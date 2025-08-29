Hàng chục cảnh sát xuất hiện ở nhà riêng và trụ sở công ty của “bầu” Đoan

Theo đó, tối 28/8, khoảng 21 giờ hàng chục cảnh sát đã xuất hiện tại khu nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan (thường được gọi là "bầu" Đoan), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà riêng ở phường Sầm Sơn của "bầu" Đoan.

Khu nhà riêng này được ông “bầu” Đoan đặt tên là Dinh thự Thành An, ở phường Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây là nơi ở của gia đình ông Đoan. Khu dinh thự này rộng cả hecta và được nhiều người dân thường gọi là "Bạch dinh của bầu Đoan".

Cảnh sát xuất hiện ở trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành của "bầu" Đoan.

Ngoài ra, cùng thời điểm trên nhiều cảnh sát cũng đã xuất hiện ở trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đến gần 23 giờ đêm cùng này, lực lượng cảnh sát vẫn còn ở 2 địa điểm trên được cho là của ông Cao Tiến Đoan. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa đưa ra lý do cảnh sát xuất hiện tại nhà ông Đoan.

Đến gần 23 giờ đêm 28/8, lực lượng cảnh sát vẫn còn ở 2 địa điểm trên của ông Cao Tiến Đoan.

Được biết ông Cao Tiến Đoan hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Đoan còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.