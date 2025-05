Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã kiểm tra thực tế và nghe các địa phương báo cáo, việc quản lý mặt bằng của các địa phương. Các quận, huyện như Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, Kiến Thụy, An Lão đã tuyên truyền, vận động, ngăn chặn tổ chức, cá nhân xây dựng các công trình để trục lợi. Tuy nhiên, cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng người dân xây dựng công trình, trồng cây đợi, đón khi thực hiện Dự án để trục lợi tiền bồi thường, hỗ trợ tại một số nơi như xã Quang Trung và xã Tân Viên (huyện An Lão), xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy).



Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, kiểm tra công tác quản lý mặt bằng tại các địa phương nằm trong phạm vi Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Ảnh: CT.

Để tránh hiện tượng người dân xây dựng công trình, trồng cây đợi, đón khi thực hiện Dự án để trục lợi tiền bồi thường, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng các địa phương liên quan xác định mốc giới dự kiến của Dự án; hoàn thành việc xác định mốc giới trong các khu dân cư trước ngày 20/5/2025, trên địa bàn đất nông nghiệp và đất khác trước ngày 30/5/2025.

Lập bản đồ địa chính Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hoàn thành trước ngày 30/5/2025.

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các thủ tục ban hành Thông báo thu hồi đất ngay sau khi có bản đồ địa chính của Dự án.

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện dừng việc chia tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi ranh giới quy hoạch thực hiện Dự án từ ngày 20/5/2025.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng giao Quận ủy, Huyện ủy và UBND các quận, huyện chuẩn bị nguyên vật liệu để thực hiện việc cắm mốc giới dự kiến của Dự án ngoài thực địa; hoàn thành việc cắm mốc giới trong các khu dân cư trước ngày 20/5/2025, trên địa bàn đất nông nghiệp và đất khác trước ngày 30/5/2025.

Chụp ảnh, quay phim ghi nhận hiện trạng sử dụng đất, các công trình trong hướng tuyến của Dự án tại thời điểm cắm mốc giới dự kiến.

Đối với việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các địa phương không bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp; không bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân trồng cây trên đất nông nghiệp sau ngày 30/5/2025 và không bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình xây dựng và cây trồng trên đất ở phát sinh sau ngày 20/5/2025.

Trước đó, Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng đã ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương đóng góp kinh phí từ nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua địa bàn thành phố với tổng số tiền khoảng 11.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng gần 6.000 tỷ đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và khoảng 5.000 tỷ đồng thực hiện đầu tư xây dựng nhánh đường sắt đi cảng Nam Đồ Sơn và ga Nam Đồ Sơn.