Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Thể thao
Chủ nhật, ngày 28/09/2025 09:40 GMT+7

“Thần đồng” HAGL lỡ hẹn trận đấu vòng 5 V.League 2025/2026 vì bận... đi học

+ aA -
TH (Theo Bóng đá 24h) Chủ nhật, ngày 28/09/2025 09:40 GMT+7
Sau trận hòa PVF-CAND tại vòng 5 V.League 2025/2026, HLV Lê Quang Trãi của HAGL đã trả lời câu hỏi về tiền vệ Trần Gia Bảo, cũng như chia sẻ triết lý của đội bóng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

“Thần đồng” HAGL lỡ hẹn trận đấu vòng 5 V.League 2025/2026 vì bận... đi học

HAGL tiếp tục chuỗi trận chưa biết mùi chiến thắng tại V.League 2025/2026 khi hòa PVF-CAND 0-0 ở vòng 5. Bên cạnh đó, đội bóng phố Núi vẫn chưa ghi bàn nào sau 4 trận đã thi đấu (vòng 4 bị hoãn). Sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của đội cũng như định hướng sử dụng cầu thủ trẻ.

HLV Lê Quang Trãi nói: “Tuy không ghi bàn, nhưng chúng tôi có 1 điểm. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Toàn đội đã tạo ra những cơ hội để có thể ghi bàn. Rất tiếc nếu Jairo kết thúc chuẩn xác thì chúng tôi có thể có bàn thắng. Theo góc nhìn của tôi, cơ hội ghi bàn của HAGL ở trận này rõ ràng hơn”.

HLV Lê Quang Trãi chia sẻ sau trận hòa PVF-CAND. Ảnh: Bongda24h.

Khi được hỏi về việc HAGL có đội hình với độ tuổi trung bình trẻ nhất giải, HLV Lê Quang Trãi thẳng thắn: “Chúng tôi sẵn sàng tạo cơ hội thi đấu V.League cho các cầu thủ. Các em khi đạt độ tuổi và học văn hóa xong, chúng tôi sẵn sàng cho các em phục vụ đội một, như Gia Bảo hay Quang Kiệt. Họ có tiềm năng cống hiến cho HAGL và bóng đá Việt Nam, chúng tôi tạo điều kiện để các em thi đấu sớm. Đó là định hướng của BLĐ và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các cầu thủ trẻ”.

Thuyền trưởng HAGL cũng tiết lộ về trường hợp của tiền vệ trẻ Gia Bảo, người lập công cho HAGL ở mùa giải này tại đấu trường Cúp Quốc gia. Ông cho biết: “Gia Bảo không may mắn khi có vấn đề về sức khỏe, cho nên chúng tôi không đăng ký trận đấu hôm nay. Và quan trọng nữa là cái việc em ấy cũng đang học, chúng tôi tạo điều kiện cho em ấy học”.

V.League 2025/2026 đã trôi qua 5 vòng. HAGL thi đấu 4 trận và mới giành được 2 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, đội bóng phố Núi sẽ trở về sân nhà tiếp đón SLNA.

Theo: Theo Bóng đá 24h

Tham khảo thêm

Thi đấu nhạt nhoà, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng

Thi đấu nhạt nhoà, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng

HAGL cho Ninh Bình FC mượn thủ môn Việt kiều cao 1m87

HAGL cho Ninh Bình FC mượn thủ môn Việt kiều cao 1m87

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Nữ tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Nhã gây chú ý trong ngày sinh nhật tuổi 24 với loạt ảnh mới với phong cách nhẹ nhàng nữ tính.

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?

Thể thao
Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?

Hậu vệ người Mường đang khoác áo Thể Công Viettel, từng được gọi lên ĐT Việt Nam

Thể thao
Hậu vệ người Mường đang khoác áo Thể Công Viettel, từng được gọi lên ĐT Việt Nam

Tin chiều 26/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, cảm thấy có lỗi với bố mẹ

Thể thao
Tin chiều 26/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, cảm thấy có lỗi với bố mẹ

3 tài năng trẻ Việt kiều sáng giá của Ninh Bình FC “mất tích”, vì sao?

Thể thao
3 tài năng trẻ Việt kiều sáng giá của Ninh Bình FC “mất tích”, vì sao?

Đọc thêm

Niềm vui nhân đôi, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tháng 10 sang kinh doanh lời to, thắng lớn
Gia đình

Niềm vui nhân đôi, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tháng 10 sang kinh doanh lời to, thắng lớn

Gia đình

3 con giáp này hứa hẹn nhận được nhiều bất ngờ tốt lành vào tháng 10 này. Quý nhân xuất hiện kịp thời giúp đỡ, đường tài lộc rộng mở thênh thang.

