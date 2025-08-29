Hàng chục cảnh sát xuất hiện ở nhà riêng và trụ sở công ty của “bầu” Đoan

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
Theo đó, tối 28/8, khoảng 21 giờ hàng chục cảnh sát đã xuất hiện tại khu nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan (thường được gọi là "bầu" Đoan), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
Khu nhà riêng này được ông “bầu” Đoan đặt tên là Dinh thự Thành An, ở phường Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây là nơi ở của gia đình ông Đoan. Khu dinh thự này rộng cả hecta và được nhiều người dân thường gọi là "Bạch dinh của bầu Đoan".
Ngoài ra, cùng thời điểm trên nhiều cảnh sát cũng đã xuất hiện ở trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Đến gần 23 giờ đêm cùng này, lực lượng cảnh sát vẫn còn ở 2 địa điểm trên được cho là của ông Cao Tiến Đoan. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa đưa ra lý do cảnh sát xuất hiện tại nhà ông Đoan.
Được biết ông Cao Tiến Đoan hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Đoan còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.
Sau khi Tập đoàn Phúc Sơn được bàn giao đất tại sân bay Nha Trang, Phó cục trưởng Cục Tác chiến nhiều lần được Nguyễn Văn Hậu tặng quà dịp lễ, Tết với tổng số 4 tỷ đồng. Vị Thiếu tướng đã nhận thức sai phạm, chủ động nộp lại số này.