“Thần đồng” HAGL lỡ hẹn trận đấu vòng 5 V.League 2025/2026 vì bận... đi học

HAGL tiếp tục chuỗi trận chưa biết mùi chiến thắng tại V.League 2025/2026 khi hòa PVF-CAND 0-0 ở vòng 5. Bên cạnh đó, đội bóng phố Núi vẫn chưa ghi bàn nào sau 4 trận đã thi đấu (vòng 4 bị hoãn). Sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của đội cũng như định hướng sử dụng cầu thủ trẻ.

HLV Lê Quang Trãi nói: “Tuy không ghi bàn, nhưng chúng tôi có 1 điểm. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Toàn đội đã tạo ra những cơ hội để có thể ghi bàn. Rất tiếc nếu Jairo kết thúc chuẩn xác thì chúng tôi có thể có bàn thắng. Theo góc nhìn của tôi, cơ hội ghi bàn của HAGL ở trận này rõ ràng hơn”.

HLV Lê Quang Trãi chia sẻ sau trận hòa PVF-CAND. Ảnh: Bongda24h.

Khi được hỏi về việc HAGL có đội hình với độ tuổi trung bình trẻ nhất giải, HLV Lê Quang Trãi thẳng thắn: “Chúng tôi sẵn sàng tạo cơ hội thi đấu V.League cho các cầu thủ. Các em khi đạt độ tuổi và học văn hóa xong, chúng tôi sẵn sàng cho các em phục vụ đội một, như Gia Bảo hay Quang Kiệt. Họ có tiềm năng cống hiến cho HAGL và bóng đá Việt Nam, chúng tôi tạo điều kiện để các em thi đấu sớm. Đó là định hướng của BLĐ và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các cầu thủ trẻ”.

Thuyền trưởng HAGL cũng tiết lộ về trường hợp của tiền vệ trẻ Gia Bảo, người lập công cho HAGL ở mùa giải này tại đấu trường Cúp Quốc gia. Ông cho biết: “Gia Bảo không may mắn khi có vấn đề về sức khỏe, cho nên chúng tôi không đăng ký trận đấu hôm nay. Và quan trọng nữa là cái việc em ấy cũng đang học, chúng tôi tạo điều kiện cho em ấy học”.

V.League 2025/2026 đã trôi qua 5 vòng. HAGL thi đấu 4 trận và mới giành được 2 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, đội bóng phố Núi sẽ trở về sân nhà tiếp đón SLNA.

Theo: Theo Bóng đá 24h