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà
Tin tức

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Tin tức

Ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (cũ) được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Nhà ba gian làm chủ yếu từ gỗ mít, gỗ keo vàng, vẫn đón sáng tự nhiên ngay cả khi đóng hết cửa
Nhà đất

Nhà ba gian làm chủ yếu từ gỗ mít, gỗ keo vàng, vẫn đón sáng tự nhiên ngay cả khi đóng hết cửa

Nhà đất

Ngôi nhà ba gian tại Quảng Nam, xây dựng trên khu đất rộng 1.490 m2 với diện tích sàn 175 m2, vừa giữ nét truyền thống mộc mạc vừa mang đến không gian xanh, thoáng sáng và tiện nghi hiện đại.

Tây Hồ tăng tốc giải phóng mặt bằng, mở đường cho Nhà hát Ngọc Trai và tuyến Đặng Thai Mai
Tin tức

Tây Hồ tăng tốc giải phóng mặt bằng, mở đường cho Nhà hát Ngọc Trai và tuyến Đặng Thai Mai

Tin tức

UBND phường Tây Hồ (Hà Nội) đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho hai dự án trọng điểm: tuyến đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai – Công viên văn hóa nghệ thuật, mở đường hình thành không gian giao thông, văn hóa đẳng cấp quanh Hồ Tây.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam nói lý do chọn Hương Giang, tiết lộ nguyên nhân không tổ chức thi hoa hậu năm 2025
Văn hóa - Giải trí

Chủ tịch Miss Universe Vietnam nói lý do chọn Hương Giang, tiết lộ nguyên nhân không tổ chức thi hoa hậu năm 2025

Văn hóa - Giải trí

Ông Valentin Trần, Chủ tịch cuộc thi Miss Universe Vietnam cho rằng Hương Giang có đầy đủ yếu tố của một ứng viên mạnh trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tin sáng (28/9): Becamex TP.HCM “rơi tự do”, HLV Nguyễn Anh Đức 'mất ghế'?
Thể thao

Tin sáng (28/9): Becamex TP.HCM “rơi tự do”, HLV Nguyễn Anh Đức "mất ghế"?

Thể thao

Becamex TP.HCM “rơi tự do”, HLV Nguyễn Anh Đức "mất ghế"?Liverpool và M.U cùng theo đuổi Jarrad Branthwaite; Atletico Madrid muốn chiêu mộ Mason Greenwood; Thông tin trái chiều về khả năng HLV Mourinho tái hợp Karim Benzema; Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo khoe vóc dáng gợi cảm.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố trước Liên Hợp Quốc: Nga không có ý định tấn công NATO, EU
Thế giới

Ngoại trưởng Nga tuyên bố trước Liên Hợp Quốc: Nga không có ý định tấn công NATO, EU

Thế giới

Phương Tây nhiều lần phớt lờ đề nghị của Moscow về “bảo đảm an ninh” trên lục địa này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

Thị trường tài sản số hôm nay 28/9: Cần làm gì để thu hút doanh nghiệp Blockchain về Việt Nam?
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 28/9: Cần làm gì để thu hút doanh nghiệp Blockchain về Việt Nam?

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 28/9: Theo PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Đại học UEH, việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa là phép thử cho năng lực quản trị.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận Cúp đặc biệt, giao lưu với VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao
Ảnh

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận Cúp đặc biệt, giao lưu với VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao

Ảnh

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đã diễn ra. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa X đã nhận Cúp đặc biệt và giao lưu với các VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao.

Chạy theo lối sống đang thịnh hành, nhiều bạn trẻ phải 'trả giá', nhập viện cấp cứu giữa đêm
Xã hội

Chạy theo lối sống đang thịnh hành, nhiều bạn trẻ phải "trả giá", nhập viện cấp cứu giữa đêm

Xã hội

Nhiều người trẻ đang tự huỷ hoại sức khỏe, khiến mình đến gần hơn với nguy cơ đột quỵ, thậm chí tử vong chỉ vì chạy theo lối sống này.

KHẨN: Tin bão mới nhất, bão số 10 đã ở trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế 170km, giật cấp 15
Nhà nông

KHẨN: Tin bão mới nhất, bão số 10 đã ở trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế 170km, giật cấp 15

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-TP. Đà Nẵng, cách TP. Huế khoảng 170km về phía Đông.

