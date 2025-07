Công an bắt giữ đối tượng dùng kiếm chém người trọng thương

Ngày 11/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Tuyến (SN 1990, trú tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP.Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an TP.Huế lấy lời khai đối tượng Lê Quang Tuyến. Ảnh: Hồng Nhung.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, Lê Quang Tuyến cùng Lê Văn Hùng (SN 1986, trú tại phường An Cựu, TP.Huế) hợp tác bán hoa trước khu vực đàn Nam Giao (phường Thủy Xuân, TP.Huế).

Nguyễn Văn Chung (SN 1992, trú tại phường Thuận Hóa, TP.Huế) đến xin Hùng và Tuyến chở hoa khi có người mua nhưng hai người này từ chối. Sự việc dẫn đến hai bên có lời qua tiếng lại, thách thức nhau.

Sau đó, Chung cầm theo 1 cây rựa cùng với một nhóm 4 người tìm đến rượt chém Hùng. Thấy vậy, Lê Quang Tuyến lấy 1 thanh kiếm rượt đánh lại nhóm của Chung.

Hậu quả, Nguyễn Văn Chung bị chém thương tích ở vùng tay, lưng, tổn thương gân, đứt động mạch trụ và thần kinh, liệt trụ. Tỷ lệ thương tật của Chung là 33%.