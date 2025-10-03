HAGL kiếm hàng triệu USD nhờ... chuyển nhượng tài năng trẻ?

Chia tay một loạt cầu thủ chủ lực ở kỳ chuyển nhượng mùa hè như Bảo Toàn, Minh Vương, Ngọc Quang, Lý Đức,… CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục trung thành với công cuộc ươm mầm tài năng trẻ, bất chấp mùa giải 2025/2026 đầy cam go. Tuổi đời trung bình của các cầu thủ phố Núi chỉ là 23,6 - thấp vào bậc nhất giải chuyên nghiệp Việt Nam. HLV Lê Quang Trãi đang có trong tay hàng loạt gương mặt dưới 23 tuổi. Đó là Đinh Quang Kiệt (18 tuổi), Cao Hoàng Minh (22 tuổi), Trần Trung Kiên (22 tuổi), Ngô Trung Thắng (20 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (22 tuổi), Trần Gia Bảo (17 tuổi), Trần Gia Huy (22 tuổi) hay Huỳnh Trần Bảo Duy (21 tuổi).

Với 2/3 lực lượng là những cầu thủ ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, không bất ngờ khi HAGL đang đứng áp chót bảng xếp hạng V.League hiện tại. Nhưng nhìn về góc độ tích cực, đội bóng này đang nỗ lực đào tạo nên những sao mai cho chính họ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Trung Kiên, Quang Kiệt hay Gia Bảo đã và đang hiện diện ở 3 cấp độ đội tuyển quốc gia. Việc được thi đấu nhiều tại V.League cũng giúp họ từng bước được tin tưởng hơn tại mặt trận quốc tế khi sát cánh cùng “Những chiến binh sao Vàng”.

Mùa này, nhiều tài năng trẻ được HAGL trao cơ hội thi đấu. Ảnh: HAGL FC.

Vô hình trung HAGL hưởng lợi từ điều đó. Giá trị của các cầu thủ trẻ tăng lên chỉ trong một thời gian ngắn. Thủ môn Trung Kiên được Transfermarkt định giá tới 150.000 euro, tức là tăng gấp 6 lần so với thời điểm anh trình làng V.League gần 2 năm về trước. Đây cũng là cơ sở để HAGL thêm nghiêm túc trong việc đào tạo, phát triển và thực hiện chuyển nhượng “gà nhà”. Nên nhớ trong vài năm trở lại đây, đại diện phố Núi bắt đầu có nguồn thu tiềm năng từ quá trình này. Thậm chí theo giới thạo tin, con số này đã lên đến cả triệu đô la. Dựa trên nguồn tài chính ấy, HAGL thêm động lực để phát triển tài năng trẻ kế cận, phục vụ nền tảng CLB cũng như có thêm “đầu vào” hấp dẫn. Đây là công thức mà bóng đá thế giới đã vận hành cả trăm năm qua.

Ngoài HAGL, tại Việt Nam, nhiều CLB cũng trụ vững và tiến lên nhờ “dòng máu trẻ”. PVF-CAND là điển hình. Từng có một thời điểm chơi tại hạng Nhất, đội bóng này sử dụng lực lượng với 100% nhân tố dưới tuổi 23. Khi thăng hạng V.League, trước áp lực cạnh tranh và phải đầu tư cầu thủ kinh nghiệm, PVF-CAND vẫn sở hữu trong tay một loạt tuyển thủ U23 Việt Nam tài năng. Đó là Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Bảo Long, Võ Anh Quân hay Nguyễn Thanh Nhàn. Việc được thi đấu thường xuyên tại V.League, bất kể kết quả diễn biến thế nào, cũng giúp cho các sao mai của PVF-CAND có thêm cơ hội trưởng thành hơn so với chính mình trước đây.

Sông Lam Nghệ An vẫn giữ truyền thống đào tạo trẻ hàng thập kỷ. Ở mỗi giai đoạn, đội bóng xứ Nghệ đều có những cầu thủ đẳng cấp. Mới nhất, Nguyễn Văn Việt - thủ môn trưởng thành từ SLNA, đã chơi đầy ấn tượng trong màu áo Thể Công Viettel. Điều này như một sự khẳng định cho khả năng ươm mầm của đội chủ sân Vinh.

Ở V.League, đa phần các CLB đều hạn chế chuyển nhượng cầu thủ trẻ. Thông thường, họ chỉ cho các tài năng ra đi theo diện cho mượn. Trừ trường hợp cầu thủ không đảm bảo được yêu cầu từ phía đội bóng mới nhận được giấy thanh lý để tự do chọn bến đỗ khác. Dẫu vậy, manh nha trong vài năm trở lại đây, một số đội bóng thu được nguồn tiền lớn từ việc sang nhượng sao mai. Con số này xứng đáng với những gì mà CLB đã cất công phát triển, đào tạo cầu thủ trẻ.

Trần Trung Kiên “hot” trên thị trường chuyển nhượng



Theo cập nhật mới nhất từ Transfermarkt, thủ môn Trần Trung Kiên được định giá 150.000 euro (hơn 4,6 tỷ đồng). Con số này cao gấp 6 lần so với thời điểm người gác đền trẻ tuổi của HAGL bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp cách đây 2 năm. Lúc bấy giờ, giá trị của Trung Kiên chỉ là 20.000 euro.



Mức tăng này tỷ lệ thuận với sự tiến bộ của thủ thành sinh năm 2003. Trung Kiên có trận bắt chính đầu tiên tại V.League 2023 khi HAGL thua 0-1 CLB TP.HCM (nay là CLB Công an TP.HCM). Mùa giải ấy, Kiên chỉ được bắt đúng 2 trận. Sang đến V.League 2023/2024, thủ môn này có 6 lần được trao cơ hội thi đấu. Tới mùa trước, Trung Kiên được HAGL tin tưởng giao phó gác đền 24 trong 26 vòng của V.League. Cũng chính việc được thi đấu liên tục giúp cho Trung Kiên tiến bộ trông thấy. Anh trở thành “hạt giống đỏ” trong toan tính cấp độ ĐTQG của HLV Kim Sang Sik.



Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng ĐT Việt Nam trong vai trò kép phụ, Trung Kiên đã toả sáng rực rỡ trong hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á cùng U23 Việt Nam hồi cuối tháng 7. Anh cũng trở thành chốt chặn vững vàng giúp đội tuyển trẻ giành 3 chiến thắng tuyệt đối, không thủng lưới lần nào tại vòng loại U23 châu Á 2026.