Đất rừng đặc dụng: Tổ chức kinh tế có được nhận chuyển nhượng từ cá nhân?
Bạn đọc

Đất rừng đặc dụng: Tổ chức kinh tế có được nhận chuyển nhượng từ cá nhân?

Bạn đọc

Tổ chức kinh tế không được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ khi được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt. Luật Đất đai 2024 quy định cũng nêu rõ nhiều trường hợp khác không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

Vị tướng nào được gọi là 'Nhân Đồ', tàn ác bậc nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào được gọi là "Nhân Đồ", tàn ác bậc nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng này được mệnh danh là “Nhân Đồ” với mức độ tàn ác bạc nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại, hạ sát hàng vạn tù binh đầu hàng không thương tiếc.

Tổng thống Mỹ điều quân tới Portland, dọa dùng ‘toàn lực’ trấn áp biểu tình
Thế giới

Tổng thống Mỹ điều quân tới Portland, dọa dùng ‘toàn lực’ trấn áp biểu tình

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai quân đội Mỹ tới thành phố Portland, bang Oregon, cho phép sử dụng “toàn lực” nếu cần thiết để trấn áp các cuộc biểu tình nhắm vào các trung tâm giam giữ nhập cư.

Frey Việt Nam – Chuyên cung cấp phụ tùng Mercedes, BMW chất lượng cao
Doanh nghiệp

Frey Việt Nam – Chuyên cung cấp phụ tùng Mercedes, BMW chất lượng cao

Doanh nghiệp

Với yêu cầu khắt khe về độ chính xác, độ bền và hiệu suất vận hành, nhiều chủ xe Mercedes, BMW thường băn khoăn giữa phụ tùng chính hãng giá cao và phụ tùng trôi nổi kém chất lượng. Giữa bối cảnh đó, Phụ Tùng Frey nổi lên như một giải pháp thông minh: chất lượng chuẩn OEM, giá thành hợp lý, danh mục đa dạng và sự hiện diện mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam.

Người xưa dặn: Trồng 4 cây cảnh trong sân, gieo mầm phước lành, gặt hái may mắn, bảo vệ gia đình yên ấm
Gia đình

Người xưa dặn: Trồng 4 cây cảnh trong sân, gieo mầm phước lành, gặt hái may mắn, bảo vệ gia đình yên ấm

Gia đình

Người xưa rất coi trọng 4 cây cảnh có tuổi thọ hàng trăm năm này. Chúng càng già càng có giá trị theo thời gian, bảo vệ gia đình, truyền đời cho con cháu.

Bão số 10 bắt đầu ảnh hưởng: Sóng lớn đánh vỡ tàu, vựa rau lớn nhất Nghệ An ngập trắng
Tin tức

LIVE
Bão số 10 bắt đầu ảnh hưởng: Sóng lớn đánh vỡ tàu, vựa rau lớn nhất Nghệ An ngập trắng

Tin tức

Bão số 10 đang gây gió giật dữ dội trên Biển Đông. Trên đất liền, mưa lớn diện rộng bao trùm miền Trung. Bắc Bộ từ chiều tối nay mưa cũng tăng nhanh. Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác về chiều và tối.

Lắng nghe nông dân nói: Nông dân Đà Nẵng mong mỏi bình ổn giá vật tư nông nghiệp
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Nông dân Đà Nẵng mong mỏi bình ổn giá vật tư nông nghiệp

Kinh tế

Trước thềm Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói", nhiều nông dân tại Đà Nẵng đã đề xuất nhiều ý kiến nhằm bình ổn giá vật tư nông nghiệp, cũng như các vấn đề liên quan đến đầu ra cho sản phẩm ngành nông nghiệp.

Ông Zelensky cảnh báo rắn: Nga định gây mất điện ở Kiev, Moscow phải trả giá
Thế giới

Ông Zelensky cảnh báo rắn: Nga định gây mất điện ở Kiev, Moscow phải trả giá

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đe dọa sẽ tấn công vào ngành năng lượng của Nga nếu nước này tìm cách gây mất điện trên diện rộng ở Ukraine.

“Arne time” mất tác dụng, Liverpool “giúp” Crystal Palace tạo cột mốc chưa từng có
Thể thao

“Arne time” mất tác dụng, Liverpool “giúp” Crystal Palace tạo cột mốc chưa từng có

Thể thao

Liverpool đã thất bại 1-2 trước Crystal Palace tại vòng 6 Premier League. Đây là trận thua đầu tiên trong mùa giải của “The Kop”, đồng thời dánh dấu sự thăng hoa rất ấn tượng dành cho Crystal Palace.

