đem nấu món này chuẩn ngon cho ngày mưa

Gia đình

Loại thịt này chứa sắt heme dễ hấp thu, kẽm, vitamin B12 và các vitamin nhóm B khác, hàm lượng sắt cao hơn thịt gà hoặc cá.

Xe khách va chạm xe máy ở Gia Lai, 2 vợ chồng tử vong, 3 phương tiện hư hỏng
Tin tức

Xe khách va chạm xe máy ở Gia Lai, 2 vợ chồng tử vong, 3 phương tiện hư hỏng

Tin tức

Sáng 12/10, một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A cũ (đường Quang Trung) qua xã Phù Mỹ khiến hai người tử vong tại chỗ, ba phương tiện bị hư hỏng nặng.

2 môn võ công kỳ lạ nào khiến Lệnh Hồ Xung và Đoàn Dự suýt mất mạng?
Đông Tây - Kim Cổ

2 môn võ công kỳ lạ nào khiến Lệnh Hồ Xung và Đoàn Dự suýt mất mạng?

Đông Tây - Kim Cổ

Hấp tinh đại pháp và Bắc minh thần công là 2 môn võ công thượng thừa với khả năng hút nội lực đối phương, nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ chết người với chính người luyện được là Lệnh Hồ Xung và Đoàn Dự.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: “Xem khó khăn của doanh nghiệp là của chính mình và người thân của mình”
Kinh tế

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: “Xem khó khăn của doanh nghiệp là của chính mình và người thân của mình”

Kinh tế

Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, địa phương xem khó khăn của doanh nghiệp là của chính mình và người thân của mình, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển bền vững.

TP.HCM tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM đã tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Tại buổi lễ, 105 doanh nghiệp có sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu năm 2025 của TP.HCM cũng đã được vinh danh.

Trọng tài Trung Quốc mắc sai lầm khiến Indonesia vỡ mộng World Cup 2026?
Thể thao

Trọng tài Trung Quốc mắc sai lầm khiến Indonesia vỡ mộng World Cup 2026?

Thể thao

Đỉnh điểm là ở phút 90+11, trọng tài người Trung Quốc thổi phạt Diks của ĐT Indonesia trong vòng cấm, dù tình huống cho thấy chính Zaid Tahseen (Iraq) đã có hành động đánh nguội với cầu thủ đối phương. Ông Ma Ning rút thẻ vàng thứ hai cho Tahseen, đồng nghĩa với một thẻ đỏ, nhưng ĐT Indonesia vẫn không được hưởng phạt đền.

Nhà sản xuất “Em xinh say hi” xin lỗi vì sự cố pháo hoa rơi về phía khán giả
Văn hóa - Giải trí

Nhà sản xuất “Em xinh say hi” xin lỗi vì sự cố pháo hoa rơi về phía khán giả

Văn hóa - Giải trí

Tối 11/10, concert "Em xinh say hi" đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Nhà sản xuất “Em xinh say hi” cho biết đây là sự việc không mong muốn và xin lỗi khán giả.

Bãi đá cổ Nấm Dẩn – “Cuốn sử đá” bí ẩn ở Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Bãi đá cổ Nấm Dẩn – “Cuốn sử đá” bí ẩn ở Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ẩn mình giữa những dãy núi trùng điệp của xã vùng cao phía Tây tỉnh Tuyên Quang, Bãi đá cổ Nấm Dẩn là một trong những di chỉ khảo cổ đặc biệt, mang trong mình nhiều bí ẩn chưa được giải mã hết. Những phiến đá khắc đầy hình vẽ cổ xưa nằm rải rác bên suối, trên triền đồi, như những trang sử bằng đá kể lại câu chuyện về một nền văn hóa cổ xưa của cư dân vùng núi phía Bắc.

TS.Đặng Kim Sơn: Nông dân Việt Nam có công tạo nên lợi thế cho nông nghiệp Việt
Nhà nông

TS.Đặng Kim Sơn: Nông dân Việt Nam có công tạo nên lợi thế cho nông nghiệp Việt

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2025), TS.Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, chuyên gia hàng đầu về chính sách nông nghiệp đã có cuộc trao đổi với phóng viên Dân Việt về vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân Việt Nam trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đảng.

240 vận động viên tham gia Giải Bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung Đồng Tháp mở rộng
Doanh nghiệp

240 vận động viên tham gia Giải Bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung Đồng Tháp mở rộng

Doanh nghiệp

Sáng 12/10, Agribank Chi nhánh Lai Vung Đồng Tháp khai mạc Giải Bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng lần I, năm 2025.

Một nước láng giềng bất ngờ phong tỏa biên giới với Nga, báo động đỏ ở vùng Baltic giữa căng thẳng leo thang
Thế giới

Một nước láng giềng bất ngờ phong tỏa biên giới với Nga, báo động đỏ ở vùng Baltic giữa căng thẳng leo thang

Thế giới

Quan hệ căng thẳng giữa Estonia và Nga không ngừng leo thang vì hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine và hàng loạt sự cố biên giới tại khu vực Baltic. Mới đây, Estonia đã quyết định đóng cửa khẩu biên giới với Nga vì các hoạt động bất thường của lực lượng biên phòng Nga.

Tin đọc nhiều

1

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

2

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cho phép các trường đại học nông nghiệp được kiểm định giống, phân bón

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cho phép các trường đại học nông nghiệp được kiểm định giống, phân bón

3

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn "trực chiến" chống ngập lụt dù đang đi công tác nước ngoài

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn 'trực chiến' chống ngập lụt dù đang đi công tác nước ngoài

4

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

5

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định