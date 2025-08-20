Hải Phòng: Vụ chém 3 người tại chợ đầu mối có dấu hiệu tội Giết người hay Cố ý gây thương tích?

Nghi phạm chém 3 người tại chợ đầu mối Hải Phòng là ai?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự nghi phạm Đỗ Anh Tú (29 tuổi, trú Gia Viên, TP Hải Phòng) để điều tra làm rõ động cơ vụ chém trọng thương ba người tại nhà số 15 lô 35 Đoàn Kết, thuộc chợ đầu mối hoa quả Hồng Bàng.

Theo điều tra ban đầu, sáng 17/8, công an nhận tin báo một đối tượng cầm dao xông vào địa chỉ trên, chém vào vùng đầu và truy sát ba người. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế và bắt giữ Tú.

Ba nạn nhân được xác định là: anh H.Đ.H. (SN 1999, trú tỉnh Phú Thọ), anh N.A.V. (SN 1996, trú phường An Biên, Hải Phòng) và chị V.T.K.A. (SN 1995, trú xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Cả ba đều bị đa chấn thương.

Hiện, các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng).

Đối tượng Đỗ Anh Tú xông vào nhà chém các nạn nhân. Ảnh trích xuất từ camera an ninh.

Tại cơ quan công an, Tú khai các nạn nhân đều là đồng nghiệp cũ. Do mâu thuẫn cá nhân, anh ta mang dao đến chợ đầu mối, bất ngờ tấn công khi cả ba đang ngồi làm việc.

Có đủ căn cứ xử lý nghi phạm chém 3 người tại chợ đầu mối về tội Giết người?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, qua clip ghi lại, nghi phạm dùng dao sắc liên tục chém vào vùng đầu, mặt một người đàn ông trong cửa hàng bán hoa quả.

Khi người đàn ông bỏ chạy, đối tượng tiếp tục chém một phụ nữ rồi lao lên cầu thang truy sát người khác. Hành vi của nghi phạm được đánh giá là manh động, hung hãn, coi thường pháp luật. May mắn, các nạn nhân đều chạy thoát và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Danh tính nghi phạm đã được làm rõ và hiện đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Ông Cường phân tích: với diễn biến hành vi như trên, có đủ căn cứ để xử lý nghi phạm về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Người phạm tội giết người trong các trường hợp có tính chất côn đồ, động cơ đê hèn, thực hiện hành vi man rợ hoặc giết người thân có thể bị phạt tù từ 12–20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp không thuộc các tình tiết định khung tăng nặng nêu trên, mức phạt từ 7–15 năm tù.

Đáng chú ý, theo Án lệ số 47/2021/AL, tội Giết người có cấu thành hình thức: chỉ cần có hành vi có thể dẫn đến chết người hoặc thể hiện mục đích tước đoạt mạng sống người khác là có thể xử lý, không phụ thuộc vào việc nạn nhân đã tử vong hay chưa.

Do đó, mặc dù các nạn nhân trong vụ việc chỉ bị thương tích, song cơ quan điều tra hoàn toàn có cơ sở xử lý nghi phạm về tội Giết người.

Trong trường hợp không đủ yếu tố cấu thành tội danh này, đối tượng có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ngoài trách nhiệm hình sự, nghi phạm còn phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân, bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất hoặc giảm sút trong thời gian điều trị, cùng khoản bồi thường tổn thất tinh thần.