Xứ Đoài rực sáng với màn rước đèn Trung thu khổng lồ lung linh sắc màu
Ảnh

Xứ Đoài rực sáng với màn rước đèn Trung thu khổng lồ lung linh sắc màu

Ảnh

Những ngày cận kề rằm tháng Tám, hàng nghìn người dân và du khách đổ về Xứ Đoài để xem màn rước đèn Trung thu khổng lồ đầy sắc màu. Những chiếc đèn lồng khổng lồ được tạo hình kỳ công với ánh sáng rực rỡ, đã biến các đường phố trở thành sân khấu lung linh.

Phá khóa nhà hàng lấy trộm két sắt giữa bão số 10, ba thiếu niên bị Công an Đà Nẵng bắt
Pháp luật

Phá khóa nhà hàng lấy trộm két sắt giữa bão số 10, ba thiếu niên bị Công an Đà Nẵng bắt

Pháp luật

Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã làm rõ nhóm ba thiếu niên lợi dụng mưa gió do bão số 10 để phá khóa nhà hàng, trộm két sắt, sau đó đem phi tang dưới sông Hàn.

Real Madrid thua đậm Atletico Madrid, HLV Xabi Alonso cay đắng thừa nhận điều gì?
Thể thao

Real Madrid thua đậm Atletico Madrid, HLV Xabi Alonso cay đắng thừa nhận điều gì?

Thể thao

Real Madrid đã thua Atletico Madrid 2-5 trong trận derby Madrid tại vòng 7 La Liga và HLV Xabi Alonso có những chia sẻ rất thẳng thắn về thất bại của “Los Blancos”.

Giá xăng dầu hôm nay 28/9: Một tuần tăng mạnh nhất trong 3 tháng qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 28/9: Một tuần tăng mạnh nhất trong 3 tháng qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 28/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai đạt ngưỡng cao nhất trong những tháng gần đây, nguyên nhân do tình hình bất ổn chính trị thế giới ngày càng gia tăng.

Giá USD hôm nay 28/9: “Ngóng” Fed giảm lãi suất, tỷ giá biến động nhẹ trong 1 tuần qua
Kinh tế

Giá USD hôm nay 28/9: “Ngóng” Fed giảm lãi suất, tỷ giá biến động nhẹ trong 1 tuần qua

Kinh tế

Tuần qua, tỷ giá tại thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận mức tăng nhẹ. Tuy nhiên, động thái Fed bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất được các nhà phân tích kỳ vọng sẽ giảm áp lực tỷ giá và tạo thêm dư địa cho Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ.

Dân xã này ở Lạng Sơn đang bẻ loại quả đặc sản chín đen, có bao nhiêu cũng bán hết veo
Nhà nông

Dân xã này ở Lạng Sơn đang bẻ loại quả đặc sản chín đen, có bao nhiêu cũng bán hết veo

Nhà nông

Những ngày này, người dân trên địa bàn xã Khánh Khê đang bước vào chính vụ thu hoạch trám đen. Đây là xã có diện tích trám đen lớn nhất huyện Văn Quan cũ và là vùng trồng trám có tiếng của tỉnh Lạng Sơn.

Lễ Vinh danh Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025: Tôn vinh sức mạnh bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Lễ Vinh danh Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025: Tôn vinh sức mạnh bền vững

Chuyển động Sài Gòn

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đối mặt với những thử thách mang tính bước ngoặt, Lễ Vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 đã ghi nhận những doanh nghiệp kiên cường vượt khó, thích ứng linh hoạt và tiên phong trong hành trình phát triển bền vững

Nhà cổ, nhà xưa vẫn đẹp như phim ở làng quê Quảng Ngãi, ngắm thôi đã mê rồi
Nhà nông

Nhà cổ, nhà xưa vẫn đẹp như phim ở làng quê Quảng Ngãi, ngắm thôi đã mê rồi

Nhà nông

Hiện nay, ở một số làng quê thuộc huyện Nghĩa Hành trước đây của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn bảo tồn nhà cổ, nếp nhà xưa, đặc biệt là nhà lá mái.

Ông Lavrov tuyên bố không còn ai trông đợi quay lại biên giới Ukraine năm 2022
Thế giới

Ông Lavrov tuyên bố không còn ai trông đợi quay lại biên giới Ukraine năm 2022

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Ukraine “sẽ không lấy lại được đất của mình” còn Nga “sẽ không nhượng lại đường biên giới, kể cả mức năm 2022”.

Tin đọc nhiều

1

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

'Khởi đầu của sự hỗn loạn', EU đã có động thái vụng về với Nga

2

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

3

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

4

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

5

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt