Hà Nội sương mù trắng trời kèm bụi mịn dù trời gần trưa, nắng to, người đi đường hắt hơi liên tục
Hà Nội gần trưa, nắng yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Không khí ô nhiễm khiến người đi đường hắt hơi liên tục, khó chịu.
Sau khi dòng nước đục ngầu màu phù sa của sông Hồng tạm rút đi, một khung cảnh hoang tàn, đổ nát hiện ra: Những vườn đào Nhật Tân vốn là "của để dành" cho Tết nay úa vàng, chết rũ; những luống cúc họa mi đang chờ ngày khoe sắc dịp lễ 20/10, 20/11 giờ đã hóa màu bùn non.