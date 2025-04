Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa họp với Đảng ủy UBND thành phố, thống nhất phương án đặt tên các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp theo tên địa danh, danh nhân, gắn với yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống của địa phương thay vì đặt tên quận/huyện cũ gắn với số thứ tự như dự thảo đề án trước đó.

Trước đó, tại dự thảo đề án sắp xếp 167 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP Hải Phòng để thành lập 50 đơn vị cơ sở mới, gồm: 24 phường, 24 xã và 2 đặc khu, giảm 70,05% đơn vị hành chính cấp xã.

Trung tâm hành chính TP.Hải Phòng. Ảnh ND.

Theo phương án sắp xếp, nhiều quận/huyện sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính mới với tên quận/huyện kết hợp với số thứ tự. Do đó, có huyện thành lập 4 đến 7 xã với tên gọi giống nhau, như: xã Kiến Thụy 1, Kiến Thụy 2, Kiến Thụy 3, Kiến Thụy 4, …

Việc đặt tên các xã, phường sau sắp xếp thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, cử tri. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đặt tên các đơn vị hành chính mới theo tên gọi các huyện, thành phố, thị xã cũ gắn với số thứ tự sẽ không nêu bật đặc trưng về văn hóa, lịch sử của địa phương.

Sau khi nắm bắt dư luận xã hội, ý kiến của cử tri, TP Hải Phòng đã thay đổi phương án tên gọi dự kiến 24 phường, 24 xã và 2 đặc khu sau sắp xếp.

Theo các phương án mới được các địa phương đưa ra, các đơn vị hành chính cấp phường mới tại quận Hồng Bàng sẽ được đặt tên: Hồng Bàng và Tây Hồng Bàng; các đơn vị hành chính cấp phường mới tại quận Ngô Quyền sẽ được đặt tên: Ngô Quyền và Gia Viên; các đơn vị hành chính cấp phường mới tại quận Lê Chân sẽ được đặt tên: Lê Chân và An Biên.

phương án sắp xếp đơn vị hành chính dự kiến ở huyện Vĩnh Bảo. Ảnh HQTT.

Quận Hải An thành lập 2 phường mới với tên: Hải An và Đông Hải; quận Kiến An thành lập 2 phường mới với tên: Kiến An và Phù Liễn; quận Đồ Sơn thành lập 2 phường mới với tên: Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn; quận Dương Kinh thành lập 2 phường mới với tên: Hưng Đạo và Dương Kinh; quận An Dương thành lập 3 phường mới với tên: An Dương, An Hải và An Phong.

TP Thủy Nguyên sẽ có 8 phường/xã sau sắp xếp, với tên: Thủy Nguyên, Thiên Hương, Hòa Bình, Nam Triệu, Bạch Đằng, Lưu Kiếm, Lê Ích Mộc và Lại Xuân.

Huyện Kiến Thụy sẽ có 5 xã sau sắp xếp, với tên: Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng và Nghi Dương.

Huyện An Lão sẽ có 5 xã sau sắp xếp, với tên: An Hưng, An Khánh, An Thanh, An Trường và An Lão.

Huyện Tiên Lãng sẽ có 6 xã sau sắp xếp, với tên: Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng.

Tại huyện Vĩnh Bảo có 7 đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ được đặt tên: Vĩnh Bảo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Thuận.

Huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cát Hải giữ nguyên phương án ban đầu thành lập Đặc khu Bạch Long Vĩ và Đặc khu Cát Hải.